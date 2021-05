DGAP-News: Blue Star Gold mobilisiert sein Explorationsbohrprogramm für 2021 Anfang Juni (deutsch)

Blue Star Gold mobilisiert sein Explorationsbohrprogramm für 2021 Anfang Juni

Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - Mittwoch, 26. Mai 2021) -

Blue Star Gold Corp. (TSXV: BAU) (FSE: 5WP) ("Blue Star" oder das

"Unternehmen") gibt seine Absicht bekannt, sein Sommer-Explorationsprogramm

Anfang Juni 2021 zu mobilisieren. Das Programm umfasst ein

Diamantbohrprogramm mit einer Mindestlänge von 5.000 Metern. Dabei sollen

Ziele mit hoher Priorität in seinen Projekten Ulu und Hood River getestet

und die Zielgebiete in den vielversprechenden Landbesitzungen genauer

umrissen werden.

Highlights

* Blue Star kontrolliert etwa 45 km des vielversprechenden und noch

unzureichend erkundeten High Lake Greenstone Belt in Nunavut und ist

somit der größte Anteilshaber des Gebiets.

* Das Unternehmen ist zu 100 % an drei Projekten beteiligt, darunter das

Ulu Gold-Projekt, das angrenzende Hood River-Projekt und das kürzlich

erworbenen Roma-Projekt.

* Das Ulu-Projekt beherbergt das Vorkommen der Zone Flood, in der eine

bedeutende hochgradige Goldressource beschrieben wurde.

* Es besteht ein hervorragendes Potenzial zur Ressourcenerweiterung in

einer robusten Pipeline vielversprechender Prospektionsgebiete mit

bohrfertigen Zielen.

* Durch eine erste GIS-Zusammenstellung historischer Daten mit

anschließender Integration in die 3D-Modellierung der umfangreichen

Ulu-Datenbank konnten ein genaueres Mineralisierungsmodell für die Zone

Flood und somit zahlreiche Zielgebiete mit hohem Potenzial definiert

werden.

* Die Ziele für das anstehende Programm werden anhand ihrer Auswirkungen

auf vorhandene Ressourcen und des potenziellen Umfangs neuer

Entdeckungen priorisiert (je näher an dem Vorkommen der Zone Flood,

desto besser):

* Mehrere Ziele oberster Priorität liegen innerhalb eines Umkreises

von etwa 1 km der Zone Flood, einschließlich Axis, Central Corridor

und East Limb;

* entlang der 5 km langen Ulu-Falte, die sich von dem Vorkommen der

Zone Flood über das angrenzende Hood River-Projekt bis zur North

Fold Nose erstreckt, liegen zahlreiche Ziele der Prioritätsstufe

zwei.

* In Vorbereitung auf künftige Bohrtests werden mehrere potenzielle

Gebiete auf der Ostseite des Hood River-Projekts und des

Roma-Projekts genauer bestimmt.

* Dies ist das erste Programm, das vom neuen Team von Blue Star entwickelt

und betrieben wird. Das Team war an wichtigen Goldentdeckungen in

Nunavut beteiligt.

Grant Ewing, CEO von Blue Star, äußerte sich wie folgt: "Das

Explorationsprogramm 2021 ist die erste Bohrung nach einer umfassenden

Überprüfung und Zusammenstellung des gesamten historischen Ulu-Datensatzes

sowie das erste Programm unter Leitung des neuen technischen Teams des

Unternehmens, das in Nunavut eine lange Erfolgsgeschichte aufweisen kann. Im

Rahmen des kommenden Programms werden zahlreiche qualitativ hochwertige

Ziele getestet. Dabei liegt der Schwerpunkt auf Gebieten in der Nähe der

bestehenden hochgradigen Goldressource der Zone Flood. Das Ausmaß der

hochgradigen Goldvorkommen und das Vorhandensein verschiedener Arten von

Goldmineralisierung in unseren Projekten bieten dem Unternehmen zahlreiche

Möglichkeiten für neue Entdeckungen und Ressourcenwachstum."

