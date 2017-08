DGAP-News: Biotest AG: Biotest verzeichnet einen Umsatz von 247,1 Mio. EUR im ersten Halbjahr 2017 (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Biotest Vz":

Dreieich, 14. August 2017. Im ersten Halbjahr 2017 verzeichnete die Biotest Gruppe Umsatzerlöse in Höhe von 247,1 Mio. EUR (fortgeführte Geschäftsbereiche). Das entspricht einem Rückgang um 11,0% gegenüber dem Umsatz des Vorjahreszeitraums in Höhe von 277,6 Mio. EUR. Der Umsatzrückgang betrifft mit Ausnahme der USA nahezu alle Regionen und ist im Wesentlichen auf den Rückruf des Produktes Humanalbumin und dessen eingeschränkte Verfügbarkeit sowie auf die Verschiebung von Tenderlieferungen zurückzuführen.

Das EBIT der fortgeführten Geschäftsbereiche belief sich im ersten Halbjahr 2017 auf -20,2 Mio. EUR im Vergleich zu einem Vorjahreswert von 33,3 Mio. EUR. Im Kernsegment Therapie wurde in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2017 ein EBIT in Höhe von -25,0 Mio. EUR erzielt (Vorjahreszeitraum: 17,4 Mio. EUR). Wesentliche Ursache für diese Entwicklung war die Belastung in Höhe von 27,6 Mio. EUR durch die Rücknahme und Abschreibung von Humanalbumin-Beständen und die sonstigen Kosten der Rückrufaktion. Neben diesem Sondereffekt aus der Rückrufaktion bei Humanalbumin haben sich die eingeschränkte Verfügbarkeit von Humanalbumin sowie die Verschiebung von Tenderlieferungen negativ auf das Ergebnis im Segment Therapie ausgewirkt. Im Segment Plasma & Services ging das EBIT um 26,2% auf 12,4 Mio. EUR zurück (Vorjahreszeitraum: 16,8 Mio. EUR). Ursächlich hierfür waren im Wesentlichen Umsatzminderungen und Aufwendungen für Ersatzleistungen im Zusammenhang mit dem Rückruf von Humanalbumin sowie Anlaufkosten im Zusammenhang mit dem Aufbau neuer Plasmasammelstationen in den USA.

Das gesamte Ergebnis nach Steuern (EAT) der Biotest Gruppe lag somit bei -17,8 Mio. EUR im ersten Halbjahr 2017 (Vorjahr: 7,7 Mio. EUR). Dadurch ergibt sich ein Ergebnis je Aktie von -0,46 EUR nach 0,19 EUR im Vorjahreszeitraum.

Im Rahmen des wichtigen Ausbauprojekts Biotest Next Level wurde im zweiten Quartal 2017 mit der baurechtlichen Abnahme des am Standort Dreieich neu errichteten Gebäudes durch die Bauaufsicht des Kreises Offenbach planmäßig der zweite Meilenstein erreicht. Voraussetzung dafür war unter anderem der Nachweis, dass die sicherheitstechnisch relevanten Anlagen wie Brandmeldeanlage, Feuerlöscheinrichtungen und Alarmanlage einwandfrei funktionieren. Schlüssel zum Erfolg war neben dem engagierten Einsatz des ganzen Projektteams die detaillierte Planung der Vorbereitungen sowie der durchzuführenden Tests in Zusammenarbeit mit Behörden und Sachverständigen. Im Juni 2017 konnten daraufhin die ersten Umzugsaktivitäten von Laboren und Büros für die neue Produktion begonnen werden.

Am 18. Mai 2017 veröffentlichte die zu dem chinesischen strategischen Investor CREAT Group Corporation gehörende Tiancheng (Germany) Pharmaceutical Holdings AG, München, Deutschland, die Angebotsunterlage zum freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebot für alle ausstehenden Aktien der Biotest AG. Den Aktionären der Biotest AG wurden im Rahmen dieses Angebots 28,50 EUR je Stammaktie und 19,00 EUR je Vorzugsaktie geboten. Am 7. Juli 2017 hat die Tiancheng (Germany) Pharmaceutical Holdings AG bekannt gegeben, dass ihr freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot an die Aktionäre der Biotest AG bis zum Ablauf der weiteren Annahmefrist am 4. Juli, für insgesamt 89,88% der Stammaktien und 1,08% der Vorzugsaktien angenommen worden ist. Der Vollzug der Transaktion unterliegt noch dem Vorbehalt einer behördlichen Genehmigung in den USA und der Freigabe durch die türkische Kartellbehörde.

Ausblick: Der Vorstand hat am 26. April 2017 bekannt gegeben, dass er für das Jahr 2017 für die fortgeführten Geschäftsbereiche aufgrund des technischen Defekts bei der Produktion von Humanalbumin und der damit verbundenen Rücknahme von bereits verkauften Endprodukten sowie der Lieferengpässe bei Humanalbumin im laufenden Geschäftsjahr nunmehr einen Umsatz auf Vorjahresniveau erwartet, nachdem zuvor ein Umsatzanstieg im niedrigen einstelligen Prozentbereich prognostiziert wurde. Die Prognose für das EBIT der fortgeführten Geschäftsbereiche in Höhe von 46 bis 48 Mio. EUR und für den Cash Flow aus der betrieblichen Tätigkeit von etwa 40 Mio. EUR wird um etwa 25 bis 30 Mio. EUR reduziert. Die Erreichung der Ergebnisprognose hängt von der Höhe und dem Zeitpunkt einer potentiellen Regulierung der Schäden im Zusammenhang mit dem technischen Defekt bei der Produktion von Humanalbumin durch die bestehenden Versicherungen ab. Mögliche weitere Risiken sind im Risikobericht des Halbjahresberichts beschrieben.

Der Halbjahresbericht ist auf der Internetseite des Unternehmens http://www.biotest.com/de/de/investor_relations/news_und_publikationen_/publikationen/quartalsberichte.cfm abrufbar.

Über Biotest Biotest ist ein Anbieter von Plasmaproteinen und biotherapeutischen Arzneimitteln. Mit einer Wertschöpfungskette, die von der vorklinischen und klinischen Entwicklung bis zur weltweiten Vermarktung reicht, hat sich Biotest vorrangig auf die Anwendungsgebiete Klinische Immunologie, Hämatologie und Intensiv- und Notfallmedizin spezialisiert. Biotest entwickelt und vermarktet Immunglobuline, Gerinnungsfaktoren und Albumine, die auf Basis menschlichen Blutplasmas produziert werden und bei Erkrankungen des Immunsystems oder der blutbildenden Systeme zum Einsatz kommen. Darüber hinaus entwickelt Biotest monoklonale Antikörper, unter anderem in den Indikationen Blutkrebs und Systemischer Lupus Erythematodes (SLE), die biotechnologisch hergestellt werden. Biotest beschäftigt weltweit mehr als 2.400 Mitarbeiter. Die Vorzugsaktien der Biotest AG sind im SDAX der Deutschen Börse gelistet.

IR Kontakt:

Dr. Monika Buttkereit Telefon: +49-6103-801-4406 E-Mail: investor_relations@biotest.de

PR Kontakt:

Dirk Neumüller Telefon: +49 -6103-801-269 E-Mail: pr@biotest.com

Biotest AG, Landsteinerstr. 5, 63303 Dreieich, www.biotest.com

Stammaktie: WKN: 522720; ISIN: DE0005227201 Vorzugsaktie: WKN: 522723; ISIN: DE0005227235 Notiert: Prime Standard Freiverkehr: Berlin-Bremen, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart

