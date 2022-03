DGAP-News: Bystronic AG: Bystronic publiziert Einladung zur ordentlichen Generalversammlung (deutsch)

Bystronic AG: Bystronic publiziert Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

25.03.2022 / 07:42

Bystronic publiziert Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

Zürich, 25. März 2022 - Aufgrund der anhaltenden COVID-19-Pandemie wird

Bystronic die ordentliche Generalversammlung ohne persönliche Teilnahme von

Aktionärinnen und Aktionären durchführen. Die diesjährige Generalversammlung

findet am 26. April 2022 am Hauptsitz der Bystronic in Zürich statt.

Aktionärinnen und Aktionäre können sich durch den unabhängigen

Stimmrechtsvertreter vertreten lassen und die Weisungen elektronisch oder

per Formular erteilen.

°