Zusammenfassung des Explorationsprogramms:

Der Ulu-Pachtvertrag und die angrenzende Liegenschaft Hood River umfassen

zusammen über 9.000 Hektar vielversprechendes Explorationsgebiet. Der

kürzlich erfolgte Erwerb der potenziellen und noch unzureichend erforschten

Liegenschaft Roma, die etwa 30 km nördlich liegt, erweiterte die

Landbesitzungen des Unternehmens im High Lake Greenstone Belt um 7.683

Hektar. Ein Antrag auf Hinzufügung zusätzlicher benachbarter Gebiete zur

weiteren Konsolidierung von Greenstone Belt ist in Bearbeitung.

Der Ulu-Pachtvertrag beinhaltet die Goldvorkommen der im fortgeschrittenen

Stadium befindlichen Zone Flood, wo eine bedeutende hochgradige

Goldressource beschrieben wurde. Mehrere zusätzliche Goldzonen

(einschließlich insbesondere der Prospektierungsgebiete Zebra, Contact,

Central, Axis und Gnu) sind räumlich mit der Achse der 5 km langen Ulu-Falte

verbunden, die sich vom Pachtvertragsgebiet Ulu bis zum nördlichen Teil der

Liegenschaft Hood River erstreckt und in der Zone North Fold Nose gipfelt.

Die Ostseite der Liegenschaft Hood River grenzt an das

Ulu-Pachtvertragsgebiet an und umfasst über zwanzig bekannte Goldvorkommen.

Die guten Aussichten des Prospektierungsgebiets Hood River ergeben sich aus

seiner ähnlichen stratigraphischen Abfolge und gleichen

Verformungsgeschichte (einschließlich enger Faltung) wie sie die Zone Flood

aufweist. Eines der vielversprechendsten Zielgebiete auf der östlichen

Liegenschaft Hood River ist der 4 km lange Crown-Pro-Trend, auf dem nur

begrenzte Bohrungen durchgeführt wurden.

Die geologische Lage und die Art der Goldmineralisierung des Projekts Roma

ähneln denen der Projekte Ulu und Hood River. Basierend auf der

Zusammenstellung historischer Daten sind auf der Liegenschaft innerhalb

eines Gebiets von 6,5 km x 2,4 km mehrere bedeutende Goldvorkommen

vorhanden, darunter mehrere bohrfertige Ziele. Nach dem ersten Bohrprogramm

von BHP in den 90er Jahren, welches im Rahmen eines begrenzten Programms

(Roma Main) ein bestes Intervall von 12,38 g/t Au über 2,31 m ergab, sind

keine weiteren Folgebohrungen auf dieser Liegenschaft bekannt. Ungefähr 4 km

südwestlich von Roma Main befindet sich die Roma-Falte, die durch zahlreiche

hochgradige Goldvorkommen in einem Gebiet von 1,6 km x 0,55 km am östlichen

Rand einer antiklinalen Faltstruktur neben der Kennarctic Shear Zone

definiert ist. Alle diese Zielbereiche in der Antiklinale wurden noch nicht

bebohrt.

Die umfangreichen GIS-Kompilierungs- und Targeting-Arbeiten haben zahlreiche

oberflächennahe Ziele mit hoher Priorität auf der Liegenschaft Ulu ergeben.

Viele dieser Ziele befinden sich innerhalb eines Kilometers des hochgradigen

Vorkommens der Zone Flood. Einige dieser Bereiche hoher Priorität werden im

Rahmen des aktuellen Programms getestet, darunter die Ziele Axis, Central

Corridor und East Limb. Die meisten der Zielgebiete hoher Priorität

außerhalb der Zone Flood wurden nur mit relativ flachen Bohrungen getestet.

Es besteht ein hohes Potenzial, dass alle Liegenschaften in der Tiefe neue

Entdeckungen bergen.

Der zweite Schwerpunkt der Exploration liegt auf dem Testen von Zielen

entlang der 5 km langen Ulu-Fakte und regionalen Zielen/Tests der

weitläufigen und vielversprechenden Projekte Hood River und Roma, wo

zahlreiche hochgradige Goldvorkommen vorhanden sind.

