DGAP-News: Blackhawk Growth schließt Investment in das psychedelische und Wellness-Unternehmen MindBio Therapeutics ab (deutsch)

Blackhawk Growth schließt Investment in das psychedelische und

Wellness-Unternehmen MindBio Therapeutics ab

31.08.2021 / 12:15

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Vancouver (British Columbia), den 31. August 2021 - Blackhawk Growth Corp.

(CSE: BLR, Frankfurt: 0JJ) (das "Unternehmen" oder "Blackhawk") freut sich

bekannt zu geben, dass es mit Wirkung vom 30. August 2021 einen

Aktienkaufvertrag abgeschlossen hat, mit dem sie die Kontrolle über MindBio

Therapeutics Pty Ltd. ("MindBio Therapeutics") erwerben wird.

MindBio Therapeutics ist ein nicht-börsennotiertes Unternehmen im Bereich

der Entwicklung von Arzneimitteln in der klinischen Phase, das Pionierarbeit

in der Erforschung der Mikrodosierung psychedelischer Substanzen leistet und

neue Therapien zur Behandlung einer Reihe von schwächenden

Gesundheitszuständen wie Depressionen, Angstzuständen, chronischen

Schmerzen, kognitiven Beeinträchtigungen und Posttraumatische

Belastungsstörungen (PTSD) entwickelt.

In der weltweit ersten klinischen Studie dieser Art hat MindBio Therapeutics

an der Universität von Auckland in Neuseeland mit klinischen Versuchen der

Phase 1 begonnen, bei denen LSD in Mikrodosierung an 80 Patienten

verabreicht wird. Die Studie erhielt die behördliche Genehmigung und

staatliche Finanzierung für die Einfuhr von LSD, die Laborarbeit mit der

Droge und die Genehmigung für die Teilnehmer, denen das Medikament

verschrieben wird und die es dann zu Hause wie jedes andere Medikament

einnehmen.

Außerdem wurden klinische Versuche der Phase 2 genehmigt, bei denen LSD in

Mikrodosierung an Krebspatienten im Spätstadium verabreicht wird, die am

Ende ihres Lebens starke Schmerzen haben.

MindBio Therapeutics leistet auch Pionierarbeit bei der Entwicklung von

Formulierungen in Mikrodosen und einer Reihe von Technologien sowie

Anwendungen der künstlichen Intelligenz, um die sichere Dosierung,

Verwendung und Verabreichung von psychedelischen Arzneimitteln in der

Bevölkerung zu gewährleisten. Erste Anzeichen zeigen, dass LSD in Mikrodosen

gut vertragen wird und ein geringeres Nebenwirkungsprofil aufweist als die

derzeit verschriebenen Antidepressiva.

MindBio Therapeutics schloss eine Eigenkapitalfinanzierung mit einem Erlös

von rund 1.300.000 AUD ab, wodurch das Unternehmen über ausreichend

Betriebskapital verfügt, um die klinischen Studien der Phase 1

abzuschließen. Der Abschluss dieser Finanzierung war für Blackhawk

entscheidend, um sicherzustellen, dass MindBio Therapeutics vor der

Übernahme angemessen kapitalisiert war.

"Wir freuen uns, Teil des Blackhawk-Portfolios zu werden, das unsere

Investorenreichweite auf die nordamerikanischen Kapitalmärkte ausdehnt, und

wir sind nun wirklich ein globales Unternehmen mit Verbindungen in

Australien, Neuseeland und Kanada. Wir sind begeistert von der Aussicht,

unsere klinische Forschung mit der Mikrodosierung psychedelischer

Arzneimittel in klinischen Phase-2-Studien zu beschleunigen und die nächsten

Schritte in Richtung Kommerzialisierung zu gehen", sagt Justin Hanka,

Director von MindBio Therapeutics.

