DGAP-News: Biotest AG: Biotest belegt Wirkungsmechanismus von Trimodulin zur Therapie von COVID-19 (deutsch)

Biotest AG: Biotest belegt Wirkungsmechanismus von Trimodulin zur Therapie von COVID-19

Biotest AG / Schlagwort(e): Research Update

Biotest AG: Biotest belegt Wirkungsmechanismus von Trimodulin zur Therapie

von COVID-19

03.08.2021 / 07:00

PRESSEMITTEILUNG

Biotest belegt Wirkungsmechanismus von Trimodulin zur Therapie von COVID-19

- Trimodulin begrenzt pathologische Entzündungsreaktionen

- Zwei neue präklinische Studien zur Wirkungsweise von Trimodulin in

COVID-19 publiziert

- Ergebnisse einer prospektiven, doppelblinden, Placebo-kontrollierten Phase

II-Studie in schwer erkrankten COVID-19 Patienten in Kürze erwartet

- Klinische Ergebnisse sollen Grundlage einer beschleunigten Zulassung sein

Dreieich, 3. August 2021. Trimodulin ist ein weltweit einzigartiges,

innovatives, polyvalentes Antikörperpräparat das IgM, IgA und IgG Antikörper

enthält, und das zurzeit zur Behandlung von COVID-19 in einer klinischen

Phase II-Studie untersucht wird. Erste beeindruckende präklinische Daten zum

Wirkmechanismus von Trimodulin in COVID-19 wurden in den renommierten

international-wissenschaftlichen Fachzeitschriften "Frontiers in Immunology"

und "Biomedicines" von Biotest veröffentlicht.

Diese Arbeiten fassen Ergebnissen aus der Entwicklung von Trimodulin

zusammen. Bei einem schwerem COVID-19 Verlauf bilden sich im Körper vermehrt

Komplexe aus Viren und Antikörpern des Patienten, die zu einer deregulierten

Immunantwort führen können. Hierbei werden aktivierende Botenstoffe

verstärkt freigesetzt. Trimodulin reduziert einerseits die Freisetzung

dieser aktivierenden Botenstoffe und verstärkt anderseits die Produktion von

körpereigenen Hemmstoffen der Entzündung. [1]

Weiterhin geht ein schwerer COVID-19 Verlauf mit der Aktivierung von

Faktoren des immunologischen Abwehrsystems einher. Die unkontrollierte

Aktivierung dieser Faktoren kann Zellen im Lungengewebe der Patienten

schädigen, Entzündungsreaktionen verstärken und zu Organdefekten führen. Die

zweite Arbeit zeigt, dass Trimodulin solche aktivierten Faktoren durch

Bindung neutralisieren und die Zerstörung von Zellen verhindern kann. [2]

Die beiden Arbeiten bilden die Grundlage für den Wirkmechanismen von

Trimodulin in COVID-19.

Über COVID-19

COVID-19 ist eine neuartige durch das SARS-CoV-2 Virus ausgelöste

Atemwegserkrankung. Während die meisten Fälle einen milden oder

symptomfreien Verlauf zeigen, kommt es bei schwerem Verlauf zu starken

Atembeschwerden und typischen Symptomen einer Lungenentzündung, welche eine

Versorgung des Patienten mit Sauerstoff erfordern. Diese wird häufig von

einer überschießenden Immunantwort begleitet und kann zu einer systemischen

Entzündungsreaktion führen. Bei weiter fortschreitender Erkrankung müssen

die Patienten auf der Intensivstation künstlich beatmet werden. Damit ähnelt

das Krankheitsbild und dessen Verlauf der durch andere Erreger

hervorgerufenen sCAP.

Über trimodulin (IgM Concentrate)

Trimodulin ist ein innovatives polyvalentes Antikörperpräparat, das aus

menschlichem Plasma gewonnen wird. Im Vergleich zu Standard IgG-Präparaten

(IVIG) enthält trimodulin neben IgG auch relevante Mengen an IgM und IgA

Antikörpern. Trimodulin wird von Biotest gegenwärtig für die Behandlung von

Patienten mit schwerer ambulant erworbener Lungenentzündung (sCAP) und

COVID-19 mit schwerem Krankheitsverlauf entwickelt. Nach bisherigen

Untersuchungen wirkt trimodulin durch eine Vielzahl von Mechanismen, die die

pathophysiologischen Vorgänge hemmen können, die sonst zu schweren

Atemstörungen, schwerer Sepsis, Multiorganversagen und letztlich zum Tod des

Patienten führen könnten. Durch die große Vielfalt verschiedener Antikörper

in trimodulin, wird das beeinträchtigte Immunsystem der Patienten auf

verschiedenste Weise unterstützt. Insbesondere die IgM-Komponente in

trimodulin kann fehlgeleitete Immunreaktionen reduzieren und das Immunsystem

daran hindern, körpereigenes Gewebe, in diesem Fall die Lunge, anzugreifen.

