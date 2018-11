DGAP-News: Biotest AG: Hohe Wirksamkeit von Hepatect(R) CP und Zutectra(R) bei der Prävention von HBV-Reinfektion nach Lebertransplantation in Langzeitstudie nachgewiesen (deutsch)

Biotest AG: Hohe Wirksamkeit von Hepatect(R) CP und Zutectra(R) bei der Prävention von HBV-Reinfektion nach Lebertransplantation in Langzeitstudie nachgewiesen

20.11.2018 / 07:00

PRESSEMITTEILUNG

Hohe Wirksamkeit von Hepatect(R) CP und Zutectra(R) bei der Prävention von

HBV-Reinfektion nach Lebertransplantation in Langzeitstudie nachgewiesen

- Beobachtung von 371 lebertransplantierten Patienten über knapp sieben

Jahre

- Keine Reinfektion mit Hepatitis-B-Virus bei mit Zutectra(R) behandelten

Patienten festgestellt

- Ergebnisse unterstützen die langfristige Anwendung von Hepatect(R) CP /

Zutectra(R)

- Biotest plant die Erschließung weiterer Märkte

Dreieich, 20. November 2018. Biotest präsentiert positive Ergebnisse aus

einer Langzeit-Datenerhebung zur Anwendung von Hepatect(R) CP und Zutectra(R)

nach Lebertransplantationen. [1] An der Studie nahmen 371 Patienten aus 20

Transplantationszentren in Deutschland, Italien, Großbritannien, den

Niederlanden und der Schweiz teil. Sie wurden im Mittel 6,8 Jahre

beobachtet.

Insgesamt lag die Zahl der Reinfektionen mit dem Hepatitis-B-Virus bei

lediglich 0,65 Prozent pro Jahr; nur 16 der 371 Studienteilnehmer

reinfizierten sich im Beobachtungszeitraum. Bei den 236 Patienten, die mit

Zutectra(R) behandelt wurden, kam es bis auf eine Ausnahme, die aus

Unterdosierung resultierte, zu keiner HBV-Reinfektion.

Die Datenerhebung umfasste viele Patienten mit einem ausgeprägt hohen Risiko

einer HBV-Reinfektion. So hatten 147 Patienten eine Lebertransplantation

erhalten, da sie an einem HBV-assoziierten Leberzellkarzinom litten. Das

Leberzellkarzinom (HCC), eine bösartige (maligne) Krebserkrankung, die sich

direkt aus den Leberzellen entwickelt, ist weltweit eine der häufigsten

Ursachen für krebsbedingte Todesfälle. Diese Patienten profitieren

möglicherweise verstärkt von einer Therapie mit Hepatect(R) CP und

Zutectra(R):

Die Studie zeigte, dass dieser Krebs im Jahresdurchschnitt nur bei 1,7

Prozent der Betroffenen erneut auftrat.

Die Daten aus der Langzeitstudie zeigen demnach deutlich, in welch hohem

Maße eine lebenslängliche Therapie mit Hepatect(R) CP und Zutectra(R)

sinnvoll ist. Die gewonnenen Daten stützen zudem die 2017 aktualisierten

klinischen Praxisrichtlinien der EASL (European Association for the Study of

the Liver). [2] Laut dieser Richtlinien ist die Kombinationstherapie mit

Immunglobulinen wie Hepatect(R) CP und Zutectra(R) und einem antiviralen

Medikament eine wirksame Strategie, um HBV-Infektionen bei Hochrisiko

Lebertransplantationsempfängern vorzubeugen.

Biotest hat sich als Experte für Plasmaproteine und

Hepatitis-B-Immunglobuline als einer der Marktführer etabliert. Mit

Zutectra(R)

ist Biotest erster und weltweit einziger Anbieter einer subkutanen

Darreichungsform, also einem Präparat, das sich der Patient zu Hause selbst

unter die Haut spritzen kann. Um dem hohen medizinischen Bedarf weltweit

gerecht zu werden, plant Biotest in Zukunft weitere Märkte zu erschließen

und zu bedienen.