"Die Übernahme von MindBio Therapeutics wird dazu beitragen, unser

Life-Science- und psychedelisches Portfolio zu erweitern", sagte Frederick

Pels, CEO von Blackhawk. "Die Ergänzung unserer aktuellen Vermögenswerte um

eine klinische Studie und ein Managementteam mit jahrzehntelanger Erfahrung

im Gesundheitssektor werden Blackhawk und MindBio Therapeutics in die Lage

versetzen, führend in der legalen psychedelischen Behandlungsindustrie zu

sein, die unserer Meinung nach nur noch exponentiell wachsen wird. Wir

freuen uns darauf, unsere Aktionäre in den kommenden Monaten über unsere

Fortschritte auf dem Laufenden zu halten."

MindBio Therapeutics Management Team:

Gavin Upiter - Chairman

Gavin verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung bei der Führung von

Unternehmen im Pharmasektor. Vor der Gründung von Generic Health, einem

führenden Generikahersteller, der an Lupin Pharmaceuticals (NSE: LUPIN)

verkauft wurde, begann Gavin seine Karriere bei Bristol Myers Squibb. Er war

australischer CEO von Amneal Pharmaceuticals (NYSE: AMRX) und Executive

Director von Slade Health, Australiens führender Krankenhausapothekenkette.

Gavin gründete ebenfalls Directo, Australiens ersten pharmazeutischen

B2B-Online-Marktplatz für Apotheken und Lieferanten.

Dr. Zena Burgess, PhD. FAICD,FAPS - nicht-geschäftsführendes Mitglied des

Board of Directors

Zena hat ein starkes Interesse an der Zukunft des Gesundheitswesens. Sie ist

Vorstandsvorsitzende der Australian Psychologists Society und war zuvor

Vorstandsvorsitzende des Royal Australian College of General Practitioners.

Sie ist Mitglied des internationalen Beirats von Connext2MyDoctor und der

Telehealth Influencers Alliance. Außerdem ist sie Mitglied des

Verwaltungsrats der Australian Patients Association und Vorsitzende des

Unterausschusses für Unternehmensführung und Risiken der Victorian Farmers

Federation.

Zena verfügt über umfangreiche Erfahrungen in den Vorständen von

Regierungsbehörden. Sie hat einen Doktortitel in Psychologie von der

Australian Catholic University und einen Master of Business Administration

von der Monash University sowie einen Master of Education von der La Trobe

University. Sie verfügt über umfangreiche Erfahrungen mit gesundheitlichen

Veränderungen und strategischer Lobbyarbeit in der Politik.

Justin Hanka - Mitgründer & Director

Justin Hanka ist im Bereich Investmentbanking und Finanzierung von Fusionen

und Übernahmen sowie Kapitalmarkttransaktionen tätig. Er ist

nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied von EonX (CSE:EONX), einem

Finanztechnologieunternehmen, nicht-geschäftsführendes

Verwaltungsratsmitglied von Goldcar (einem an der Euronext in Frankreich

notierten Europcar-Unternehmen), nicht-geschäftsführendes

Verwaltungsratsmitglied von The Digital Tribes Company, einem IT-Unternehmen

für digitale Transformation mit Hauptsitz in Schweden.

Er ist eine erfahrene Führungskraft, die als Chief Operating Officer für

iSelect (ASX: ISU) tätig war und Helpmechoose als deren CEO an Mortgage

Choice (ASX:MOC) verkauft hat. Justins Fachwissen umfasst den Pharma- und

Gesundheitssektor, einschließlich Pharmazeutika, Pharma-Technologien,

Finanztechnologien, digitale Transformation und Technologie, Influencer

Marketing, Gesundheit und Wellness, Unterhaltung und E-Commerce.