Geschichte und Geologie der Goldliegenschaften Ulu, Hood River und Roma:

Die Liegenschaften Ulu und Hood River befinden sich ca. 525 km

nord-nordöstlich von Yellowknife, NT, in der Region Kitikmeot im Westen von

Nunavut. Kugluktuk liegt ungefähr 210 km nordwestlich. Die Liegenschaft Roma

liegt etwa 30 km nördlich der Liegenschaft Hood River.

Die Liegenschaft Ulu beruht auf einem verlängerbaren 21-jährigen

Bergbaupachtvertrag und erstreckt sich über eine Fläche von ca. 947 ha. Der

Pachtvertrag beinhaltet ein fortgeschrittenes Goldprojekt (Zone Flood), in

dem unter anderem BHP Minerals und Echo Bay Mines zwischen 1989 und 2012

bedeutende Explorationen und Entwicklungen durchführten. Die bisherigen

Arbeiten umfassen ca. 1,7 km unterirdische Entwicklung und ca. 405

Diamantbohrlöcher, die 88.330 m Kernmaterial in der Zone Flood ergaben. Die

Zone Flood macht den Großteil der Goldressource Ulu aus und ist entlang des

Streichens und in der Tiefe geöffnet. Für die Zonen Flood und Gnu wurden

insgesamt Ressourcen von 2,50 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 7,53 g/t

Au auf 605.000 Goldunzen (Kategorien 'gemessen' und 'angezeigt') und 1,26

Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 5,57 g/t Au für 226.000 Goldunzen

(Kategorie 'vermutet') geschätzt. Siehe "Technischer Bericht über die

Goldliegenschaft Ulu, Nunavut, Kanada" vom 10. Juli 2015). Der tiefste

Abschnitt potenziell abbaubarer Breite in der Zone Flood beträgt 14,9 g/t Au

über 7,7 m im Bohrloch 90VD-75 von BHP in 610 m Tiefe. Metallurgische Tests

der Goldmineralisierung der Zone Flood haben gezeigt, dass Gold durch

Gravitation, Flotation und Cyanidierung in Mengen von mehr als 90 % gewonnen

werden kann.

In Ergänzung zu den hochwertigen Goldressourcen verfügt das Projekt Ulu über

einen umfangreichen Bestand an Betriebsanlagen, ein Lager mit Laden und eine

1.200 m lange Landebahn.

Die Liegenschaft Hood River grenzt im Norden, Osten und Süden an das

Pachtvertragsgebiet Ulu. Die Liegenschaft wird durch einen verlängerbaren

20-jährigen Mineralexplorationsvertrag mit Nunavut Tunngavik Incorporated

gehalten. Die vielversprechende Liegenschaft umfasst 8.015 ha. Eine große

Anzahl hochwertiger Goldvorkommen in der Liegenschaft bietet ein

hervorragendes Potenzial zur Ressourcenerweiterung bei mehreren Zielen. Das

Hauptexplorationsziel für die Liegenschaft ist eine in Scherzonen gebundene

Goldmineralisierung ähnlich der Zone Flood auf dem angrenzenden

Pachtvertragsgebiet Ulu.

Es wird angenommen, dass die Reihe der Goldvorkommen und -aussichten, die im

Trend und nördlich der Zone Flood auftreten, mit der etwa 5 km langen

Ulu-Falte zusammenhängt, welche die Zone Flood umfasst und sich bis zur Zone

North Fold Nose erstreckt. Bisher wurden in diesem wichtigen strukturellen

Gebiet mindestens fünf Goldprospektierungsgebiete identifiziert.

