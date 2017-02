DGAP-News: Bregal Unternehmerkapital steigt als Wachstumspartner beim Schweizer Handelsunternehmen für Luxusuhren Embassy ein (deutsch)

Bregal Unternehmerkapital steigt als Wachstumspartner beim Schweizer Handelsunternehmen für Luxusuhren Embassy ein

Luzern, 1. Februar 2017 - Die Embassy Jewel AG mit Sitz im schweizerischen Luzern bekommt mit Bregal Unternehmerkapital einen zusätzlichen Anteilseigner, der als Wachstumspartner fungiert. Die entsprechende Vereinbarung wurde von den Verwaltungsräten und Eigentümern Petra und Patrik König unterzeichnet. Mit Unterstützung von Bregal Unternehmerkapital plant das Einzelhandelsunternehmen für Luxusuhren seine Weiterentwicklung voranzutreiben. Zu den weiteren Einzelheiten der Transaktion wurde Stillschweigen vereinbart.

1970 von Kurt König, dem Vater von Petra und Patrik König gegründet, ist Embassy über die Jahre kontinuierlich gewachsen. Embassy zählt heute zu den fünf größten Handelsunternehmen und steht seit mehr als 45 Jahren für höchste Qualität im traditionsreichen Schweizer Uhrenmarkt. Neben fünf Standorten in bester Lage in der Schweizer Uhrenhauptstadt Luzern verfügt das renommierte und in der Luxusuhren-Branche weithin bekannte Handelsunternehmen auch über ein Verkaufsgeschäft in St. Moritz. Mit Uhren und Schmuck namhafter Marken wie Breguet, Blancpain, Cartier, Jaeger- LeCoultre, IWC, Vacheron Constantin, Audemars Piguet, Breitling und zahlreichen weiteren Herstellern spricht Embassy einen internationalen Kundenkreis an. Embassy kann mit dem neuen Partner Bregal Unternehmerkapital seine auf Premium-Qualität und hohe Wertschöpfung ausgerichtete Strategie ausbauen. Angedacht sind weitere Investitionen zur Stärkung des Filialnetzes sowie in die Ladeninfrastruktur, um eine noch individuellere Ansprache der Kunden zu erreichen.

"Wir freuen uns mit Bregal Unternehmerkapital einen idealen Partner gefunden zu haben, der uns bei unseren langfristigen Wachstumsplänen und den weiteren Schritten tatkräftig unterstützen wird. Bregal ist selbst Teil eines über mehrere Generationen gewachsenen und im Handel aktiven Familienunternehmens und teilt unsere Werte", sagt Embassy-CEO Patrik König. "Unser Ansatz ist es, mittelständische Unternehmen partnerschaftlich und nachhaltig mit Kapital, Know-how und einem internationalen Expertennetzwerk weiterzuentwickeln und bleibende Werte zu schaffen", so Florian Schick, Vorsitzender der Geschäftsführung von Bregal Unternehmerkapital GmbH. "Embassy hat hervorragende Wachstumspotenziale in einem vielversprechenden Markt. Wir freuen uns, gemeinsam mit Petra und Patrik König sowie dem bestehenden Management um Patrick Frischknecht die nächste Entwicklungsphase des Unternehmens einzuläuten."

Der Einstieg bei Embassy markiert die bereits sechste Beteiligung für den aktuellen Investitions-Fonds von Bregal Unternehmerkapital und ist die zweite Transaktion in der Schweiz - im Rahmen einer Nachfolgeregelung wurde Bregal Ende 2016 neuer Mehrheitsgesellschafter der Kunststoff Schwanden AG, einem Hersteller komplexer Kunststoffteile und Baugruppen im Kanton Glarus.

Über Bregal Unternehmerkapital

Bregal Unternehmerkapital ist Teil eines über Generationen aufgebauten Familienunternehmens. Im Fokus stehen Beteiligungen, die frei sind von institutionellen Zwängen, offen für langfristige Engagements und unabhängig von Entwicklungen an den Finanzmärkten. Bregal Unternehmerkapital identifiziert Unternehmen, die über starke Management-Teams verfügen und in ihrem jeweiligen Segment als Marktführer oder "Hidden Champions" gelten. Dank flexibler Finanzierungs- und Transaktionsstrukturen werden sowohl Minderheits- als auch Mehrheitsbeteiligungen angestrebt. Dabei ist Bregal Unternehmerkapital in der Lage, auch komplexe Industrieausgründungen, Management-Buy-outs oder Nachfolgesituationen sensibel und ergebnisorientiert zu gestalten. Bregal Unternehmerkapital strebt danach, die Unternehmen bei der Steigerung ihres Umsatzes und ihrer Ertragskraft nachhaltig zu unterstützen und begleitet sie mit Kapital, langjähriger Finanzierungsexpertise und einem breiten Netzwerk an Unternehmern und Industrieexperten.

Pressekontakt IRA WÜLFING KOMMUNIKATION GmbH Florian Bergmann Ohmstraße 1, D-80802 München Tel. +49 89 2000 30-30 E-Mail bregal@wuelfing-kommunikation.de www.wuelfing-kommunikation.de

