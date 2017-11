DGAP-News: Buy-&-Build in Europa: Add-on-Transaktionen auf neuem Rekordniveau (deutsch)

Buy-&-Build in Europa: Add-on-Transaktionen auf neuem Rekordniveau

Buy-&-Build in Europa: Add-on-Transaktionen auf neuem Rekordniveau

30.11.2017 / 11:12

* Mit 3201 Deals im ersten Halbjahr 2017 übertrifft der Markt den

bisherigen Höchststand von 302 Add-ons im Vorjahreszeitraum

* Laut aktuellem Buy-&-Build-Monitor von Silverfleet Capital ist

Skandinavien mit 24 Prozent Anteil die Region mit den meisten Zukäufen

* In Italien steigt die Aktivität weiter an, während Frankreich einen

deutlichen Rückgang zu verzeichnen hat

* Die DACH-Region fällt nach einer Hochphase mit nun 27 Akquisitionen auf

das Level des zweiten Halbjahres 2015 zurück

* Die durchschnittliche Größenordnung liegt bei 92 Millionen britischen

Pfund3 beziehungsweise 107 Millionen Euro, dem vierthöchsten Wert seit

der Finanzkrise

* Add-ons überflügeln weiterhin die PE-Buyouts und M&A-Akquisitionen im

Mittelstand

München, London, Paris, 30. November 2017. Die Buy-&-Build-Aktivitäten in

Europa haben im ersten Halbjahr 2017 ihr höchstes Niveau seit Beginn der

Aufzeichnungen2 erreicht, mit einer Steigerung um 20 Prozent zum zweiten

Halbjahr 2016. Dies zeigt der aktuelle europäische Buy-&-Build-Monitor1 des

Private-Equity-Unternehmens Silverfleet Capital, der regelmäßig die

weltweiten Add-on-Aktivitäten europäischer, Private-Equity-finanzierter

Unternehmen misst. Für die ersten sechs Monate des laufenden Jahres

identifiziert er vorläufig 3201 Add-ons; im ersten und im zweiten Halbjahr

2016 lag die Zahl der Zukäufe noch bei 302 beziehungsweise 266.

"Während Private-Equity-Buyouts und M&A-Akquisitionen im Mittelstand eher

stagnieren, sind Add-on-Transaktionen durch PE-gestützte europäische

Unternehmen immer höher im Kurs", erklärt Neil MacDougall, Managing Partner

von Silverfleet. "Der Wettbewerb wird schärfer, vor allem bei Deals, die

strategisch bedeutsam sind und eine wichtige Rolle im Sinne der

Investorenrendite spielen. Bei anhaltend hohen Bewertungen und dem weiterhin

günstigen Kreditumfeld sind Add-on-Transaktionen ein häufig genutztes

Mittel, um hohe Einstiegspreise auf ein niedrigeres Level zu senken und die

Wertentwicklung zu steigern."

Stabiles Deal-Volumen

Laut Buy-&-Build-Monitor liegt die durchschnittliche Größenordnung der Deals

im aktuellen Beobachtungszeitraum bei 92 Millionen britischen Pfund3

beziehungsweise 107 Millionen Euro und damit leicht unter dem Wert der im

Gesamtjahr 2016 veröffentlichten Transaktionen (110 Millionen britische

Pfund beziehungsweise 128 Millionen Euro). Dennoch rangiert diese Zahl damit

im gesunden Mittelfeld und markiert den vierthöchsten Wert seit der

Finanzkrise 2009. Die drei größten Zukäufe im ersten Halbjahr 2017 fanden im

Dienstleistungssektor statt. Angeführt wird die Liste von der britischen

Exova Group, einer international aufgestellten Gruppe für Materialprüfungen

- sie wurde von Element Materials Technology aus den Niederlanden mit

Unterstützung von Bridgepoint für 770 Millionen Pfund beziehungsweise 893

Millionen Euro übernommen. Der Deal markierte zudem den Exit für das

Private-Equity-Unternehmen Clayton, Dubilier & Rice, das bis zu diesem

Zeitpunkt 54 Prozent der Anteile an Exova gehalten hatte.

