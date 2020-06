DGAP-News: Biotest AG: Zutectra(R) zeigt verbesserte Lebensqualität in Studie mit Lebertransplantationspatienten (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Biotest Vz":

Biotest AG: Zutectra(R) zeigt verbesserte Lebensqualität in Studie mit Lebertransplantationspatienten

^

DGAP-News: Biotest AG / Schlagwort(e): Research Update

Biotest AG: Zutectra(R) zeigt verbesserte Lebensqualität in Studie mit

Lebertransplantationspatienten

08.06.2020 / 07:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

PRESSEMITTEILUNG

Zutectra(R) zeigt verbesserte Lebensqualität in Studie mit

Lebertransplantationspatienten

- Zutectra(R) bietet in Zeiten der COVID-19-Pandemie eine praktische

Heimtherapie-Option für Hochrisiko-Patienten nach Lebertransplantation wegen

Hepatitis B

- Zutectra(R) ist das weltweit einzige Hepatitis-B-Immunglobulin Präparat

zur eigenständigen Verabreichung zuhause

- Neue Daten aus multizentrischer Beobachtungsstudie zeigen verbesserte

Lebensqualität mit Zutectra(R) im Vergleich zu anderen Darreichungsformen

- Zutectra(R) zeigt signifikante Verbesserung bei Schmerzreduktion und

bietet Patienten höheren Komfort

- Studienergebnisse stärken Marktposition

Dreieich, 8. Juni 2020. Insbesondere in Zeiten der COVID-19-Pandemie ist die

Möglichkeit für lebertransplantierte Patienten sich selber Zutectra(R)

zuhause zu verabreichen eine wertvolle Option. Dafür müssen die Patienten

keine Klinik aufsuchen und sind vom Kontakt zu medizinischen Fachkräften

unabhängig. Auf diese Weise sind die Kontakte und das Infektionsrisiko für

diese immunsupprimierten Patienten auf ein Minimum beschränkt. Gleichzeitig

kann eine Fortsetzung der Therapie zur Prävention einer

Hepatitis-B-Reinfektion gewährleistet werden.

Zutectra(R) ist das weltweit einzige Hepatitis-B-Immunglobulin

(HBIG)-Produkt, das subkutan verabreicht werden kann und als praktische

Option für die ambulante Therapie entwickelt wurde. Wie eine kürzlich

veröffentlichte Studie in der Fachzeitschrift "Health and Quality of Life

Outcomes" bestätigt hat, wird die subkutane Gabe gegenüber den

intramuskulären und intravenösen Darreichungsformen bevorzugt. [1]

Die multizentrische Beobachtungsstudie wurde in neun

Lebertransplantations-zentren in Italien mit insgesamt 86 Patienten

durchgeführt. Vor der Aufnahme in die Studie mussten die

lebertransplantierten Patienten mindestens 6 Monate lang mit einer

intravenösen oder intramuskulären HBIG-Therapie behandelt worden sein. Sie

sind anschließend auf Zutectra(R) umgestellt worden. Zur Bewertung

verschiedener Kategorien im Hinblick auf technische Aspekte der Therapie

sowie zum psychischen und körperlichen Zustand sind jeweils vor und 6 Monate

nach der Umstellung auf Zutectra(R) zwei validierte Fragebögen zur

Lebensqualität ausgefüllt worden.

In den meisten der untersuchten Bereiche konnte mit Zutectra(R) eine

deutliche Verbesserung gezeigt werden, beispielsweise im Hinblick auf

Nebenwirkungen, Zufriedenheit mit der HBIG-Therapie, Schmerzen, körperliche

Funktionsfähigkeit, körperlichen und emotionalen Beeinträchtigungen und

soziale Interaktionsmöglichkeit.

Die Autoren kamen zu folgender Schlussfolgerung: "Die auffallende

Verbesserung der Patientenzufriedenheit weist außerdem darauf hin, dass eine

subkutane HBIG-Therapie zur bevorzugten Behandlung für die meisten

lebertransplantierten Patienten werden kann."

Mit der Umstellung von Patienten auf die einzige weltweit verfügbare

subkutane HBIG-Therapie sieht Biotest hier eine Möglichkeit, den eigenen

Marktanteil sowohl während der aktuellen COVID-19-Pandemie als auch danach

zu stärken.

