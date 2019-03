DGAP-News: Breath Therapeutics präsentiert auf anstehenden wissenschaftlichen Konferenzen (deutsch)

Breath Therapeutics präsentiert auf anstehenden wissenschaftlichen Konferenzen

München und Menlo Park, Calif., USA - 20. März 2019 - Breath Therapeutics,

ein privates Unternehmen, das fortschrittliche, inhalative Therapeutika

gegen schwere und seltene Lungenerkrankungen entwickelt, hat heute

Präsentationen auf drei anstehenden wissenschaftlichen Konferenzen

angekündigt. Breath Therapeutics wird auf der 45. Jahrestagung der European

Society for Blood and Marrow Transplant ( EBMT), der Jahrestagung der

International Society for Heart and Lung Transplantation 2019 ( ISHLT) und

der American Thoracic Society International Conference ( ATS) präsentieren.

"Wir freuen uns sehr darüber, dass wir auf mehreren bevorstehenden

medizinischen Frühjahrstagungen Daten vorstellen werden, die unsere Annahmen

über unseren am weitesten fortgeschrittenen Wirkstoffkandidaten L-CsA-i und

unser BOSTON-Programm bestätigen", sagte Dr. Noreen R. Henig, Chief Medical

Officer von Breath Therapeutics. "Wir konzentrieren uns weiterhin auf unsere

Mission, eine sichere und wirksame Behandlung für die schätzungsweise 25.000

Menschen weltweit zu entwickeln, die unter dem Bronchiolitis Obliterans

Syndrom leiden."

Details zu den Präsentationen sind nachfolgend aufgeführt:

EBMT-Jahrestagung, 24.-27. März 2019, Frankfurt

Ti- [1]Liposomal Cyclosporine A for Inhalation (L-CsA-i) to Treat

tel Bronchiolitis Obliterans Syndrome: Novel Formulation with

des Therapeutic Potential for Patients with BOS Following allo-HSCT

Abst- (Poster: B099) 1.

ract- https://www.professionalabstracts.com/ebmt2019/iplanner/

s:

Da- Dienstag, 26. März, 17:30-19:00

tum/-

Uhr-

zeit-

:

Ort: Posterbereich im Areal, Forum Building, Level 0

ISHLT-Jahrestagung, 3.-6. April 2019, Orlando, Florida, USA

Titel [1]Liposomal Cyclosporine A (L-CsA) via Inhalation to Treat

des Bronchiolitis Obliterans Syndrome: Novel Formulation and

Abstr- Drug-Specific Delivery System Improves Tolerability (Poster:

acts: 1033) 1. https://abstractsonline.com/pp8/

Da- Freitag, 5. April, 18:00-19:15

tum/U-

hr-

zeit:

Ort: Banda Sea 1

Ses- Lung failure/Transplantation (Adult)

sion:

ATS-Konferenz, 17.-22. Mai 2019, Dallas, Texas, USA

Ti- L-CsA, a Liposomal Formulation of Cyclosporine A, Demonstrates

tel Therapeutic Potential for Bronchiolitis Obliterans Syndrome

des (BOS) (Poster: 8645). Der Abstract steht unter Embargo und wird

Abst- zu einem späteren Zeitpunkt auf der [1]Website der ATS

ract- veröffentlicht. 1. http://conference.thoracic.org/

s:

Da- Mittwoch, 22. Mai, 09:15-11:15

tum/-

Uhr-

zeit-

:

Ort: Raum C140/C142 (Level 1)

Ses- D24 - Autoimmune Disease, Drug-Induced, and Transplant

sion-

:

Das Bronchiolitis Obliterans Syndrom (BOS)

Das Bronchiolitis Obliterans Syndrom ( BOS), auch bekannt als obliterative

Bronchiolitis (OB) oder chronische Abstoßung des Lungenallografts, wird

durch eine T-Zell-vermittelte Entzündung verursacht, die eine Blockade der

Bronchiolen, der kleinen und mittleren Atemwege der Lunge, auslöst, was zu

Atemstillstand und Tod führt. BOS betrifft am häufigsten Menschen, die eine

Lungen- oder Stammzelltransplantation erhalten haben, obwohl es auch in

Zusammenhang mit Autoimmunerkrankungen und der Belastung durch

Umweltkontaminanten auftreten kann. Weltweit sind schätzungsweise 15.000

Empfänger von Lungentransplantaten und 9.500 Empfänger von allogenen

hämatopoetischen Stammzellen von BOS betroffen. Hier diskutieren Experten

ihre klinische Erfahrung mit BOS und den BOSTON-1 und BOSTON-2 Studien.

Liposomal Cyclosporin A zur Inhalation (L-CsA-i)

Der am weitesten fortgeschrittene Wirkstoffkandidat von Breath Therapeutics,

L-CsA-i, ist eine neuartige liposomale Formulierung von Cyclosporin A, die

für die inhalative Abgabe an die Lunge entwickelt wurde.

