DGAP-News: Biohacks (Schweiz) AG: Biohacks expandiert: Vertriebsnetz in Deutschland auf rund 4.000 Standorte erweitert, erfolgreicher Markteintritt in Österreich und Expansion in die Schweiz geplant (deutsch)

Biohacks expandiert: Vertriebsnetz in Deutschland auf rund 4.000 Standorte erweitert, erfolgreicher Markteintritt in Österreich und Expansion in die Schweiz geplant

^

Biohacks (Schweiz) AG: Biohacks expandiert: Vertriebsnetz in Deutschland auf

rund 4.000 Standorte erweitert, erfolgreicher Markteintritt in Österreich

und Expansion in die Schweiz geplant

24.05.2022 / 09:08

Biohacks expandiert: Vertriebsnetz in Deutschland auf rund 4.000 Standorte

erweitert, erfolgreicher Markteintritt in Österreich und Expansion in die

Schweiz geplant

* Vegane Produkte in Bio-Qualität der Marke "SPIRIT" werden bereits in

rund 4.000 Standorten in Deutschland und nun auch in rund 600 in

Österreich verkauft

* Markteintritt in der Schweiz bis Ende 2022 geplant

Düsseldorf, 24. Mai 2022 - Die Biohacks (Schweiz) AG, ein Anbieter im

wachstumsstarken Functional-Foods-Bereich, setzt ihren Expansionskurs durch

den Ausbau ihres Vertriebsnetzes in Deutschland und seit neuestem auch in

Österreich konsequent fort. Die veganen Produkte in Bio-Qualität der Marke

"SPIRIT" werden Ende Mai 2022 in rund 4.000 Filialen renommierter

Handelsunternehmen und Tankstellenshops in Deutschland gelistet. Zu diesen

zählen Handelsketten wie Tegut, Kaufland, Budni und Edeka. Im Mai startet

Biohacks zudem den Verkauf der "SPIRIT"-Getränke der Geschmacksrichtungen

Mango & Cactus, Berry & Dragon und Lime & Kiwi bundesweit in Tankstellen der

Marke JET. In diesem Bereich ist das Unternehmen bereits in rund 300

Stationen der Marke Orlen vertreten. In Österreich werden die Produkte nun

auch über rund 600 Filialen der dortigen Marktführer SPAR International und

Billa vertrieben. Ein Ausbau im Alpenland auf insgesamt mindestens 1.000

Filialen ist in Planung. Durch die sukzessive vollzogene flächendeckende

Markteinführung hochwertiger veganer Produkte mit Bio-Qualität beschleunigt

Biohacks seinen 2020 begonnenen Wachstumskurs. Noch 2022 sollen weitere

"SPIRIT"-Produkte neu in den Markt eingeführt werden. Darüber hinaus ist der

Markteintritt in der Schweiz bis Ende 2022 geplant. Zu einem späteren

Zeitpunkt besteht die Option auf die Erweiterung der Produktpalette und die

zusätzliche Einführung von Serviceleistungen im Bereich Biohacking.

"Wir sind stolz darauf, dass immer mehr renommierte Handelsunternehmen und

Tankstellen unsere hochwertigen veganen Produkte in Bio-Qualität der Marke

SPIRIT vertreiben. In Deutschland werden unsere Produkte bereits in rund

4.000 Filialen und nach dem Markteintritt in Österreich auch dort bereits an

mehr als 600 Standorten verkauft. Und wir expandieren weiter. Damit sind die

Weichen für unser geplantes dynamisches Wachstum gestellt," kommentiert der

CEO des Unternehmens, Dr. Ingo Lange, die aktuelle Entwicklung.

Solide finanzielle Grundlage für Expansion Anfang 2022 geschaffen

Hierfür hatte das Unternehmen in den ersten vier Monaten des Jahres 2022 die

finanzielle Grundlage durch die Gewinnung eines strategischen Investors und

die Optimierung der Bilanzstruktur geschaffen. So wurde das Eigenkapital der

im schweizerischen Lachen beheimateten Gesellschaft in zwei Schritten um

insgesamt 53 Mio. CHF erhöht. Zunächst zeichnete im Januar 2022 ein

internationaler, strategischer Investor eine Kapitalerhöhung von 3 Mio. CHF.

Im April 2022 wurde dann die deutsche Tochtergesellschaft Biohacks GmbH in

die Biohacks AG eingebracht, wodurch das Eigenkapital der schweizerischen

Muttergesellschaft um 50 Mio. CHF erhöht wurde. Diese Transaktion wurde

durch einen renommierten eidgenössischen Revisor bestätigt. Ende 2020 war

die Biohacks GmbH in einer gutachterlichen Stellungnahme zum objektivierten

Unternehmenswert nach IDW S 1 von den Experten von Kleeberg Valuation,

München, mit einem weit höheren Wert von über 100 Mio. EUR bewertet worden.

Biohacks hat die Transaktionen rechtlich so vollzogen, dass für zukünftige

neue Anleger steuerfreie Dividenden in Höhe von 53 Mio. CHF für mögliche

Ausschüttungen zur Verfügung stehen.

Über Biohacks - Upgrade Your Life

Biohacks konzentriert sich auf den wachstumsstarken Bereich der Functional

Foods und des Biohacking. Dabei entwickelt und vermarktet das Unternehmen

vegane Produkte in Bio-Qualität mit hoher Funktionalität. Biohacks will

Menschen dabei helfen, körperlich und mental ihr höchstes Potenzial

abzurufen. Dafür kombiniert das Unternehmen Wissen mit Daten und technischen

Hilfsmitteln und hat eine Reihe veganer und bio-zertifizierter Produkte

entwickelt. Biohacks-Produkte der Marke "SPIRIT" werden bereits über

Online-Plattformen und in einer vierstelligen Zahl von Filialen renommierter

Einzelhändler in Deutschland und Österreich verkauft.

Weitere Informationen unter: https://biohackscompany.com/

Kontakt für Medienanfragen

Biohacks (Schweiz) AG

Bahar Kulaksiz

Telefon: +49 211-9425 0860

E-Mail: presse@biohackscompany.com