Über Zutectra(R)

Zutectra(R) wurde von Biotest speziell für die Dauerbehandlung von Patienten

nach Lebertransplantation zur Prophylaxe einer Hepatitis B-Virus-Reinfektion

entwickelt. Es ist weltweit das erste und einzige subkutan applizierbare

Hepatitis-B-Immunglobulin in einer vorgefüllten Spritze und für die

Heimselbstbehandlung geeignet. Dies bedeutet eine weniger schmerzhafte,

zeitsparende und vereinfachte Therapiemöglichkeit für den behandelnden Arzt

und den Patienten. In 2009 wurde die Marktzulassung für das

Hepatitis-B-Immunglobulin Zutectra(R) durch die Europäische Kommission

erteilt. Die Vermarktung von Zutectra(R) erfolgt derzeit in den EU

Mitgliedstaaten und in weiteren wesentlichen internationalen Märkten.

Über Hepatect(R) CP

Hepatect(R) CP ist ein Hepatitis B Virus (HBV)-spezifisches

Hyperimmunglobulin. Mit der Zulassung in mehr als 35 Ländern ist Hepatect(R)

CP eine der führenden HBV Immunglobulin Marken weltweit. Es ist zugelassen

für die Prävention einer Hepatits-B-Reinfektion nach einer

Lebertransplantation, sowie für die Immunprophylaxe der Hepatitis B.

Prophylaxe der Hepatitis-B-Infektion kann erforderlich sein nach

versehentlicher Exposition von nichtimmunisierten Personen (z.B. nach

Nadelstich-Verletzungen), in Hämodialysepatienten bis zum Eintritt des

Impfschutzes, bei Neugeborenen von mit dem Hepatitis-B-Virus infizierten

Müttern und bei Personen, die nach einer Impfung keine Immunantwort gezeigt

haben. Hepatect(R) CP ist als gebrauchsfertige Lösung zur intravenösen

Anwendung erhältlich.

Über Biotest

Biotest ist ein Anbieter von Plasmaproteinen und biotherapeutischen

Arzneimitteln. Mit einer Wertschöpfungskette, die von der vorklinischen und

klinischen Entwicklung bis zur weltweiten Vermarktung reicht, hat sich

Biotest vorrangig auf die Anwendungsgebiete Klinische Immunologie,

Hämatologie und Intensiv- und Notfallmedizin spezialisiert. Biotest

entwickelt und vermarktet Immunglobuline, Gerinnungsfaktoren und Albumin,

die auf Basis menschlichen Blutplasmas produziert werden und bei

Erkrankungen des Immunsystems oder der blutbildenden Systeme zum Einsatz

kommen. Biotest beschäftigt weltweit mehr als 1.800 Mitarbeiter. Die Stamm-

und Vorzugsaktien der Biotest AG sind im Prime Standard der Deutschen Börse

gelistet.

IR Kontakt:

Dr. Monika Buttkereit

Telefon: +49-6103-801-4406

E-Mail: investor_relations@biotest.de

PR Kontakt:

Dirk Neumüller

Telefon: +49 -6103-801-269

E-Mail: pr@biotest.com

Biotest AG, Landsteinerstr. 5, 63303 Dreieich, www.biotest.com

Stammaktie: WKN: 522720; ISIN: DE0005227201

Vorzugsaktie: WKN: 522723; ISIN: DE0005227235

Notiert: Frankfurt (Prime Standard)

Freiverkehr: Berlin, Düsseldorf, Hamburg/ Hannover, München, Stuttgart,

Tradegate

Disclaimer

Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen zur

gesamtwirtschaftlichen Entwicklung sowie zur Geschäfts-, Ertrags-, Finanz-

und Vermögenslage der Biotest AG und ihrer Tochtergesellschaften. Diese

Aussagen beruhen auf den derzeitigen Plänen, Einschätzungen, Prognosen und

Erwartungen des Unternehmens und unterliegen insofern Risiken und

Unsicherheitsfaktoren, die dazu führen können, dass die tatsächliche

wesentlich von der erwarteten Entwicklung abweicht. Die zukunftsgerichteten

Aussagen haben nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Gültigkeit. Biotest

beabsichtigt nicht, die zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren und

übernimmt dafür keine Verpflichtung.

[1] Volpes et al., 2020, Switch from intravenous or intramuscular to

subcutaneous hepatitis B immunoglobulin: effect on quality of life after

liver transplantation, Health Qual Life Outcomes, 18: 99

---------------------------------------------------------------------------

08.06.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Biotest AG

Landsteinerstraße 5

63303 Dreieich

Deutschland

Telefon: 0 61 03 - 8 01-0

Fax: 0 61 03 - 8 01-150

E-Mail: investor_relations@biotest.de

Internet: http://www.biotest.de

ISIN: DE0005227235, DE0005227201

WKN: 522723, 522720

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,

München, Stuttgart, Tradegate Exchange

EQS News ID: 1064611

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1064611 08.06.2020

°