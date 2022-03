DGAP-News: Biotest AG: Biotest übertrifft Umsatzprognose im Geschäftsjahr 2021 (deutsch)

Biotest AG: Biotest übertrifft Umsatzprognose im Geschäftsjahr 2021

24.03.2022 / 14:00

Biotest übertrifft Umsatzprognose im Geschäftsjahr 2021

* Umsatzanstieg von 6,5%

* EBIT im Kerngeschäft mit 29,4 Mio. EUR profitabel

* Biotest lädt zur virtuellen Hauptversammlung am 5. Mai 2022 ein

Dreieich, 24. März 2022. Im Geschäftsjahr 2021 erwirtschaftete die Biotest

Gruppe Umsatzerlöse in Höhe von 515,6 Mio. EUR nach 484,2 Mio. EUR im Jahr

zuvor. Das entspricht einem Umsatzanstieg von 6,5 %.

Trotz der anhaltenden Corona-Krise entwickelte sich der Umsatz von Biotest

im Therapiesegment mit einer Wachstumsrate von 7,2 % positiv im Vergleich

zum Vorjahr. Dieses Ergebnis ist eine Folge des Wachstums in wesentlichen

Absatzmärkten aufgrund der positiven Umsatzentwicklung des Hauptproduktes

Intratect(R).

Das EBIT belief sich im Geschäftsjahr 2021 auf - 47,1 Mio. EUR nach - 1,3 Mio.

EUR im Vorjahr. Zu Beginn des Jahres 2021 hatte der Vorstand ein EBIT von -5

bis -10 Mio. EUR prognostiziert. Diese Prognose wurde im Dezember 2021 auf ein

EBIT von -43 bis - 55 Mio. EUR angepasst. Ursache der Anpassung waren aufgrund

der Absatzmarktsituation notwendige Wertberichtigungen vom plasmatischen

Gerinnungs-faktor VIII. Ohne den Einmaleffekt der Wertberichtigung auf

Faktor VIII Vorräte in Höhe von 40,1 Mio. EUR hätte das Ergebnis vor Zinsen

und Steuern (EBIT) - 7,0 Mio. EUR betragen.

Das Kerngeschäft der Biotest Gruppe (bereinigtes EBIT) ist mit 29,4 Mio. EUR

(Vorjahr: 78,4 Mio. EUR) deutlich positiv.

Für die Biotest Gruppe ergab sich insgesamt ein Verlust vor Steuern (EBT) in

Höhe von -62,6 Mio. EUR nach -30,0 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

Der Verlust (EAT) der Biotest Gruppe lag für das Geschäftsjahr 2021 bei -

63,4 Mio. EUR nach - 31,4 Mio. EUR im Jahr 2020.

Nach der Einigung der spanischen Grifols, S.A. im September 2021 mit dem

bisherigen Mehrheitsaktionär Tiancheng International Holdings über den

Erwerb des Biotest Aktienpaketes, haben im Rahmen des freiwilligen

Übernahmeangebots Biotest Aktionäre weitere 6,22 % der Stammaktien und 42,24

% der Vorzugsaktien der

Grifols, S.A. angedient. Biotest erwartet, dass zeitnah alle notwendigen

kartellrechtlichen Genehmigungen vorliegen werden und dann der

Aktienübergang rechtlich wirksam vollzogen werden kann. Dann wird die

Grifols, S.A. 96,2 % aller Stammaktien und 43,2 % aller Vorzugsaktien und

damit einen Anteil von 69,7 % am gesamten Aktienkapital halten. Mit diesem

Wechsel im Aktionariat werden die Geschäftschancen in den USA wieder

deutlich ansteigen. Ebenso können Grifols und Biotest die bestehenden

Ressourcen im Bereich Blutplasma bündeln, um u.a. eine größere

Produktpalette zu erreichen und damit die Voraussetzungen für einen

nachhaltigen Unternehmenserfolg zu schaffen.