Colin Keating - Vorstandsvorsitzender

Colin ist ein erfahrener CEO und Geschäftsführer, der die börsennotierte

Hogg Robinson Group Australia (LSE) und BuyMyPlace (ASX), beides große

private, technologiegeführte Unternehmen, geleitet hat und außerdem globale

Führungspositionen bei Unternehmen wie American Express innehatte. Mit über

25 Jahren Erfahrung in etablierten und aufstrebenden Unternehmen verfügt

Colin über eine nachweisliche Erfolgsbilanz bei der Förderung von Wachstum,

der Gestaltung der Unternehmenskultur und der Schaffung von Shareholder

Value.

Seine Erfahrungen sind breit gefächert und vielfältig, da er in

verschiedenen Branchen tätig war, darunter Finanzdienstleistungen und

Zahlungsverkehr, Geschäftsreisen, Immobilientechnologie,

Gesundheitstechnologie, Datenmanagement und Vermögensverwaltung. Colin hat

auch umfassende Erfahrung in der Arbeit und Beratung von Unternehmen bei

strategischen Initiativen wie Kapitalbeschaffung, Fusionen und Übernahmen,

Börsengängen und Exitstrategien.

Da er in Großbritannien, Hongkong und den USA gearbeitet hat, wird Colins

globale Erfahrung für MindBio Therapeutics von großem Nutzen sein, da das

Unternehmen sowohl im Inland als auch auf internationalen Märkten wächst.

Wissenschaftliches Team:

Dr. Suresh Muthukumaraswamy, PhD BSc Hons - leitender Wissenschaftler

Suresh ist außerordentlicher Professor für Psychopharmakologie an der

Fakultät für Medizin und Gesundheitswissenschaften der Universität von

Auckland. Sureshs Hauptforschungsinteresse gilt dem Verständnis, wie

Therapien die Gehirnaktivität verändern, und der Entwicklung von Methoden

zur Messung dieser Veränderungen sowohl bei gesunden Personen als auch bei

Patientengruppen - insbesondere bei Depressionen.

In seinen bisherigen Studien untersuchte er eine Reihe von Substanzen,

darunter Halluzinogene (Ketamin, LSD, Psilocybin), Anästhetika (Propofol,

Dexmedetomidin), Antiepileptika (Vigabatrin, Perampanel, Tiagabin) und

GABA-verstärkende Mittel (Zolpidem, Gaboxadol).

Derzeit leitet er klinische Studien zur Untersuchung der Mikrodosierung von

LSD und anderer neuer antidepressiver Therapien. Suresh hat über 100

wissenschaftliche Arbeiten auf dem Gebiet der Psychopharmakologie und der

Neurobildgebung veröffentlicht, die über 6.500 Mal zitiert wurden. Suresh

hat mehrere Auszeichnungen erhalten, darunter ein renommiertes Rutherford

Discovery Fellowship und mehrere Stipendien des Health Research Council of

New Zealand.

Dr. Nicholas Hoeh, MD.Am.BD.Cert Psych. - Psychiater

Nick ist Facharzt für Psychiatrie und arbeitet in Teilzeit bei der

Gesundheitsbehörde des Bezirks Auckland und in seiner privaten Praxis.

Außerdem ist er Lehrbeauftragter für Psychologische Medizin an der

Universität Auckland. Er erwarb seinen medizinischen Abschluss an der

University of Medicine and Dentistry in New Jersey und absolvierte sein

Praktikum, seine Facharztausbildung in der Psychiatrie und sein Stipendium

für Alterspsychiatrie an der University of Pennsylvania in Philadelphia. Zu

Nicks aktuellen Forschungsinteressen gehört der klinische Einsatz der

repetitiven transkraniellen Magnetstimulation und von Psychedelika bei

behandlungsresistenten Depressionen.

Dr. Rachael Sumner, PhD.Pharma. MSc Hons. BA. Hons. Psych - Mitarbeiterin in

der klinischen Forschung

Dr. Sumner ist eine führende Forscherin auf dem Gebiet der Psychedelika und

war im Rahmen ihrer Arbeit an der Universität von Auckland an zahlreichen

Forschungsstudien beteiligt. Zu den bemerkenswerten Studien gehört der

Einsatz von Ketamin bei der Behandlung von Depressionen. Das übergreifende

Ziel und die Anwendung von Dr. Sumners Forschung ist die Validierung

nicht-invasiver elektrophysiologischer Tests der Gehirnfunktion bei

neurologischer und psychiatrischer Gesundheit und Krankheit.