Geografische Trends

Mit 66 Deals ist Skandinavien an die Spitze der aktivsten Regionen Europas

zurückgekehrt: Gegenüber dem vorhergehenden Halbjahr mit 45 Zukäufen

steigerte sich die Region um 47 Prozent. Dänemark steuert hierzu 19 Deals

bei, gefolgt von 17 Transaktionen in Finnland, 16 in Schweden und 14 in

Norwegen. Auf Platz zwei der aktivsten Regionen rangieren Großbritannien und

Irland: Insgesamt fanden dort 53 Add-on-Transaktionen statt, was gegenüber

dem zweiten Halbjahr 2016 einen Rückgang um fünf Prozent bedeutet. Trotz der

Unsicherheit im Zusammenhang mit dem Brexit bleiben die Länder aber auf

einem starken Niveau. In Großbritannien ansässige Unternehmen sind nach wie

vor die mit Abstand aktivsten Käufer in Europa; gleichwohl bleibt das

Interesse von ausländischen Bietern an Kaufgelegenheiten in dem Land nach

wie vor hoch.

Den dritten Platz der Regionen teilen sich die DACH-Region und Frankreich.

In Deutschland, Österreich und der Schweiz wurden 27 Deals getätigt, was

gegenüber den vorhergehenden ersten und zweiten Halbjahren 2016 mit 33

beziehungsweise 34 Add-ons einen deutlichen Rückgang und ein Absinken auf

das Niveau der ersten sechs Monate des Jahres 2015 mit 26 Transaktionen

bedeutet. Auch in Frankreich ging das Aktivitätslevel ähnlich stark zurück:

Waren es im zweiten Halbjahr 2016 noch 35 Zukäufe, wurden im ersten Halbjahr

2017 nur 27 Add-on-Transaktionen getätigt. Der Grund dafür könnte die

politische Unsicherheit im Vorfeld der Präsidentschaftswahl im Mai gewesen

sein.

Italien dagegen verzeichnet mit 22 Deals erneut einen Anstieg bei den

Zukäufen: Im zweiten Halbjahr 2016 wurden 20, im ersten Halbjahr 2016

lediglich 14 Add-ons gemeldet. Mittel- und Osteuropa konnte mit nur sieben

Transaktionen seine Schwäche bei den Add-on-Aktivitäten wie schon im zweiten

Halbjahr 2016 nicht überwinden. Außerhalb Europas wurden etwa elf Prozent

der Gesamtaktivitäten getätigt - dabei bleibt Nordamerika das bevorzugte

Ziel und vermeldet doppelt so viele Zukäufe europäischer Unternehmen wie die

Regionen Asien-Pazifik, Lateinamerika und der Mittlere Osten/Afrika

zusammen.

Auch Silverfleet trug im aktuellen Beobachtungszeitraum zu den

Buy-&-Build-Aktivitäten bei: Das französische Portfoliounternehmen Coventya

hat im ersten Halbjahr 2017 zwei Zukäufe in der Türkei getätigt. Der Größere

der beiden war die Beteiligung an der in Istanbul börsennotierten Politeknik

Metal Sanayi ve Ticaret A.. ("Politeknik") für 15 Millionen Euro.

Zum vollständigen Report gelangen Sie hier. Eine Zusammenfassung als

Infografik finden Sie hier.

1Methodik

Die im Silverfleet Buy-&-Build-Monitor verwendeten Informationen werden von

Mergermarket aufbereitet. Sie umfassen ausschließlich Folgeakquisitionen von

Unternehmen, deren Eigenkapital zu mehr als 30 Prozent von einem

Private-Equity-Fonds gehalten wird und deren Plattform-Unternehmen in Europa

ansässig ist.

Der Wert der Zukäufe muss fünf Millionen Euro übersteigen oder aber das

Zielunternehmen muss mindestens einen Umsatz von zehn Millionen Euro

aufweisen, um in die Berechnungen mit aufgenommen zu werden.

Eine Herausforderung dabei ist, dass die Daten, die für das letzte Halbjahr

veröffentlicht werden, oft nicht vollständig sind. Besonders über die

kleineren Zukäufe gibt es weniger Berichte; sie kommen häufig erst ans

Licht, nachdem die Analyse abgeschlossen wurde.

