DGAP-News: Buch über die Erdöl- & Gasbranche befasst sich mit den Zukunftsaussichten (deutsch)

Buch über die Erdöl- & Gasbranche befasst sich mit den Zukunftsaussichten

Buch über die Erdöl- & Gasbranche befasst sich mit den Zukunftsaussichten

04.11.2019

Buch über die Erdöl- & Gasbranche befasst sich mit den Zukunftsaussichten

Johannesburg, den 4. November 2019: Insbesondere in einer Zeit, in der es

weitverbreitete Ängste über den Zusammenhang zwischen fossilen Brennstoffen

und dem Klimawandel gibt, ist es nicht einfach, über Energie zu sprechen.

Aber NJ Ayuk, der erfahrene Geschäftsmann im Öl- und Gassektor, der an der

Spitze des panafrikanischen Kanzleigruppe Centurion Law Group steht und als

Executive Chairman der African Energy Chamber fungiert, ist schwierigen

Themen nie aus dem Weg gegangen. Stattdessen nutzt er die Gelegenheit,

heikle Fragen frontal und mit einem optimistischen Ausblick auf die Zukunft

anzugehen.

Bildlink: http://bit.ly/33cnZ4o

Dieser geradlinige, zuversichtliche Ansatz zieht sich wie ein roter Faden

durch das gerade erschienene Buch von Ayuk, Billions at Play: The Future of

African Energy and Doing Deals. (Milliarden im Spiel: Die Zukunft von

Afrikas Energie). Dies wird besonders deutlich in Kapitel 18: "Lights Out:

Reforming African Power Generation Monopolies and Transitioning to the

Future."

In diesem Kapitel bietet Ayuk eine scharfsinnige Analyse, wie alles

miteinander in Verbindung zu bringen ist. Er zeigt, wie Öl- und

Gasunternehmen Afrika helfen können, seinen dringenden Bedarf an einer

zuverlässigen Stromversorgung und die vielversprechenden Chancen auf Öl- und

Gaserschließung mit den Anstrengungen zur Förderung erneuerbarer Energie und

zur Reduzierung von Emissionen in Einklang zu bringen.

Kapitel 18 von Billions at Play beschreibt:

- Wie die Entflechtung der Stromerzeugung und -übertragung

Wachstumshindernisse in Afrika beseitigen wird.

- Wie das Überspringen von technologischen Entwicklungsstufen den

Fortschritt des afrikanischen Energiesektors vorantreiben kann.

- Wie afrikanische Regierungen praktische und verantwortliche Investitionen

ermutigen können.

- Wie die Erdöl- und Erdgasbranche den Weg hin zur verstärkten Nutzung von

erneuerbaren Energiequellen ebnen kann.

Und vieles mehr.

Dr. Thabo Kgogo, der als Interims-CEO von Group Five Limited, einem großem

Bau- und Infrastrukturunternehmen, als CEO von Efora Energy Limited (früher:

SacOil), einem unabhängigen Erdöl- und Erdgasunternehmen in Südafrika, und

als Vice President of Operations für die nationale südafrikanische

Erdölgesellschaft PetroSA tätig war, bringt seine Bewunderung für die

Vorschläge von Ayuk zum Ausdruck:

"Ayuk ist der Auffassung, dass sich die wichtigsten Akteure als

Energieunternehmen begreifen und entsprechend handeln müssen. Dies bedeutet,

dass sie nicht einfach nur weiter Erdöl und Erdgas fördern, sondern auch die

umfassenden Wind- und Sonnenenergieressourcen nutzen und als Energie für die

Afrikaner zur Verfügung stellen. Dem kann ich nur voll und ganz zustimmen."

Billions at Play wurde auch vom Generalsekretär der OPEC, Mohammad Sanusi

Barkindo, gelobt, der in seinem Vorwort schrieb:

"Die Analyse von Herrn Ayuk zeichnet sich durch eine beispielhafte

Gründlichkeit aus."

Barkindo und Dr. Kgogo gehören zu den zahlreichen Führungspersönlichkeiten

in der Öl- und Gasbranche, die den Vorschlägen von Ayuk für Wachstum und

Entwicklung beipflichten:

"Ayuk bringt eine Reihe realistischer Lösungsansätze vor, für die sich

jeder, dem eine größere Autarkie Afrikas am Herzen liegt, interessieren

wird." - Jeff Goodrich, ehemaliger CEO von OneLNG

"Bei NJ Ayuk geht es nicht um Schuldzuweisungen, sondern vielmehr um Leute

und Unternehmen, die mehr tun können und müssen." - Bruce Falkenstein, Joint

Operations Manager der Abteilung License Management & Compliance bei LUKOIL

"Jeder, der daran interessiert ist, eine positive Entwicklung für Afrika zu

erleben, sollte dieses Buch lesen. Ayuk beklagt nicht nur die

Schwierigkeiten in Afrika und schlägt dann die Hände über dem Kopf zusammen.

Vielmehr sucht er nach Antworten - und zwar nach solchen, die sich in die

Praxis umsetzen lassen und über die gesamte Energiewertschöpfungskette

nachhaltig sind." - C. Derek Campbell, CEO von Energy & Natural Resource

Security, Inc.

"Billions At Play: The Future of African Energy and Doing Deals" wird diese

Woche offiziell in Anwesenheit von mehreren afrikanischen Ministern und der

Crème de la Crème des afrikanischen Energiesektors in Kapstadt vorgestellt.

Weitere Informationen erhalten Sie unter folgender Adresse:

mickael@energychamber.org.