Dr. Frederick Sundram, PhD. MSc. MA. FRCPsych(UK). MB BCh. BAO; B.MedSc. -

Psychiatrie- und Technologieberater

Frederick ist außerordentlicher Professor an der Abteilung für

psychologische Medizin an der Universität von Auckland und beratender

Verbindungspsychiater am North Shore Hospital. Zuvor war er

Forschungsstipendiat am Department of Forensic and Neurodevelopmental

Science am Institute of Psychiatry, King's College London und am Royal

College of Surgeons in Irland, wo er im Bereich Neuroimaging promovierte.

Frederick hat zudem einen Master in Gesundheitsmanagement am Institute of

Public Administration in Dublin und einen Master in Gesundheitsinformatik

abgeschlossen. Zu seinen Forschungsinteressen gehören Depression,

Neuroimaging, Selbstverletzung/Suizid, medizinische Ausbildung,

Überschneidungen zwischen Medizin und Psychiatrie, medizinisch unerklärliche

körperliche Symptome und Informatik im Gesundheitswesen.

Dr. Partha Roop, PhD. M.Tech. BEng. - KI & Maschinelles Lernen

Parthas Forschungsinteressen liegen in den Bereichen digitale Gesundheit,

formale Methoden für sicherheitskritische Anwendungen von KI und

maschinellem Lernen sowie Echtzeitsysteme. Partha arbeitet mit Kollegen der

Medizinischen Fakultät und des Auckland Bioengineering Institute (ABI) an

neuen Techniken, die von seiner Gruppe entwickelt wurden und als

"Organ-on-a-Chip" (Biochip zur Simulation von Organen in einer Zellkultur)

bekannt sind. Er interessiert sich auch für die Herzfrequenzvariabilität und

Biofeedback.

Transaktionsstruktur

In Verbindung mit der Übernahme beabsichtigt Blackhawk, das gesamte

ausstehende Aktienkapital von 1286409 B.C. Ltd. (die "Muttergesellschaft")

zu erwerben, deren hundertprozentige Tochtergesellschaft MindBio

Therapeutics ist. Als Gegenleistung für den Abschluss der Transaktion ist

Blackhawk verpflichtet, 22.095.180 Stammaktien an die Aktionäre des

Mutterunternehmens auszugeben.

Blackhawk ist gegenüber der Muttergesellschaft, MindBio Therapeutics und

seinen Aktionären eine unabhängige dritte Partei. Die Transaktion stellt für

das Unternehmen weder eine grundlegende Veränderung noch einen Wechsel der

Geschäftstätigkeit dar, noch ist zu erwarten, dass sie zu einem Wechsel der

Kontrolle über das Unternehmen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze und

der Richtlinien der Canadian Securities Exchange führt.

Der Abschluss der Akquisition hängt noch von der Erfüllung der üblichen

Abschlussbedingungen ab. Nach Abschluss der Übernahme wird MindBio

Therapeutics Teil des bestehenden Beteiligungsportfolios von Blackhawk im

Gesundheitssektor sein. Der bestehende Vorstand und die Direktoren von

MindBio Therapeutics werden weiterhin für die Beaufsichtigung des

Tagesgeschäfts auf der Grundlage eines vereinbarten Budgets verantwortlich

sein.

