DGAP-News: Bundesverband Deutscher Leasing-Unternehmen e.V.: Kai Ostermann als BDL-Präsident bestätigt (deutsch)

Bundesverband Deutscher Leasing-Unternehmen e.



V.: Kai Ostermann als BDL-Präsident bestätigt

^

DGAP-News: Bundesverband Deutscher Leasing-Unternehmen e.V. / Schlagwort(e):

Personalie/Marktbericht

Bundesverband Deutscher Leasing-Unternehmen e.V.: Kai Ostermann als

BDL-Präsident bestätigt

26.05.2021 / 11:04

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Bundesverband Deutscher Leasing-Unternehmen wählt Vorstand |

Positionspapier für die Bundestagswahl vorgestellt - Bürokratieabbau und

KMU-Förderung

Kai Ostermann (Deutsche Leasing AG) ist heute als Präsident des

Bundesverbandes Deutscher Leasing-Unternehmen (BDL) wiedergewählt worden.

Die 40. Mitgliederversammlung bestätigte auch die beiden Vizepräsidenten

Jochen Jehmlich (GEFA Bank GmbH) und Thomas Kolvenbach (COMCO Leasing GmbH).

"Die Leasing-Wirtschaft ist robust und verhältnismäßig stabil durch die

Corona-Krise gekommen", blickte der Präsident, der seit 2017 an der Spitze

des Verbandes steht, auf die vergangenen 15 Monate zurück. Es sei der

Innovationskraft des deutschen Mittelstandes zuzuschreiben, dass viele

Unternehmer im Lockdown kreativ neue Geschäftsideen entwickelten, um ihren

Weg aus der Krise zu finden. Die Leasing-Gesellschaften begleiteten sie

dabei, ermöglichten Stundungen von Leasing-Raten und unterstützten ihre

Kunden, resilienter neu zu starten. Über Sale-and-lease-back (SLB) konnten

Leasing-Gesellschaften mittelständischen Unternehmen auch neue Liquidität

verschaffen. 2020 wurden 8 Prozent mehr SLB-Verträge abgeschlossen als im

Vorjahr. Dennoch konnte sich auch die Leasing-Wirtschaft der verminderten

wirtschaftlichen Aktivität im vergangenen Jahr nicht entziehen. Viele

Unternehmen legten ihre Investitionspläne auf Eis. Entsprechend brachen die

gesamtwirtschaftlichen Ausrüstungsinvestitionen im vergangenen Jahr um über

11 Prozent ein. Das Neugeschäft Mobilien-Leasing in Deutschland ging um 8,5

Prozent zurück.

Investitionsmotor für den Aufbruch der Wirtschaft

Auf das zweite Halbjahr blickt die Leasing-Branche optimistisch. "Mit

zunehmendem Impfschutz und fallenden Inzidenzzahlen steht einer kräftigen

Ausweitung der Wirtschaftsaktivitäten nichts mehr im Wege", erklärte

Ostermann. Leasing unterstütze den Aufbruch der Wirtschaft und die

Realisierung aufgeschobener Investitionen ideal, denn die Investitionsform

schont die Liquidität und vermeidet eine weitere Verschuldung nach

krisenbedingten Kreditaufnahmen.

Staatliche Absicherung von KMU-Investitionen

Liquiditätsengpässe und der Eigenkapitalrückgang stellen weiterhin die

größten Investitionshürden für Unternehmen dar. Der BDL setzt sich daher bei

der Politik für die staatliche Absicherung von Leasing-Investitionen mittels

KfW-Globaldarlehen ein. Diese Initiative wird bereits von einer Reihe von

Wirtschaftsverbänden unterstützt, darunter der Handwerksverband ZDH sowie

die Automobil- und Baubranche. "Eine staatliche Absicherung von

KMU-Investitionen ist ein hilfreiches Instrument, Investitionen und damit

den Aufschwung zu fördern", appellierte der BDL-Präsident.

