DGAP-News: Biofrontera AG: Christopher Pearson wird neuer Chief Commerical Officer bei Biofronteras US-Tochterunternehmen (deutsch)

13.12.2019 / 14:02

Leverkusen, den 13. Dezember 2019 - Die Biofrontera AG (ISIN: DE0006046113),

ein internationales biopharmazeutisches Unternehmen, gibt bekannt, dass

Christopher Pearson ab 6. Januar 2020 zum neuen Chief Commercial Officer der

Biofrontera Inc. in Woburn, MA ernannt wird. Er wird künftig die Abteilungen

Vertrieb & Marketing sowie Market Access bei Biofronteras

US-Tochterunternehmen verantworten.

Insbesondere seine erwiesene strategische Vertriebs- und Marketing-Expertise

in US-Pharmaunternehmen wird maßgeblich dazu beitragen, den Absatz in den

USA - Biofronteras größtem Markt - nachhaltig zu erhöhen. Er tritt die

Nachfolge von Chief Operating Officer Randy Wilhoite an, der das Unternehmen

Ende Oktober verlassen hat.

"Wir freuen uns, Christopher Pearson als CCO in unserer

US-Tochtergesellschaft begrüßen zu können", kommentierte Hermann Lübbert,

Vorstandsvorsitzender der Biofrontera AG. "Chris ist ein ausgewiesener

Experte in der Pharmabranche mit einer eindrucksvollen Bilanz bei der

erfolgreichen Umsetzung von Verkaufsstrategien und der Ausweitung von

Marktanteilen. Wir sind überzeugt, dass Chris' kaufmännische Fähigkeiten und

operative Disziplin ihn zum idealen Kandidaten machen. Wir freuen uns

darauf, seine jahrelange Erfahrung nutzbringend einzusetzen, um Biofrontera

in die nächste Phase ihrer Unternehmensentwicklung zu bringen."

Herr Pearson kommt von Aldeyra Therapeutics, Inc., wo er seit 2018 tätig

ist. In seiner Position als Vice President Commercial Strategy & Development

war er für die Entwicklung der Unternehmens- und Geschäftsstrategie und die

Leitung des Business Development Teams verantwortlich. Davor hatte Herr

Pearson über viele Jahre Marketing- und Verkaufspositionen in der

Pharmabranche inne, wo er seine Expertise und sein Know-how in Bereichen wie

kaufmännischer Führung, Mergers & Acquisitions und der Einführung neuer

Produkte erwarb. Seine längste Anstellung war bei Shire Plc (heute Takeda

Pharmaceutical Company Ltd.), wo Herr Pearson 19 Jahre verbrachte und seine

Karriere vom Außendienstmitarbeiter zum Vice President US GI Specialty

Disease Area Lead mit Verantwortung für das Marketing und ein 125-köpfiges

Verkaufsteam für Magen-Darm-Präparate vorantrieb. Herr Pearson erwarb einen

MBA der Xavier University Williams College of Business in Cincinnati, Ohio,

und einen Bachelor of Science in Biologie der University of California at

Irvine.

Bitte wenden Sie sich bei Rückfragen an:

Ansprechpartner für Investoren

Biofrontera AG ir@biofrontera.com

Thomas Schaffer, Finanzvorstand +49-214-87632-0

Pamela Keck, Head of IR +49-214-87632-0

Hintergrund:

Die Biofrontera AG ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das auf die

Entwicklung und den Vertrieb dermatologischer Medikamente und medizinischer

Kosmetika spezialisiert ist.

Das Leverkusener Unternehmen mit weltweit rund 200 Mitarbeitern entwickelt

und vertreibt innovative Produkte zur Heilung, zum Schutz und zur Pflege der

Haut. Zu den wichtigsten Produkten gehört Ameluz(R), ein

verschreibungspflichtiges Medikament zur Behandlung von hellem Hautkrebs und

dessen Vorstufen. Ameluz(R) wird seit 2012 in der EU und seit Mai 2016 in

den USA vermarktet. Darüber hinaus vertreibt das Unternehmen in den USA das

verschreibungspflichtige Medikament XepiTM zur Behandlung von Impetigo. In

Europa vertreibt das Unternehmen zudem die Dermokosmetikserie Belixos(R),

eine Spezialpflege für geschädigte oder erkrankte Haut.

Biofrontera ist das erste deutsche Gründer-geführte pharmazeutische

Unternehmen, das eine zentralisierte europäische und eine US-Zulassung für

ein selbst entwickeltes Medikament erhalten hat. Die Biofrontera-Gruppe

wurde 1997 vom heutigen Vorstandsvorsitzenden Prof. Dr. Hermann Lübbert

gegründet und ist an der Frankfurter Börse (Prime Standard) und an der

US-amerikanischen NASDAQ gelistet. www.biofrontera.com

