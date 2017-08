DGAP-News: CANCOM SE: Erfolgreiche Geschäftsentwicklung in der ersten Jahreshälfte deutet auf starkes Gesamtjahr 2017 (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Cancom":

CANCOM SE: Erfolgreiche Geschäftsentwicklung in der ersten Jahreshälfte deutet auf starkes Gesamtjahr 2017

Hohes Vorjahresniveau bei Umsatz und Ergebnis erneut übertroffen.

Konzernkennzahlen 1. HJ 2017 im Überblick:

- Umsatz: 535,9 Mio. Euro (2016: 492,2 Mio. Euro; +8,9 Prozent) - EBITDA: 35,4 Mio. Euro (2016: 33,1 Mio. Euro; +6,9 Prozent) - EBIT: 25,2 Mio. Euro (2016: 22,6 Mio. Euro; +11,5 Prozent) - Ergebnis je Aktie: 1,01 Euro (2016: 0,88 Euro; +14,8 Prozent)

München, 11. August 2017 - Der CANCOM Konzern ist nach den ersten sechs Monaten im laufenden Geschäftsjahr weiter auf Wachstumskurs. Zur guten operativen Entwicklung erfolgten auch zwei Unternehmenszukäufe, die künftig zum Wachstum der gesamten Unternehmensgruppe beitragen sollen.

Der Konzernumsatz der ersten sechs Monate stieg um 8,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 535,9 Mio. Euro. Der Konzern-Rohertrag verbesserte sich von 142,9 Mio. Euro in 2016 auf nun 150,3 Mio. Euro, ebenso stieg das Konzern-EBITDA von 33,1 Mio. Euro auf 35,4 Mio. Euro im ersten Halbjahr 2017. "Wir haben stark in hochqualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter investiert. Die Strukturen im Konzern sind darauf ausgelegt, noch schlagkräftiger am Markt agieren zu können, um unsere Wachstumsziele zu erreichen", beschreibt Klaus Weinmann, Vorstandsvorsitzender der CANCOM SE, die Entwicklungen der vergangenen Monate. "Die Digitalisierung treibt die Unternehmensnachfrage nach ganzheitlichen IT-Konzepten und -Lösungen, was Themen wie Cloud Computing, Big Data und Analytics, Mobility oder Security umfasst und die gesamte Breite unseres Portfolios wiederspiegelt. Daher zeigen beide Geschäftsbereiche des Konzerns eine gute Entwicklung", so Klaus Weinmann.

Im zweiten Quartal des laufenden Jahres wurde ein Umsatzwachstum von 8,2 Prozent auf 278,7 Mio. Euro nach 257,5 Mio. Euro im gleichen Zeitraum des Vorjahres erzielt. Das Konzern-EBITDA wuchs um 10,0 Prozent auf 18,7 Mio. Euro. In Summe weist der CANCOM Konzern damit ein Ergebnis je Aktie für das zweite Quartal 2017 in Höhe von 0,55 Euro gegenüber 0,45 Euro im Vorjahreszeitraum aus (+22,2 Prozent). Für das erste Halbjahr 2017 beträgt das Ergebnis je Aktie 1,01 Euro gegenüber 0,88 Euro im Vorjahr, was einer Steigerung von 14,8 Prozent entspricht.

Über CANCOM

Als Digital Transformation Partner begleitet CANCOM Unternehmen in die digitale Zukunft. Das businessorientierte IT-Lösungsangebot der CANCOM Gruppe umfasst Beratung, Umsetzung und Services. Kunden profitieren von CANCOMs umfangreicher Expertise und einem innovativen Portfolio, das die Anforderungen an die Unternehmens-IT für eine erfolgreiche digitale Transformation mit smarten Business Lösungen und Services bei IT-Trends wie Cloud Computing, Analytics, Enterprise Mobility oder Security abdeckt. Die weltweit rund 2.900 Mitarbeiter der international tätigen Unternehmensgruppe und ein leistungsfähiges Partnernetzwerk gewährleisten Präsenz und Kundennähe unter anderem in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien und den USA. Die im TecDAX notierte CANCOM SE mit Sitz in München wird von Klaus Weinmann (Founder & CEO) und Rudolf Hotter (COO) geführt. Der Konzern erwirtschaftete in 2016 einen Jahresumsatz von über einer Milliarde Euro.

Kontakt: Beate Rosenfeld Manager Corporate Communication & IR

CANCOM SE Erika-Mann-Straße 69 80636 München Germany

Phone: +49 (0) 89 / 54054 5193 mail to: beate.rosenfeld@cancom.de www.cancom.de

