DGAP-News: Biotest AG: Biotest steigert Umsatz in den ersten neun Monaten 2018 auf 289,6 Mio. EUR (deutsch)

PRESSEMITTEILUNG

Biotest steigert Umsatz in den ersten neun Monaten 2018 auf 289,6 Mio. EUR

- EBIT von 5,1 Mio. EUR trotz Aufwendungen von 37,8 Mio. EUR für das Biotest

Next Level Projekt

- Erfolgreiche Qualifizierung der Prozessanlage zur Aufreinigung von IgG

Next Generation

Dreieich, 14. November 2018. In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres

2018 verzeichnete die Biotest Gruppe Umsatzerlöse* in Höhe von 289,6 Mio.

EUR. Das entspricht einem Anstieg von 10,1% gegenüber dem Umsatz des

Vorjahreszeitraums in Höhe von 263,0 Mio. EUR. Biotest konnte in den ersten

neun Monaten 2018 in allen Regionen ein Umsatzwachstum erzielen.

Das EBIT der fortgeführten Geschäftsbereiche belief sich für die ersten neun

Monate des Geschäftsjahres 2018 auf 5,1 Mio. EUR (Vorjahreszeitraum: -33,9

Mio. EUR). Darin enthalten sind Aufwendungen für das Biotest Next Level

Projekt in Höhe von 37,8 Mio. EUR. Das EBIT des Vorjahres war durch den

Humanalbuminrückruf belastet.

Im Zusammenhang mit der Mehrheitsbeteiligung (ca. 90% der stimmberechtigten

Stammaktien der Biotest AG) an der Biotest AG durch die Tiancheng (Germany)

Pharmaceutical Holdings AG, München, Deutschland (Tiancheng), und der

außenwirtschaftlichen Freigabe durch die US-amerikanische Behörde CFIUS

(Committee on Foreign Investment in the United States) unterzeichnete

Biotest einen Vertrag über den Verkauf seiner US-Gesellschaften Biotest

Pharmaceuticals Corporation, Boca Raton, USA (BPC), und Biotest US

Corporation, Boca Raton, USA. Bis zum Vollzug dieses Verkaufs hatte die

Biotest AG die US-Gesellschaften am 19. Januar 2018 an einen

US-amerikanischen Treuhänder übertragen.

Mit der Zustimmung der amerikanischen Wettbewerbsbehörde FTC (Federal Trade

Commission) am 31. Juli 2018 konnte der Verkauf der US-Gesellschaften an die

Grifols Shared Services North America, Inc., einer Tochtergesellschaft der

Grifols S.A., Barcelona, Spanien, für 286 Mio. USD vollzogen werden. Der im

nicht fortgeführten Geschäftsbereich verbuchte Veräußerungsgewinn beträgt

162,4 Mio. EUR. Das EBIT des nicht fortgeführten Geschäftsbereichs lag im

Berichtszeitraum bei 196,5 Mio. EUR.

Das gesamte Ergebnis nach Steuern der Biotest Gruppe lag für die ersten drei

Quartale des laufenden Geschäftsjahres bei 190,9 Mio. EUR

(Vorjahreszeitraum: -22,2 Mio. EUR). Dadurch ergibt sich ein Ergebnis je

Aktie von 4,81 EUR nach -0,57 EUR im Vergleichszeitraum des Vorjahres.

*: Die angegebenen Beträge beziehen sich, soweit nicht anders vermerkt,

ausschließlich auf die fortgeführten Geschäftsbereiche. Dementsprechend

wurden die Vorjahreszahlen angepasst.

Plasmastationen:

Biotest hat in den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres 2018

wie angekündigt das Netz an konzerneigenen Plasmasammelstationen in Europa

weiter ausgebaut. In dieser Zeit hat Biotest zwei Plasmapheresezentren in

Tschechien eröffnet. Damit dienen nun 19 Plasmasammelstationen in Europa der

langfristigen Sicherung der Plasmaversorgung.