Über Zutectra(R)

Zutectra(R) wurde von Biotest speziell für die Dauerbehandlung von Patienten

nach Lebertransplantation zur Prophylaxe einer Hepatitis B-Virus-Reinfektion

entwickelt. Es ist weltweit das erste und einzige subkutan applizierbare

Hepatitis-B-Immunglobulin in einer vorgefüllten Spritze und für die

Heimselbstbehandlung geeignet. Dies bedeutet eine weniger schmerzhafte,

zeitsparende und vereinfachte Therapiemöglichkeit für den behandelnden Arzt

und den Patienten. In 2009 wurde die Marktzulassung für das

Hepatitis-B-Immunglobulin Zutectra(R) durch die Europäische Kommission

erteilt. Die Vermarktung von Zutectra(R) erfolgt derzeit in den EU

Mitgliedstaaten und in weiteren wesentlichen internationalen Märkten.

Über Hepatect(R) CP

Hepatect(R) CP ist ein Hepatitis B Virus (HBV)-spezifisches

Hyperimmunglobulin. Mit der Zulassung in mehr als 35 Ländern ist Hepatect(R)

CP eine der führenden HBV Immunglobulin Marken weltweit. Es ist zugelassen

für die Prävention einer Hepatits-B-Reinfektion nach einer

Lebertransplantation, sowie für die Immunprophylaxe der Hepatitis B.

Prophylaxe der Hepatitis-B-Infektion kann erforderlich sein nach

versehentlicher Exposition von nichtimmunisierten Personen (z.B. nach

Nadelstich-Verletzungen), in Hämodialysepatienten bis zum Eintritt des

Impfschutzes, bei Neugeborenen von mit dem Hepatitis-B-Virus infizierten

Müttern und bei Personen, die nach einer Impfung keine Immunantwort gezeigt

haben. Hepatect(R) CP ist als gebrauchsfertige Lösung zur intravenösen

Anwendung erhältlich

Über Biotest

Biotest ist ein Anbieter von Plasmaproteinen und biotherapeutischen

Arzneimitteln. Mit einer Wertschöpfungskette, die von der vorklinischen und

klinischen Entwicklung bis zur weltweiten Vermarktung reicht, hat sich

Biotest vorrangig auf die Anwendungsgebiete Klinische Immunologie,

Hämatologie und Intensiv- und Notfallmedizin spezialisiert. Biotest

entwickelt und vermarktet Immunglobuline, Gerinnungsfaktoren und Albumine,

die auf Basis menschlichen Blutplasmas produziert werden und bei

Erkrankungen des Immunsystems oder der blutbildenden Systeme zum Einsatz

kommen. Darüber hinaus entwickelt Biotest monoklonale Antikörper, unter

anderem in den Indikationen Blutkrebs und Systemischer Lupus Erythematodes

(SLE), die biotechnologisch hergestellt werden. Biotest beschäftigt weltweit

mehr als 1.600 Mitarbeiter. Die Stamm- und Vorzugsaktien der Biotest AG sind

im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet.

IR Kontakt:

Dr. Monika Buttkereit

Telefon: +49-6103-801-4406

E-Mail: investor_relations@biotest.de

PR Kontakt:

Dirk Neumüller

Telefon: +49 -6103-801-269

E-Mail: pr@biotest.com

Biotest AG, Landsteinerstr. 5, 63303 Dreieich, www.biotest.com

Stammaktie: WKN: 522720; ISIN: DE0005227201

Vorzugsaktie: WKN: 522723; ISIN: DE0005227235

Notiert: Frankfurt (Prime Standard)

Freiverkehr: Berlin, Düsseldorf, Hamburg/ Hannover, München, Stuttgart,

Tradegate

Disclaimer

Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen zur

gesamtwirtschaftlichen Entwicklung sowie zur Geschäfts-, Ertrags-, Finanz-

und Vermögenslage der Biotest AG und ihrer Tochtergesellschaften. Diese

Aussagen beruhen auf den derzeitigen Plänen, Einschätzungen, Prognosen und

Erwartungen des Unternehmens und unterliegen insofern Risiken und

Unsicherheitsfaktoren, die dazu führen können, dass die tatsächliche

wesentlich von der erwarteten Entwicklung abweicht. Die zukunftsgerichteten

Aussagen haben nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Gültigkeit. Biotest

beabsichtigt nicht, die zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren und

übernimmt dafür keine Verpflichtung.

[1] Beckebaum et al., Annals of Transplantation, 2018; 23: 789-801

[2] EASL 2017. Journal of Hepatology 2017

http://dx.doi.org/10.1016/j.jhep.2017.03.021

