DGAP-News: Brockhaus Capital Management AG - Ende der Stabilisierungsperiode (deutsch)

Brockhaus Capital Management AG - Ende der Stabilisierungsperiode

Stabilisierungsbekanntmachung nach Artikel 5 Abs. 4 und 5 der Verordnung

(EU) Nr. 596/2014 und gemäß Artikel 6 Abs. 3 und Artikel 8 lit. f) der Del.

Verordnung (EU) 2016/1052 (Ende der Stabilisierungsperiode und Ausübung der

Greenshoe-Option)

Im Anschluss an die Vor-Stabilisierungs-Mitteilung vom 7. Juli 2020 teilt

hiermit die Citigroup Global Markets Limited als Stabilisierungsmanager mit,

dass sie keine Stabilisierung> (im Sinne von Artikel 3.2(d) der

EU-Verordnung Nr. 596/2014 über Marktmissbrauch) in Bezug auf die

Wertpapiere, wie nachstehend angegeben, vorgenommen hat.

Wertpapiere:

Emittent: Brockhaus Capital Management AG

Beschreibung: Stammaktien ISIN DE000A2GSU42

Angebotsaktien: 3.125.000 Stammaktien (exkl.

Angebotspreis Greenshoe-Option) EUR 32,00

Stabilisierungsmanager: Citigroup Global Markets Limited

Des Weiteren teilt die Citigroup Global Markets Limited in ihrer Funktion

als Stabilisierungsmanager mit, dass der Stabilisierungszeitraum im Rahmen

des Börsengangs der Brockhaus Capital Management AG, der mit der

Notierungsaufnahme der Aktien im regulierten Markt der Frankfurter

Wertpapierbörse (Prime Standard) am 14. Juli 2020 begann am 17. Juli 2020

beendet wurde. Der Stabilisierungsmanager hat am selben Tag die ihr durch

den Emittenten eingeräumte Greenshoe-Option zum Angebotspreis in Höhe von

32,00 Euro je Aktie in voller Höhe ausgeübt. Damit sind die beim Börsengang

im Rahmen der Mehrzuteilung zugeteilten 468.750 Aktien, die aus dem Bestand

eines Alt-Aktionärs in Form eines Wertpapierdarlehens zur Verfügung gestellt

wurden, vollständig platziert.

Disclaimer

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung

zum Kauf von Wertpapieren dar. Diese Mitteilung ist nicht zur direkten oder

indirekten Veröffentlichung oder Verteilung in den Vereinigten Staaten von

Amerika, Kanada, Australien oder Japan bestimmt.

Diese Mitteilung darf weder direkt noch indirekt in die oder in den

Vereinigten Staaten von Amerika veröffentlicht oder verteilt werden. Diese

Mitteilung ist kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten

Staaten. Die Wertpapiere, auf die in dieser Mitteilung Bezug genommen wird,

sind nicht, und werden nicht, gemäß dem US-amerikanischen Securities Act von

1933 in der jeweils gültigen Fassung registriert und dürfen in den

Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, außer auf Basis

des Vorliegens einer Ausnahme von der Registrierungspflicht. Die

Gesellschaft beabsichtigt nicht, irgendeinen Teil der Wertpapiere in den

Vereinigten Staaten zu registrieren oder ein öffentliches Angebot von Aktien

in den Vereinigten Staaten durchzuführen. Derzeit ist in keiner

Rechtsordnung ein öffentliches Angebot von Wertpapieren geplant.

Im Vereinigten Königreich ist diese Mitteilung nur an Personen gerichtet,

die (i) qualifizierte Investoren im Sinne des Financial Services and Markets

Act 2000 (in der jeweils gültigen Fassung) sowie gegebenenfalls

einschlägiger Durchführungsmaßnahmen sind, und/oder (ii) sich außerhalb des

Vereinigten Königreiches befinden, und/oder (iii) professionelle Erfahrung

mit Investmentangelegenheiten haben, die unter die Definition von

"investment professionals" gemäß Artikel 19 (5) des Financial Services and

Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in der jeweils gültigen

Fassung) (die "Verordnung") fallen, oder Personen sind, die unter Artikel 49

(2) (a) bis (d) der Verordnung fallen ("high net worth companies,

unincorporated associations", etc.) oder die unter eine andere Ausnahme der

Verordnung fallen (wobei alle Personen gemäß (i) bis (iii) zusammen als

"Relevante Personen" bezeichnet werden). Personen, die keine Relevanten

Personen sind, sollten in keinem Fall im Hinblick oder Vertrauen auf diese

Mitteilung oder irgendeinem Teil ihres Inhalts handeln. Alle Investments und

Investmentaktivitäten, auf die in dieser Mitteilung Bezug genommen wird,

stehen nur Relevanten Personen zur Verfügung und werden nur mit Relevanten

Personen abgewickelt.