Das Projekt Roma umfasst 7.683 ha im nördlichen Teil des High Lake

Greenstone Belt. Diese Angaben beziehen sich auf hochgradige Goldvorkommen,

die von früheren Explorationsunternehmungen, insbesondere BHP Minerals, von

1988 bis 1994 entdeckt wurden. Auf dem historischen Roma-Claim-Block sind

innerhalb eines Gebiets von 6,5 km x 2,4 km mehrere bedeutende Goldvorkommen

vorhanden. Das ursprüngliche Vorkommen ist eine 0,30 bis 3,0 m breite

Quarzader, die über 2,0 km hinweg in Aufschlüssen und Felsbrocken freigelegt

ist. Im Jahr 1991 bohrte BHP 10 flache Löcher mit einer Gesamtlänge von 465

Metern, um 1,72 km entlang des Streichens der Ader zu testen. Alle

Bohrlöcher kreuzten Quarzadern von 15 m bis 37 m senkrecht unter der

Oberfläche. In drei Bohrlöchern wurde sichtbares Gold festgestellt. Die

besten Ergebnisse waren 12,38 g/t Au über 2,31 m (einschließlich 64,0 g/t Au

über 0,37 m) von DDH MD-01 und 8,69 g/t Au über 1,87 m von MD-03. Es wurden

keine Bohrungen in Fallrichtung der hochgradigen Kreuzung in DDH MD-01 und

keine Erweitungsbohrungen nach Norden von diesem Abschnitt aus durchgeführt.

Seit dem ersten Bohrprogramm von BHP in den 90er Jahren sind keine

Folgebohrungen auf dieser Liegenschaft bekannt.

Weitere Entdeckungen bei Roma wurden 1993 ca. 4 km südwestlich der

ursprünglichen Quarzader in einem strukturell komplexen Gebiet mit

mehrphasiger Verformung gemacht. Zwölf Vorkommen wurden in einem 1,6 km x

0,55 km großen Gebiet am östlichen Rand einer antiklinalen Faltstruktur

neben der Kennarctic Shear Zone gefunden. Goldwerte bis zu 5,6 g/t Au wurden

von einer 1,0 bis 2,5 m breiten, nach Norden verlaufenden Quarz-Ankerit-Ader

gemeldet, die über 350 m nachverfolgbar war. Zwischen den oben genannten

Zonen und der Probe mit der höchsten Qualität, die mit 5,52 g/t Au getestet

wurde, sind mehrere zusätzliche Vorkommen vorhanden. Alle diese

Goldvorkommen in der Antiklinale wurden noch nicht bebohrt. Weitere

Goldvorkommen mit Goldgehalten bis zu 6,1 g/t Au finden sich zwischen der in

einer Antiklinale vorkommenden Mineralisierung und der ursprünglichen

Roma-Ader.

Der Standort des künftigen Tiefwasserhafens in Grays Bay befindet sich 40 -

100 km nördlich der Liegenschaften. Der vorgeschlagene Routenkorridor für

die bei jeder Witterung befahrbare Grays Bay-Straße verläuft in

unmittelbarer Nähe der Projekte Roma, Ulu und Hood River.

Jahreshauptversammlung der Aktionäre

Die Hauptversammlung des Unternehmens fand am 14. Mai 2021 statt. Alle zur

Genehmigung durch die Aktionäre vorgelegten Beschlüsse wurden genehmigt,

einschließlich der Wiederernennung des Verwaltungsrats des Unternehmens für

das folgende Jahr. Darüber hinaus wurde das oben diskutierte

Explorationsprogramm 2021 vom Verwaltungsrat genehmigt.

Qualifizierte Person

Darren Lindsay, Geologe und Vice President für Exploration bei Blue Star,

ist eine Qualifizierte Person gemäß dem National Instrument 43-101 ("NI

43-101") und hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen

Informationen geprüft und genehmigt.

Über Blue Star Gold Corp.

Blue Star konzentriert sich auf Goldexploration und -entwicklung in Nunavut,

Kanada. Das Unternehmen besitzt einen Pachtvertrag für die Goldliegenschaft

Ulu, ein fortgeschrittenes Gold- und Silberprojekt, und die

vielversprechende Liegenschaft Hood River, die an das

Bergbaupachtvertragsgebiet Ulu angrenzt. Mit dem kürzlich erfolgten Erwerb

des Projekts Roma kontrolliert Blue Star nun 16.645 Hektar

vielversprechender und bislang unzureichend erforschter

Mineralliegenschaften im High Lake Greenstone Belt in Nunavut. Im Vorkommen

der Zone Flood (Ulu-Pachtvertragsgebiet) ist eine bedeutende hochgradige

Goldressource vorhanden. In den Projekten Ulu, Hood River und Roma gibt es

zahlreiche hochgradige Goldvorkommen und Ziele hoher Priorität.