Calcineurin-Inhibitoren (CNIs) wie Cyclosporin A sind hochwirksame

immunsuppressive Medikamente und ein Eckpfeiler der

Lungentransplantationsmedizin. Aufgrund eines engen therapeutischen

Fensters, das hauptsächlich durch Nephrotoxizität verursacht wird, kann die

systemische Verabreichung von CNIs keine ausreichenden Medikamentenspiegel

im Bronchiolargewebe zur Behandlung von BOS liefern. L-CsA-i wird über einen

maßgeschneiderten, wirkstoffspezifischen und investigativen

eFlow(R)-Vernebler (PARI Pharma GmbH) verabreicht. Die Kombination von

Wirkstoff und Applikationsgerät wurde entwickelt, um L-CsA-i an die Stelle

der Erkrankung der Lunge zu bringen und gleichzeitig die systemische

Belastung zu minimieren. L-CsA-i ist eine Prüfsubstanz, deren Sicherheit und

Wirksamkeit nicht nachgewiesen wurde. Sie ist durch keine Aufsichtsbehörde

zur Verwendung zugelassen.

BOSTON Entwicklungsprogramm

L-CsA-i wird für die Behandlung von BOS bei Patienten ab sechs Jahren

entwickelt. Derzeit sind fünf klinische Studien geplant. BOSTON-1 und

BOSTON-2 sind Phase 3-Zulassungsstudien bei Patienten mit BOS nach

Lungentransplantation. BOSTON-3 ist eine Open Label-Anschlussstudie für alle

Studienteilnehmer, die BOSTON-1 oder BOSTON-2 abgeschlossen haben. BOSTON-4

ist eine Phase 2-Studie und wird die erste Studie mit L-CsA-i bei

Erwachsenen mit BOS nach allogener hämatopoetischer Stammzelltransplantation

sein. BOSTON-5 ist eine Phase 2-Studie an pädiatrischen Patienten mit BOS.

Breath Therapeutics

Breath Therapeutics ist ein im Jahr 2016 gegründetes privates, durch

Wagniskapital unterstütztes, biopharmazeutisches Unternehmen mit klinischen

Entwicklungsprodukten, welches sich auf fortschrittliche

Inhalationstherapien für schwere Atemwegserkrankungen mit einem hohen

medizinischen Bedarf spezialisiert hat. Die proprietären

Wirkstoffformulierungen des Unternehmens wurden speziell für die inhalative

Verabreichung durch exklusiv lizenzierte Hochleistungsvernebler-Technologie

entwickelt. L-CsA-i, der am weitesten fortgeschrittene Wirkstoffkandidat von

Breath Therapeutics, könnte die erste Therapie für BOS sein, eine seltene

und verheerende Lungenerkrankung, für die es derzeit keine verfügbare

Behandlung gibt. Breath Therapeutics hat Standorte in München und Menlo

Park, Kalifornien, USA. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte

www.breath-therapeutics.com

Kontakt:

Unternehmenskontakt

Breath Therapeutics B.V.

Bonnie Ortega, VP, Corporate Communications

Tel. +1 858 245 3983

E-Mail: contact@breath-therapeutics.com

Presseanfragen (Europa)

MC Services AG

Kaja Skorka, Consultant / Raimund Gabriel, Managing Partner

Tel. +49 89 210 228-0

E-Mail: breath-therapeutics@mc-services.eu

Presseanfragen (US)

Canale Communications, Inc.

Jessica Tieszen, Account Manager

Tel. +1 619 322 5969

E-Mail: jessica@canalecomm.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die die

Erwartungen des Managements an die Ziele, Pläne, Strategien, zukünftiges

Wachstum, Finanzlage, Betriebsergebnis, Cashflows, Leistung,

Geschäftsaussichten und Chancen von Breath Therapeutics widerspiegeln. Alle

Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, die in dieser

Pressemitteilung enthalten sind, einschließlich Aussagen über die Ziele,

Pläne, Strategien, zukünftiges Wachstum, Finanzlage, Betriebsergebnisse,

Cashflows, Leistung, Geschäftsaussichten und Chancen von Breath

Therapeutics, können zukunftsorientierte Informationen darstellen.

Zukunftsorientierte Informationen erfordern von Natur aus, dass Breath

Therapeutics Annahmen trifft. Zudem unterliegen sie inhärenten Risiken und

Unsicherheiten, die dazu führen können, dass sich die Vorhersagen,

Prognosen, Erwartungen oder Schlussfolgerungen nicht als richtig erweisen,

dass die Annahmen von Breath Therapeutics möglicherweise nicht korrekt sind

und dass die Ziele und Schwerpunkte von Breath Therapeutics nicht erreicht

werden. Obwohl Breath Therapeutics der Ansicht ist, dass die Vorhersagen,

Prognosen, Erwartungen oder Schlussfolgerungen, die sich in den

zukunftsgerichteten Informationen widerspiegeln, angemessen sind, kann

Breath Therapeutics nicht garantieren, dass sich diese als richtig erweisen

werden. Solche zukunftsgerichteten Informationen sind keine Tatsache,

sondern spiegeln nur die Einschätzungen und Erwartungen des Managements

wider. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen Unsicherheiten und

anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse

wesentlich von diesen Aussagen abweichen.