Handlungsempfehlungen für die Politik

Die Corona-Krise hat der Digitalisierung zwar einen Schub verliehen, aber

auch die Folgen lange aufgeschobener Investitionen zu Tage gefördert. "Die

Investitionslücke, die schon vor der Pandemie bestand, hat sich vergrößert

und muss geschlossen werden", führte Ostermann auf der virtuellen

Mitgliederversammlung aus. Damit die Unternehmen am Standort Deutschland in

die Zukunft investieren, bedürfe es jedoch fördernder Rahmenbedingungen. Der

BDL hat daher zur Bundestagswahl Handlungsempfehlungen für die Politik

formuliert. Diese zeigen auf, wie der Mittelstand gestärkt, Innovationen und

Investitionsvielfalt gefördert werden können und welches Steuerumfeld

flankierend gebraucht wird.

Bürokratieabbau und KMU-Förderung

Eine zentrale Forderung des BDL-Positionspapiers ist es, die Unternehmen -

vor allem des Mittelstandes - weniger zu belasten und überbordende

Bürokratie abzubauen. Gesetze und Regelungen sollen nach einem one in/one

out-Prinzip erlassen werden. "Bei allen Gesetzesinitiativen gilt es zudem,

die Folgen für KMU abzuschätzen. Denn das deutsche Wirtschaftsmodell fußt

auf dem Mittelstand und seiner ausgeprägten Vielfalt. Diese gilt es zu

bewahren." Maßnahmen im Sinne eines one size fits all-Ansatzes bedrohten

dagegen die Vielfalt. "Die Gleichbehandlung ungleicher Unternehmen

verhindert Innovationen und begünstigt die Konsolidierung von kleinen und

mittleren Unternehmen", kritisierte der BDL-Präsident.

Angemessene Leasing-Regulierung

Dies gelte auch für die Leasing-Wirtschaft. Der starke Regulierungsdruck,

der auf der mittelständischen Branche lastet, stelle nach wie vor ein

erhebliches Hindernis dar. "Leasing-Gesellschaften dürfen nicht mit

Banken-Maßstäben gemessen werden. Sie sind weniger komplex und tragen ein

deutlich geringeres Risiko. Daher bedarf es Proportionalität und mehr

Differenzierung," forderte Ostermann.

Vorstand des BDL

Der BDL vertritt die Leasing-Wirtschaft in Deutschland. Seine rund 150

Mitglieder repräsentieren über 85 Prozent des deutschen

Leasing-Marktvolumens. Die Mitglieder des BDL wählen alle drei Jahre den

Verbandsvorstand. Neu im Vorstand sind Olaf Meyer (Siemens Finance & Leasing

GmbH) und Andreas Werner (Merca Leasing GmbH & Co. KG). Bestätigt wurden die

bisherigen Vorstände Maximilian Meggle (MMV Leasing GmbH), Marion Schäfer

(Miller Leasing Miete GmbH), Kerstin Scholz (VR Smart Finanz AG) und Marcus

Schulz (Arval Deutschland GmbH). Nicht mehr zur Wiederwahl haben sich

Michael Mohr (abcfinance GmbH) und Hubert Spechtenhauser (UniCredit Leasing

GmbH) gestellt.

Die Leasing-Wirtschaft

Leasing gehört zu den führenden Investitionsformen des Mittelstands. Etwa

drei Viertel aller Unternehmen in Deutschland entscheiden sich regelmäßig

für Leasing, wenn sie in eine Maschine oder Anlage, in ein Fahrzeug oder in

IT-Equipment investieren. Auch für Investitionen in umweltfreundliche

Technologien und in Digitalisierung ist Leasing die erste Wahl, wenn nicht

über den Cashflow finanziert wird. Derzeit sind Fahrzeuge, Maschinen,

IT-Equipment und Software, Medizintechnik, Energieanlagen und andere

Wirtschaftsgüter sowie Immobilien im Wert von über 200 Mrd. Euro in

Deutschland verleast.

Ein Foto des Präsidenten Kai Ostermann steht zum Download auf der

BDL-Website unter

https://bdl.leasingverband.de/presse-aktuelles/pressebilder/ zur Verfügung.

Kontakt:

Bundesverband Deutscher Leasing-Unternehmen

Heike Schur, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Tel. 030 / 20 63 37-22, schur@leasingverband.de

---------------------------------------------------------------------------

26.05.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

1200461 26.05.2021

°