Blue Star ist an der TSX Venture Exchange unter dem Symbol BAU und an der

Frankfurter Börse unter dem Symbol 5WP notiert. Weitere Informationen zum

Unternehmen und seinen Projekten finden Sie auf unserer Website:

www.bluestargold.ca.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Grant Ewing, Geologe, CEO

Blue Star Gold Corp.

Tel.: +1 778-379-1433

E-Mail: info@bluestargold.ca

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister

(entsprechend der Definition in den Richtlinien der TSX Venture Exchange)

übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser

Mitteilung.

WARNHINWEIS ZU ZUKUNFTSGERICHTETEN AUSSAGEN UND INFORMATIONEN

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte "zukunftsgerichtete Aussagen" im

Sinne anwendbarer Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen erkennen

Sie an Begriffen wie "antizipieren", "beabsichtigen", "planen", "abzielen",

"suchen", "glauben", "projizieren", "schätzen", "erwarten", "Strategie",

"Zukunft", "wahrscheinlich", "vielleicht", "sollte", "wird" und ähnliche

Verweise auf künftige Zeiträume. Beispiele für zukunftsgerichtete Aussagen

sind unter anderem Aussagen zu voraussichtlichen Einkünften und Erträgen,

erwarteten Investitionsausgaben für das Geschäftsjahr, Erwartungen

hinsichtlich der Auswirkungen von Klagen, Rechtsstreitigkeiten,

Umweltkosten, Eventualverbindlichkeiten und staatlichen und behördlichen

Untersuchungen und Verfahren und Schätzungen der Bodenschätze und -reserven

auf unseren Liegenschaften auf unsere Finanzlage.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind weder historische Fakten noch Zusicherungen

für die zukünftige Leistung. Stattdessen basieren sie lediglich auf unseren

gegenwärtigen Überzeugungen, Erwartungen und Annahmen in Bezug auf die

Zukunft unseres Geschäfts, künftige Pläne und Strategien, Prognosen,

erwartete Ereignisse und Trends, Wirtschaftslage und andere zukünftige

Bedingungen. Da sich zukunftsgerichtete Aussagen auf die Zukunft beziehen,

bergen sie inhärente Unsicherheiten, Risiken und veränderliche Umstände, die

schwer vorherzusagen sind und von denen viele außerhalb unserer Kontrolle

liegen. Unsere tatsächlichen Ergebnisse und Finanzlage können erheblich von

den in den zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen abweichen. Daher sollten

Sie sich auf keine dieser zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Folgende

wichtige Faktoren können unter anderem zu einer wesentlichen Abweichung

zwischen unseren tatsächlichen Ergebnissen und unserer tatsächlichen

Finanzlage und den Angaben in den zukunftsgerichteten Aussagen führen:

wirtschaftliche und finanzielle Bedingungen, einschließlich der Volatilität

von Zinssätzen und Wechselkursen, von Rohstoff- und Aktienkursen und des

Werts finanzieller Vermögenswerte, strategische Maßnahmen, einschließlich

Akquisitionen und Veräußerungen, unser Erfolg bei der Integration erworbener

Unternehmen in unsere Geschäftstätigkeit, Entwicklungen bei und Änderungen

von Gesetzen und Vorschriften, einschließlich einer verstärkten Regulierung

des Bergbaus durch gesetzgeberische Maßnahmen und überarbeitete Regeln und

Standards durch die Regulierungsbehörden in Nunavut, Änderungen des

Kraftstoffpreises und anderer wichtiger Materialien sowie Unterbrechungen

der Lieferketten für diese Materialien, Schließungen oder Verlangsamungen

sowie Änderungen der Arbeitskosten und Probleme mit Arbeitskräften,

einschließlich Unterbrechungen, die sich entweder auf unsere

Geschäftstätigkeit oder die Lieferfähigkeit unserer Lieferanten in Bezug auf

Waren und Dienstleistungen an uns auswirken, sowie Naturereignisse wie

Unwetter, Brände, Überschwemmungen und Erdbeben oder vom Menschen

verursachte oder andere Störungen unserer Ausrüstung und Ungenauigkeiten bei

der Schätzung der Mineralressourcen und / oder Reserven auf unseren

Mineralliegenschaften.