Biotest Next Level:

Das wichtige Ausbauprojekt Biotest Next Level wurde in den ersten neun

Monaten des Jahres 2018 weiter vorangetrieben. Die Inbetriebnahme der

Anlagen läuft und die erste Prozessanlage für die Aufreinigung von IgG Next

Generation wurde im Juni erfolgreich qualifiziert und an Biotest übergeben.

Ausblick

Der Vorstand erwartet für das Geschäftsjahr 2018 für die fortgeführten

Geschäftsbereiche einen Umsatzanstieg im mittleren einstelligen

Prozentbereich. Das Ergebnis wird im Jahr 2018 von verschiedenen Faktoren

beeinflusst werden. Neben den bewusst noch einmal erhöhten Aufwendungen im

Rahmen des Expansionsprojekts Biotest Next Level inklusive der zugehörigen

Forschungs- und Entwicklungskosten könnte sich die voraussichtlich weiterhin

angespannte Lage in den Krisenregionen insbesondere im Nahen Osten bemerkbar

machen.

Aufgrund der vorgenannten Einflussfaktoren geht der Vorstand von einem EBIT

der fortgeführten Geschäftsbereiche von 10 bis 12 Mio. EUR aus.

Der Neunmonatsbericht ist auf der Internetseite des Unternehmens

https://www.biotest.com/de/de/investor_relations/news_und_publikationen_/publikationen/quartalsberichte.cfm

abrufbar. Im Anschluss an die heutige Telefonkonferenz wird eine

Audioaufzeichnung der Telefonkonferenz auf der Biotest Internetseite zur

Verfügung gestellt.

Über Biotest

Biotest ist ein Anbieter von Plasmaproteinen und biotherapeutischen

Arzneimitteln. Mit einer Wertschöpfungskette, die von der vorklinischen und

klinischen Entwicklung bis zur weltweiten Vermarktung reicht, hat sich

Biotest vorrangig auf die Anwendungsgebiete Klinische Immunologie,

Hämatologie und Intensiv- und Notfallmedizin spezialisiert. Biotest

entwickelt und vermarktet Immunglobuline, Gerinnungsfaktoren und Albumine,

die auf Basis menschlichen Blutplasmas produziert werden und bei

Erkrankungen des Immunsystems oder der blutbildenden Systeme zum Einsatz

kommen. Darüber hinaus entwickelt Biotest monoklonale Antikörper, unter

anderem in den Indikationen Blutkrebs und Systemischer Lupus Erythematodes

(SLE), die biotechnologisch hergestellt werden. Biotest beschäftigt weltweit

mehr als 1.600 Mitarbeiter. Die Stamm- und Vorzugsaktien der Biotest AG sind

im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet.

IR Kontakt:

Dr. Monika Buttkereit

Telefon: +49-6103-801-4406

E-Mail: investor_relations@biotest.de

PR Kontakt:

Dirk Neumüller

Telefon: +49 -6103-801-269

E-Mail: pr@biotest.com

Biotest AG, Landsteinerstr. 5, 63303 Dreieich, www.biotest.com

Stammaktie: WKN: 522720; ISIN: DE0005227201

Vorzugsaktie: WKN: 522723; ISIN: DE0005227235

Notiert: Frankfurt (Prime Standard)

Freiverkehr: Berlin, Düsseldorf, Hamburg/ Hannover, München, Stuttgart,

Tradegate

Disclaimer

Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen zur

gesamtwirtschaftlichen Entwicklung sowie zur Geschäfts-, Ertrags-, Finanz-

und Vermögenslage der Biotest AG und ihrer Tochtergesellschaften. Diese

Aussagen beruhen auf den derzeitigen Plänen, Einschätzungen, Prognosen und

Erwartungen des Unternehmens und unterliegen insofern Risiken und

Unsicherheitsfaktoren, die dazu führen können, dass die tatsächliche

wesentlich von der erwarteten Entwicklung abweicht. Die zukunftsgerichteten

Aussagen haben nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Gültigkeit. Biotest

beabsichtigt nicht, die zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren und

übernimmt dafür keine Verpflichtung.

