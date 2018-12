DGAP-News: Biofrontera AG: Entscheidung des U.S. District Courts in Massachussetts (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Biofrontera":

Biofrontera AG: Entscheidung des U.



S. District Courts in Massachussetts

^

DGAP-News: Biofrontera AG / Schlagwort(e): Rechtssache

Biofrontera AG: Entscheidung des U.S. District Courts in Massachussetts

27.12.2018 / 20:33

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Entscheidung des U.S. District Courts in Massachussetts

Leverkusen, den 27. Dezember 2018 - Die Biofrontera AG (ISIN: DE0006046113),

ein internationales biopharmazeutisches Unternehmen, veröffentlicht eine

Stellungnahme zu einer Entscheidung des U.S. District Courts in

Massachusetts.

Biofrontera ist derzeit involviert in Rechtsstreitigkeiten mit DUSA

Pharmaceuticals, was beim U.S. District Court for Massachusetts eingereicht

wurde. DUSA hat dabei behauptet, dass bestimmte Biofrontera Mitarbeiter

Dokumente verwendet haben, die vertrauliche DUSA-Informationen oder

DUSA-Geschäftsgeheimnisse enthalten.

Im November 2018 hat DUSA das Gericht aufgefordert, eine einstweilige

Verfügung zu erlassen, die Biofrontera auffordert, bestimmte Maßnahmen zu

ergreifen. Im Dezember 2018 wies das Gericht den Antrag von DUSA

weitestgehend ab. Das Gericht wies Dusas Antrag zum Einsammeln und Kopieren

von Computern von Biofrontera-Mitarbeitern zurück. Das Gericht wies auch den

Antrag von DUSA zurück, Biofrontera anzuweisen, die Kontaktaufnahme mit

bestimmten Kunden einzustellen. Somit kann Biofrontera seine Produkte

weiterhin ungehindert an alle aktuellen und potenziellen Kunden vermarkten

und verkaufen.

Das Gericht hat Biofrontera angewiesen, die Verwendung bestimmter in seinem

Besitz befindlicher Dokumente, die DUSA-Informationen zu enthalten scheinen,

einzustellen. Vor der gerichtlichen Entscheidung hatte Biofrontera die

Mitarbeiter bereits kurz nach Beginn des Rechtsstreits mit DUSA angewiesen,

keine Dokumente mehr zu verwenden, die anscheinend von DUSA stammen oder von

DUSA erstellt wurden, wenn und soweit einer von ihnen solche Dokumente

verwendet hatte. Wichtig ist, dass die Entscheidung des Gerichts auf

vorläufiger Basis getroffen wurde und keine endgültige Entscheidung in der

Sache war. Der Fall ist noch nicht abgeschlossen und die Parteien sammeln

noch immer alle relevanten Beweise.

Biofrontera stellt klar, dass keines der in diesem Rechtsstreit

identifizierten Dokumente vertrauliche DUSA-Informationen oder

DUSA-Geschäftsgeheimnisse enthält. Die identifizierten Dokumente sind auch

nicht entscheidend für die laufenden Geschäfte von Biofrontera oder für das

strategische Wachstum. Biofrontera wird sich weiterhin energisch gegen die

Vorwürfe von DUSA wehren.

Wie bereits in früheren Stellungnahmen erwähnt, hat Biofrontera DUSA vor dem

State Court in Kalifornien wegen der Preis-, Bemusterungs- und

Verkaufspraktiken von DUSA verklagt. Dieses Gericht hat mehrere Punkte der

Klage gegen DUSA zugelassen, und Biofrontera hat bereits eine geänderte

Klage mit zusätzlichen Vorwürfen im Zusammenhang mit DUSA's Praktiken bei

der Preisgestaltung und Abgabe von kostenlosen Arzneimittelmustern

eingereicht.

-Ende-

Bitte wenden Sie sich bei Rückfragen an:

Ansprechpartner für Investoren

Biofrontera AG ir@biofrontera.com

Thomas Schaffer, Finanzvorstand +49-214-87632-0

Ansprechpartner für Journalisten

Instinctif Partners [1]susanne.rizzo@instinctif.com

Susanne Rizzo +49-89-3090-5189-24

1. mailto:volker.siegert@cortent.de

Hintergrund:

Die Biofrontera AG ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das auf die

Entwicklung und den Vertrieb dermatologischer Medikamente und medizinischer

Kosmetika spezialisiert ist.

Das Leverkusener Unternehmen mit weltweit rund 150 Mitarbeitern entwickelt

und vertreibt innovative Produkte zur Heilung, zum Schutz und zur Pflege der

Haut. Zu den wichtigsten Produkten gehört Ameluz(R), ein

verschreibungspflichtiges Medikament zur Behandlung von hellem Hautkrebs und

dessen Vorstufen. Ameluz(R) wird seit 2012 in der EU und seit Mai 2016 in

den USA vermarktet. Darüber hinaus vertreibt das Unternehmen die

Dermokosmetikserie Belixos(R), eine Spezialpflege für geschädigte oder

erkrankte Haut. Biofrontera ist das erste deutsche Gründer-geführte

pharmazeutische Unternehmen, das eine zentralisierte europäische und eine

US-Zulassung für ein selbst entwickeltes Medikament erhalten hat. Die

Biofrontera-Gruppe wurde 1997 vom heutigen Vorstandsvorsitzenden Prof. Dr.

Hermann Lübbert gegründet und ist an der Frankfurter Börse (Prime Standard)

gelistet.

www.biofrontera.com

Diese Mitteilung enthält ausdrücklich oder implizit bestimmte in die Zukunft

gerichtete Aussagen, die die Geschäftstätigkeit der Biofrontera AG

betreffen. Diese in die Zukunft gerichteten Aussagen spiegeln die Meinung

der Biofrontera zum Zeitpunkt dieser Mitteilung wider und beinhalten

bestimmte bekannte und unbekannte Risiken. Die von Biofrontera tatsächlich

erzielten Ergebnisse können wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen oder

Leistungen abweichen, die im Rahmen der zukunftsbezogenen Aussagen gemacht

werden. Biofrontera ist nicht verpflichtet, in die Zukunft gerichtete

Aussagen zu aktualisieren.

---------------------------------------------------------------------------

27.12.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Biofrontera AG

Hemmelrather Weg 201

51377 Leverkusen

Deutschland

Telefon: +49 (0)214 87632 0

Fax: +49 (0)214 87632 90

E-Mail: ir@biofrontera.com

Internet: www.biofrontera.com

ISIN: DE0006046113, NASDAQ: BFRA

WKN: 604611

Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (Prime

Standard); Freiverkehr in Berlin, Hamburg, München,

Stuttgart, Tradegate Exchange; Nasdaq

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

762257 27.12.2018

°