Im Bereich Forschung und Entwicklung konnten weitere gute Fortschritte

erzielt werden. Basierend auf den positiven und medizinisch relevanten

Ergebnissen der ESsCOVID-Studie (Escape from severe COVID-19) hat sich das

Paul-Ehrlich-Institut dafür ausgesprochen, die klinische Entwicklung von

Trimodulin in einer Phase-III-Studie in der ausgewählten Zielpopulation von

Patienten mit COVID-19, die Sauerstoffunterstützung erhalten, fortzusetzen.

In diesem Zusammenhang haben das Bundesministerium für Bildung und Forschung

und das Bundesministerium für Gesundheit Mittel in Höhe von bis zu 29 Mio. EUR

zugesagt, um die klinische Entwicklung der Phase III zu beschleunigen.

Auch mit den neuen Produktionsanlagen des Erweiterungsprojektes Biotest Next

Level hat Biotest die Weichen für eine positive Unternehmensentwicklung

gestellt. Anfang Juli 2021 wurden die Anlagen durch das Regierungspräsidium

Darmstadt und das Paul-Ehrlich-Institut erfolgreich abgenommen und die

Herstellerlaubnis gemäß

§ 13 Arzneimittelgesetz erteilt. Der Fokus liegt derzeit darauf, die

Zulassung des neuen Immunglobulins "IgG Next Generation" abzuschließen.

Mit der Eröffnung von fünf weiteren Plasmasammelzentren in Tschechien und

Ungarn konnte Biotest die Basis für die Gewinnung des wichtigen Rohstoffs

Plasma im Jahr 2021 verbreitern. Die Biotest Gruppe verfügt nun über 29

Plasmasammelzentren in Europa.

Ausblick 2022:

Der Vorstand strebt für das Geschäftsjahr 2022 an, das Umsatzniveau von 2021

zu halten, schließt aber aufgrund der aktuellen, schwer prognostizierbaren

Entwicklungen auch einen um 5 - 10 % geringeren Umsatz nicht aus.

Ohne mögliche Auswirkungen des russischen Angriffs auf die Ukraine hätte der

Vorstand unter Berücksichtigung beschleunigter F&E-Aktivitäten ein EBIT von

- 20 bis - 25 Mio. EUR erwartet. Dieser Betrag kann sich auf - 40 bis - 60

Mio. EUR mehr als verdoppeln, sollte es zu temporären Produktionsausfällen auf

Grund der oben genannten Risiken kommen.

Bereinigt man das operative Ergebnis (EBIT) um die Ergebnisbelastungen aus

dem Projekt Biotest Next Level, so erwartet Biotest ein bereinigtes EBIT in

Höhe von 70 bis 85 Mio. EUR, das sich durch die Auswirkungen des Kriegs in der

Ukraine auch auf 40 bis 70 Mio. EUR reduzieren kann.

Der Geschäftsbericht und der Nachhaltigkeitsbericht 2021 sind auf der

Internetseite des Unternehmens abrufbar. Dort wird ebenfalls die

Präsentation zur Telefonkonferenz für Analysten und Journalisten zum

Download zur Verfügung stehen.

Über Biotest

Biotest ist ein Anbieter von Plasmaproteinen und biotherapeutischen

Arzneimitteln. Mit einer Wertschöpfungskette, die von der vorklinischen und

klinischen Entwicklung bis zur weltweiten Vermarktung reicht, hat sich

Biotest vorrangig auf die Anwendungsgebiete Klinische Immunologie,

Hämatologie und Intensiv- und Notfallmedizin spezialisiert. Biotest

entwickelt und vermarktet Immunglobuline, Gerinnungsfaktoren und Albumin,

die auf Basis menschlichen Blutplasmas produziert werden und bei

Erkrankungen des Immunsystems oder der blutbildenden Systeme zum Einsatz

kommen. Biotest beschäftigt weltweit mehr als 1.900 Mitarbeiter. Die Stamm-

und Vorzugsaktien der Biotest AG sind im Prime Standard der Deutschen Börse

gelistet.

