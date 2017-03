DGAP-News: Bregal Unternehmerkapital und Project A schließen Partnerschaft mit Onlinedruck-Plattform Helloprint (deutsch)

Bregal Unternehmerkapital und Project A schließen Partnerschaft mit Onlinedruck-Plattform Helloprint

Minderheitsbeteiligung soll Helloprints schnelles Wachstum weiter beschleunigen

Rotterdam / München / Berlin, 13. März 2017 - Helloprint, eine der am schnellsten wachsenden Onlinedruck-Plattformen in Europa, hat eine langfristige Partnerschaft mit Bregal Unternehmerkapital und Project A vereinbart. Bregal ist Teil eines über Generationen aufgebauten Familienunternehmens und auf Beteiligungen an mittelständischen Unternehmen spezialisiert; Project A ist ein Venture-Capital-Geber mit Sitz in Berlin. Die Vereinbarung beinhaltet eine Minderheitsbeteiligung in Höhe von mehreren Millionen Euro, die über die gemeinsame Druckholding Onlineprinters investiert werden.

Das aktuelle Engagement folgt auf die Startfinanzierung mit Gründerkapital und eine mehrere Millionen Euro umfassende Serie-A-Finanzierung durch private Investoren. Die Rotterdamer Onlinedruck-Plattform verfügt nun über zusätzliche finanzielle und strategische Mittel, um ihr Wachstum weiter zu beschleunigen.

"Nach einem langen und intensiven Auswahlprozess haben wir jetzt die optimalen Partner für unser schnell wachsendes Unternehmen gefunden", sagt Hans Scheffer, CEO und Gründer von Helloprint. "Für den Start in eine gemeinsame Zukunft bringen die Partner wichtige Voraussetzungen mit: Bregal Unternehmerkapital die Tradition eines Familienunternehmens, einen langfristigen Ansatz und eine Hands-On-Herangehensweise, Project A eine besondere Stärke in Sachen Daten, Business Intelligence und CRM. Gemeinsam werden wir die Marktpräsenz unserer unabhängigen Plattform noch rascher ausdehnen können."

Helloprint wird das zusätzliche Kapital nutzen, um seine Systeme weiterzuentwickeln, das Team auszubauen und neue Maßnahmen zur Kundengewinnung in Europa umzusetzen. "Der Onlinedruck-Markt entwickelt sich rasend schnell", so Scheffer. "Unser serviceorientiertes Plattformmodell erlaubt es uns dabei, Geschäft und Marktpräsenz auszubauen, ohne in Maschinen und Anlagen investieren zu müssen. Dabei hilft uns unser über die Jahre gewachsenes Netzwerk aus internationalen Druckereien und Werbeartikelherstellern, das wir noch weiter ausbauen wollen. Das gesamte Team freut sich darauf, unser Wachstum gemeinsam mit den neuen Partnern voranzutreiben."

Über Helloprint Seit der Gründung 2013 weitet Helloprint sein Plattform-Geschäft schnell im europäischen Markt aus. Aktuell werden mehr als 150.000 Kunden in den Niederlanden, Belgien, Frankreich, Italien, Großbritannien, Spanien, Deutschland und Irland mit Printprodukten bedient. Über ein mehrere hundert internationale Druckereien und Werbeartikelhersteller umfassendes Netzwerk kann Helloprint über 2000 Produkte anbieten. Europäischer Hauptsitz von Helloprint ist Rotterdam, das internationale Customer Experience Center ist in Valencia beheimatet.

Über Bregal Unternehmerkapital Bregal Unternehmerkapital ist Teil eines über Generationen aufgebauten Familienunternehmens. Im Fokus stehen Beteiligungen, die frei sind von institutionellen Zwängen, offen für langfristige Engagements und unabhängig von Entwicklungen an den Finanzmärkten. Bregal Unternehmerkapital identifiziert Unternehmen, die über starke Management-Teams verfügen und in ihrem jeweiligen Segment als Marktführer oder "Hidden Champions" gelten. Dank flexibler Finanzierungs- und Transaktionsstrukturen werden sowohl Minderheits- als auch Mehrheitsbeteiligungen angestrebt. Dabei ist Bregal Unternehmerkapital in der Lage, auch komplexe Industrieausgründungen, Management-Buy-outs oder Nachfolgesituationen sensibel und ergebnisorientiert zu gestalten. Bregal Unternehmerkapital strebt danach, die Unternehmen bei der Steigerung ihres Umsatzes und ihrer Ertragskraft nachhaltig zu unterstützen und begleitet sie mit Kapital, langjähriger Finanzierungsexpertise und einem breiten Netzwerk an Unternehmern und Industrieexperten.

Über Project A Project A ist ein operativer VC, der neben Kapital ein großes Netzwerk und exklusiven Zugang zu einem breiten Spektrum an Services bietet. Der Berliner Investor verwaltet 260 Millionen Euro, mit denen er Technologie-Startups in einer früheren Phase finanziert. Kern von Project A ist das Team aus 100 erfahrenen Experten, die die Portfoliounternehmen in Bereichen wie IT, Marketing & Brand Building, Business Intelligence, Sales und Recruiting operativ unterstützen. Zum Portfolio gehören Unternehmen wie Catawiki, WorldRemit, Tictail, Contorion, nu3, Lostmy.name und ZenMate. Mehr über Project A auf www.project-a.com und auf dem Blog insights.project-a.com.