Die polyvalenten Antikörper markieren außerdem Krankheitserreger wie Viren,

Bakterien und deren Toxine und unterstützen das Immunsystem bei deren

Beseitigung. Auf diese Weise kann trimodulin möglicherweise das

Fortschreiten der Erkrankung und damit eine künstliche Beatmung und andere

intensivmedizinischen Maßnahmen verhindern.

Über Biotest

Biotest ist ein Anbieter von Plasmaproteinen und biotherapeutischen

Arzneimitteln. Mit einer Wertschöpfungskette, die von der vorklinischen und

klinischen Entwicklung bis zur weltweiten Vermarktung reicht, hat sich

Biotest vorrangig auf die Anwendungsgebiete Klinische Immunologie,

Hämatologie und Intensiv- und Notfallmedizin spezialisiert. Biotest

entwickelt und vermarktet Immunglobuline, Gerinnungsfaktoren und Albumin,

die auf Basis menschlichen Blutplasmas produziert werden und bei

Erkrankungen des Immunsystems oder der blutbildenden Systeme zum Einsatz

kommen. Biotest beschäftigt weltweit mehr als 1.900 Mitarbeiter. Die Stamm-

und Vorzugsaktien der Biotest AG sind im Prime Standard der Deutschen Börse

gelistet.

IR Kontakt:

Dr. Monika Buttkereit

Telefon: +49-6103-801-4406

E-Mail: investor_relations@biotest.de

PR Kontakt:

Dirk Neumüller

Telefon: +49 -6103-801-269

E-Mail: pr@biotest.com

Biotest AG, Landsteinerstr. 5, 63303 Dreieich, www.biotest.com

Stammaktie: WKN: 522720; ISIN: DE0005227201

Vorzugsaktie: WKN: 522723; ISIN: DE0005227235

Notiert: Frankfurt (Prime Standard)

Freiverkehr: Berlin, Düsseldorf, Hamburg/ Hannover, München, Stuttgart,

Tradegate

Disclaimer

Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen zur

gesamtwirtschaftlichen Entwicklung sowie zur Geschäfts-, Ertrags-, Finanz-

und Vermögenslage der Biotest AG und ihrer Tochtergesellschaften. Diese

Aussagen beruhen auf den derzeitigen Plänen, Einschätzungen, Prognosen und

Erwartungen des Unternehmens und unterliegen insofern Risiken und

Unsicherheitsfaktoren, die dazu führen können, dass die tatsächliche

wesentlich von der erwarteten Entwicklung abweicht. Die zukunftsgerichteten

Aussagen haben nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Gültigkeit. Biotest

beabsichtigt nicht, die zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren und

übernimmt dafür keine Verpflichtung.

[1] Bohländer F, Riehl D, Weißmüller S, Gutscher M, Schüttrumpf J, Faust S.

Immunomodulation: Immunoglobulin Preparations Suppress Hyperinflammation in

a COVID-19 Model via FcRIIA and FcRI. Front Immunol. 2021 Jun

10;12:700429.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8223875/pdf/fimmu-12-700429.pdf

[2] Schmidt C, Weißmüller S, Bohländer F, Germer M, König M, Staus A,

Wartenberg-Demand A, Heinz CC, Schüttrumpf J. The Dual Role of a Polyvalent

IgM/IgA-Enriched Immunoglobulin Preparation in Activating and Inhibiting the

Complement System. Biomedicines. 2021; 9(7):817.

https://www.mdpi.com/2227-9059/9/7/817/pdf

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Biotest AG

Landsteinerstraße 5

63303 Dreieich

Deutschland

Telefon: 0 61 03 - 8 01-0

Fax: 0 61 03 - 8 01-150

E-Mail: investor_relations@biotest.de

Internet: http://www.biotest.de

ISIN: DE0005227235, DE0005227201

WKN: 522723, 522720

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,

München, Stuttgart, Tradegate Exchange

EQS News ID: 1223366

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

