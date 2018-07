DGAP-News: Biofrontera AG: Phase 1 der Kooperation zwischen Biofrontera und Maruho abgeschlossen (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Biofrontera":

Phase 1 der Kooperation zwischen Biofrontera und Maruho abgeschlossen

Leverkusen, Deutschland, 10. Juli 2018 - Biofrontera AG (NASDAQ: BFRA;

Frankfurt Stock Exchange: B8F) (Biofrontera) gab bekannt, dass Phase 1 der

Forschungskooperation mit Maruho Co. Ltd., Osaka, Japan (Maruho), die auf

dem Collaboration and Partnership Agreement vom 13. Juli 2016 basiert,

abgeschlossen wurde.

Im Rahmen von Phase 1 der Kooperation haben Biofrontera und Maruho mögliche

Formulierungen für verschiedene Markengenerika in Europa getestet. Stabile

Verbindungen wurden für einige, aber nicht für alle getesteten Wirkstoffe

und Kombinationen entwickelt. Maruho hat alle Kosten getragen, die für

Forschung und Entwicklung im Rahmen von Phase 1 der Kooperation angefallen

sind. Beide Unternehmen teilen das Verständnis, dass das im Rahmen von Phase

1 neu entwickelte IP gemeinschaftliches Eigentum von Biofrontera und Maruho

und das zuvor bereits vorhandene IP, insbesondere Biofronteras patentierte

Nanoemulsion, im Eigentum der jeweiligen Gesellschaft verblieben ist.

Biofrontera und Maruho haben bislang noch keine verbindliche Vereinbarung

über Vermarktungsrechte getroffen.

Biofrontera und Maruho erwägen derzeit, ihre Forschungskooperation auf

Grundlage eines neuen Vertrags weiterzuführen. Über die Einzelheiten und den

Zeitpunkt eines solchen neuen Vertrags wurde bislang noch nicht gesprochen.

-Ende-

Bitte wenden Sie sich bei Rückfragen an: +49 (0) 214 87 63 2 0

Biofrontera AG ir@biofrontera.com

Thomas Schaffer, Chief Financial Officer

IR UK: Seton Services +44(0) 20 7729 0805

Toni Vallen

IR and PR US: The Ruth Group +1 646-536-7035

IR: Tram Bui +1 508-280-6592

PR: Kirsten Thomas

Hintergrund:

Die Biofrontera AG ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das auf die

Entwicklung und den Vertrieb dermatologischer Medikamente und medizinischer

Kosmetika spezialisiert ist.

Das Leverkusener Unternehmen mit weltweit rund 130 Mitarbeitern entwickelt

und vertreibt innovative Produkte zur Heilung, zum Schutz und zur Pflege der

Haut. Zu den wichtigsten Produkten gehört Ameluz(R), ein

verschreibungspflichtiges Medikament zur Behandlung von hellem Hautkrebs und

dessen Vorstufen. Ameluz(R) wird seit 2012 in der EU und seit Mai 2016 in

den USA vermarktet. Darüber hinaus vertreibt das Unternehmen die

Dermokosmetikserie Belixos(R), eine Spezialpflege für geschädigte oder

erkrankte Haut. Biofrontera ist das erste deutsche Gründer-geführte

pharmazeutische Unternehmen, das eine zentralisierte europäische und eine

US-Zulassung für ein selbst entwickeltes Medikament erhalten hat. Die

Biofrontera-Gruppe wurde 1997 vom heutigen Vorstandsvorsitzenden Prof. Dr.

Hermann Lübbert gegründet und ist an der Frankfurter Börse (Prime Standard)

und an der US-amerikanischen NASDAQ gelistet.

Diese Mitteilung enthält ausdrücklich oder implizit bestimmte in die Zukunft

gerichtete Aussagen, die die Geschäftstätigkeit der Biofrontera AG

betreffen. Diese in die Zukunft gerichteten Aussagen spiegeln die Meinung

der Biofrontera zum Zeitpunkt dieser Mitteilung wider und beinhalten

bestimmte bekannte und unbekannte Risiken. Die von Biofrontera tatsächlich

erzielten Ergebnisse können wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen oder

Leistungen abweichen, die im Rahmen der zukunftsbezogenen Aussagen gemacht

werden. Biofrontera ist nicht verpflichtet, in die Zukunft gerichtete

Aussagen zu aktualisieren.