Blackhawk möchte alle Investoren und Interessenten ermutigen, einen Blick

auf das kürzlich hochgeladene Video von MindBio Therapeutics hier zu werfen:

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6830643767087910912

sowie auf die Unternehmenswebsite, die hier zu finden ist:

https://mindbiotherapeutics.com

Justin Hanka von MindBio Therapeutics wird auch auf der Psychedelic Capital

Investment Conference heute, Dienstag, 31. August 2021 um 14:55 Uhr EST,

einen Vortrag halten. Es wird dringend empfohlen, sich hier für die

Konferenz zu registrieren:

https://microdose.buzz/shop/events/psychedelic-capital/psychedelic-capital-aug-2021

Über Blackhawk Growth

Blackhawk Growth ist eine Investmentholding, die durch den Erwerb und die

Entwicklung von wachstumsstarken Firmen einen erheblichen Mehrwert für seine

Aktionäre schaffen möchte. Das Unternehmen hat seine Investitionen auf die

Gesundheits-, Cannabis- und CBD-Industrie sowohl in Kanada als auch in den

USA konzentriert. Zu seinen Portfoliounternehmen gehört SAC Pharma, Trip

Pharma (LeichtMind Clinics), Noble Hemp, Spaced Food und NuWave Foods.

Blackhawk bringt seine Investitionen weiterhin in den Cashflow und wächst

mit überdurchschnittlichem Tempo.

Das Unternehmen veröffentlicht regelmäßig Video-Updates über den offiziellen

YouTube-Kanal des Unternehmens:

https://www.youtube.com/channel/UCs4f2tt3yAvOGhNLjgNOy-A

Bitte beteiligen Sich sich auch an der Diskussion in unserer Telegram-Gruppe

für Unterstützer von Blackhawk: https://t.me/Blackhawkgrowth oder besuchen

Sie uns online unter https://www.blackhawkgrowth.com.

Kontakt:

Frederick Pels

CEO Blackhawk Growth

(403) 991-7737

fred@blackhawkgrowth.com

Vorsichtiger Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich nicht auf historische

Fakten beziehen, sind "zukunftsgerichtete Informationen" in Bezug auf das

Unternehmen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, einschließlich der

Transaktion und dem zukünftigen Betrieb von MindBio Therapeutics Pty Ltd.

Mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen verfolgt das Unternehmen den Zweck,

Informationen über die aktuellen Erwartungen und Pläne im Hinblick auf die

Zukunft bereitzustellen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass solche

Aussagen für andere Zwecke möglicherweise nicht geeignet sind. Diese

Informationen sind naturgemäß mit typischen Risiken und Unsicherheiten

behaftet, die allgemeiner oder spezifischer Natur sein können und dazu

führen könnten, dass sich Erwartungen, Prognosen, Vorhersagen oder

Schlussfolgerungen als unrichtig herausstellen, dass Annahmen nicht der

Wahrheit entsprechen und dass Ziele, strategische Vorgaben und Prioritäten

nicht erreicht werden. Zu diesen Risiken und Unsicherheiten zählen unter

anderem auch jene, die in den öffentlichen Unterlagen des Unternehmens

identifiziert und aufgelistet sind und im Firmenprofil auf SEDAR (

www.sedar.com) veröffentlicht wurden. Das Unternehmen hat sich bemüht,

wichtige Faktoren aufzuzeigen, die dazu führen könnten, dass die

tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die

in den zukunftsgerichteten Informationen beschrieben sind. Es können aber

auch andere Faktoren dazu führen, dass die Handlungen, Ereignisse oder

Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es

kann nicht garantiert werden, dass sich solche Informationen als

wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige

Ereignisse können unter Umständen erheblich von solchen Aussagen abweichen.

Das Unternehmen hat, sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, weder die

Absicht noch die Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen aufgrund

neuer Erkenntnisse, zukünftiger Ereignisse bzw. sonstiger Umstände zu

aktualisieren oder zu korrigieren.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext

veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige

Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die

deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird

keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die

Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht

des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar!

Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com oder auf

der Firmenwebsite!

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Blackhawk Growth Corp.

Kanada

ISIN: CA09238B3083

WKN: A2QJN3

EQS News ID: 1229981

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1229981 31.08.2021

