DGAP-News: Bryan, Garnier & Co.: Software-Anbieter an Europas Börsen im US-Vergleich hoch bewertet (deutsch)

Studie von Bryan, Garnier & Co. widerlegt angeblichen Bewertungsabschlag an

Europas Börsen

26.5. 2021: Die europäische Investmentbank Bryan, Garnier & Co. hat heute

eine Studie vorgelegt, die das weit verbreitete Vorurteil einer

strukturellen Unterbewertung europäischer Software-Anbieter klar widerlegt:

Werden die üblichen Umsatzmultiples EV/Sales (Unternehmenswert / erwarteter

Umsatz für das nächste Jahr) ins Verhältnis gesetzt zum durchschnittlichen

erwarteten Wachstum über drei Jahre (CAGR), ergibt sich sogar ein

Bewertungsaufschlag von neun Prozent (acht Prozent im Fall von

SaaS-Anbietern), mit dem die europäischen Software-Anbieter im Vergleich zu

ihren US-Mitbewerbern gehandelt werden.

Für diese Analyse hat der Software-Analyst Gregory Ramirez die Entwicklung

der Bewertung aller 95 in Europa und 97 in den USA notierten

Softwareanbieter zwischen 2006 und 2020 verglichen, für die es historische

Analysten-Konsensus-Daten von Refinitiv gibt. Unter diesen Unternehmen sind

auch 29 europäische und 67 US-amerikanische SaaS-Anbieter.

Bei oberflächlicher Betrachtung der einfachen Umsatzmultiples liegen diese

bei den US-Anbietern über die letzten 15 Jahre mit 9,9 deutlich über denen

ihrer europäischen Mitbewerber mit nur 5,6. Wenn man jedoch den Börsenwert

nicht nur auf Grundlage des einfachen Umsatz-Multiples berechnetet, sondern

zudem das durchschnittliche Wachstum berücksichtigt (CAGR - hier gleitender

3-Jahres-Durchschnitt der Wachstumsraten des jeweils letzten, laufenden und

nächsten Jahres) und Beides ins Verhältnis zueinander setzt, ergibt sich ein

ganz anderes Bild, das die Bedeutung der Umsatzerwartung allein an das

jeweils nächste Jahr relativiert. (Beispiel-Rechnung: Wenn im April 2021die

Salesforce-Aktie mit einem Umsatzmultiple von 10 (10x erwarteter Umsatz

2022) gehandelt wurde und das erwartete durchschnittliche Umsatzwachstum

(CAGR) für 2020-2023 bei 20% liegt, ergibt sich ein Verhältnis von 10 / 0,2

/ 100 und die neu ermittelte Kennzahl liegt bei 0,50.)

Diese Rechnung hat der Analyst für die letzten 15 Jahre bis April 2021

durchgeführt und kommt zu dem überraschenden Ergebnis, dass die in Europa

notierten Unternehmen sogar höher bewertet sind als die an NASDAQ und NYSE

gehandelten Softwareanbieter. Für die Europäer ergibt sich dann eine

durchschnittlich um neun Prozent höhere Bewertung als bei ihren

US-Mitbewerbern. Das gleiche Prinzip für einen Untersuchungszeitraum von

vier Jahren speziell auf die 29, bzw. 67 (US) gelisteten SaaS-Anbieter

angewendet, kommt fast zu dem gleichen Ergebnis: Hier beträgt der

durchschnittliche Aufschlag acht Prozent.

Dazu erklärt Ramirez: « Dieses Bild kommt der Realität der Börsenbewertung

deutlich näher. Denn durch diese Gewichtung mit der durchschnittlichen

Wachstumsrate werden die Multiples normiert und somit die Bedeutung der

kurzfristigen Wachstumserwartung für ein einzelnes Jahr relativiert »

Über die Bewertung entscheidet nicht der Börsenplatz

Was die Untersuchung auch zeigt: Die Unterschiede in der Einzel-Bewertung

von in Europa notierten Softwareanbietern sind weitaus höher als die ihrer

US-Wettbewerber. Diese große Streuung lässt sich weder durch eine

signifikante Anzahl von Verlustunternehmen unter den europäischen

Softwareanbietern noch durch die Liquidität ihrer Aktien erklären. Entgegen

einem weiteren gängigen Vorurteil seien die am höchsten bewerteten

europäischen Software-Aktien keineswegs immer die liquidesten und notierten

auch nicht unbedingt an den liquidesten Märkten, betont der Analyst.

Stattdessen erklären Bryan, Garnier & Co. die Heterogenität der Bewertung

der untersuchten europäischen Software-Anbieter mit ihren sehr

unterschiedlichen Geschäftsmodellen und Erfolgsbilanzen sowie der jeweils

gelebten Corporate Governance. Vor allem sei der Reifegrad der europäischen

Unternehmen sehr unterschiedlich, während US-Unternehmen vor einem

Börsengang fast immer einen langen Reifeprozess mit zahlreichen

Finanzierungsrunden hinter sich haben.

«Damit wird klar, dass der Börsenplatz nicht entscheidend ist für die

Bewertung eines Software-Unternehmens. Es geht allein um die Qualität von

Geschäftsmodell und Management, Reifegrad und bisherige Erfolgsbilanz, »

erklärt Greg Revenu, Managing Partner von Bryan, Garnier & Co. Das sei eine

wichtige Erkenntnis, denn für Europäer sei ein Börsengang in den USA in der

Regel mit vielen Schwierigkeiten verbunden. « Wenn der Börsenerfolg

europäischer Softwareunternehmen letztlich unabhängig ist vom gewählten

Börsenplatz, spricht nicht das Geringste gegen einen IPO an einer

europäischen Börse. »

Über Bryan, Garnier & Co ( www.bryangarnier.com)

Bryan, Garnier & Co ist eine europäische, auf Wachstumsunternehmen

fokussierte, unabhängige Investmentbank, die 1996 gegründet wurde. Das

Unternehmen bietet Aktienresearch, Verkauf und Handel, private und

öffentliche Kapitalbeschaffung sowie M&A-Dienstleistungen für

Wachstumsunternehmen und deren Investoren. Sie konzentriert sich auf

wichtige Wachstumssektoren der Wirtschaft, einschließlich Technologie,

Gesundheitswesen, Konsumgüter und Unternehmensdienstleistungen. Bryan,

Garnier & Co ist ein vollständig registrierter Broker-Dealer, der von der

FCA in Großbritannien, der AMF in Europa und der FINRA in den USA

autorisiert und reguliert wird. Der Hauptsitz von Bryan, Garnier & Co

befindet sich in London, mit weiteren Büros in Paris, München, Stockholm,

Oslo, Reykjavik und New York.

Pressekontakt :

Advice Partners

Regine Petzsch

+49 175 935 2860

regine.petzsch@advicepartners.de