Deshalb haben wir eine größere, um 16,7 Prozent angepasste

Pro-Forma-Steigerung für das erste Halbjahr 2017 angewendet - so können wir

Trends besser einschätzen. Die 16,7 Prozent entsprechen der Anpassung, die

für die Pro-Forma-Zahlen des zweiten Halbjahres 2016 erforderlich gewesen

wäre, um die Add-on-Aktivitäten akkurat einzuschätzen.

Somit wurden 46 Pro-Forma-Akquisitionen zu den veröffentlichten Deals im

ersten Halbjahr 2017 hinzugerechnet. Aus den Pro-Forma-Zahlen detaillierte

Ableitungen wie beispielsweise regionale Aufschlüsselungen vorzunehmen, ist

allerdings schwer möglich. Daher haben wir uns dagegen entschieden.

2Seit Beginn unserer Analyse 1998.

3Basiert auf den 48 Deals, deren Details im Beobachtungszeitraum

veröffentlicht worden sind.

Über Silverfleet Capital

Silverfleet Capital ist als Private-Equity-Investor seit mehr als 30 Jahren

im europäischen Mid-Market aktiv und verwaltet mit seinem 28-köpfigen

Investment-Team in München, London, Stockholm und Paris derzeit rund 1,2

Milliarden Euro. Silverfleet Capitals zweiter unabhängiger Fonds wurde im

Jahr 2015 mit einem Volumen von 870 Millionen Euro geschlossen.

Aus dem zweiten Fonds wurden bereits folgende Investments getätigt: The

Masai Clothing Company, ein Groß- und Einzelhändler für Damenmode mit

Hauptsitz in Dänemark; Coventya, ein französischer Entwickler von

Spezialchemikalien; Sigma Components, ein britischer Hersteller von

Präzisionsbauteilen für die Zivilluftfahrt; Lifetime Training, ein

britischer Anbieter von Trainingsprogrammen; und Pumpenfabrik Wangen, ein

Hersteller von Spezialpumpen mit Sitz in Deutschland.

Silverfleet tätigt grenzübergreifende Investments und erzielt Wertsteigerung

durch seine "buy to build"-Investmentstrategie. Im Rahmen dieser Strategie

beschleunigt Silverfleet das Wachstum seiner Tochterunternehmen, indem es in

neue Produkte, Produktionskapazitäten und Mitarbeiter investiert,

erfolgreiche Retailformate installiert oder Folgeakquisitionen tätigt. Seit

2004 hat Silverfleet Capital 1,7 Milliarden Euro in 25 Unternehmen

investiert.

Silverfleet hat sich auf vier Branchenschwerpunkte spezialisiert:

Wirtschafts- und Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen, Produktion sowie

Einzelhandel und Konsumgüter. Seit 2004 hat der Private-Equity-Investor 30

Prozent seines Anlagevermögens in Unternehmen mit Hauptsitz in der

DACH-Region investiert, 29 Prozent in Großbritannien und Irland, 22 Prozent

in Skandinavien und 19 Prozent hauptsächlich in Frankreich und den

Benelux-Staaten. (1)

Silverfleet Capital verfügt über einen soliden Investment Track Record.

Zuletzt verkaufte Silverfleet Capital Cimbria, einen dänischen Hersteller

von landwirtschaftlichen Anlagen (2); Kalle, einen deutschen Hersteller von

künstlichen Wurstpellen (Investment Multiple 3,5x); OFFICE, einen britischen

Schuhhändler (Investment Multiple 3,4x); und Aesica, ein führendes

pharmazeutisches CDMO Unternehmen (Investment Multiple 3,3x).

(1) Beinhaltet ein Investment mit Hauptsitz in den USA und Sourcing in

Belgien

(2) Nennung des Investment-Multiples aus rechtlichen Gründen nicht möglich

Mehr Informationen unter www.silverfleetcapital.com

Pressekontakt

IRA WÜLFING KOMMUNIKATION GmbH

Florian Bergmann

+49. 89. 2000 30-30

silverfleetcapital@wuelfing-kommunikation.de

www.wuelfing-kommunikation.de

