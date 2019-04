DGAP-News: Biofrontera AG: Biofrontera veröffentlicht Information zum angekündigten freiwilligen öffentlichen Erwerbsangebot der Maruho Deutschland GmbH (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Biofrontera":

Biofrontera veröffentlicht Information zum angekündigten freiwilligen öffentlichen Erwerbsangebot der Maruho Deutschland GmbH

02.04.2019

Leverkusen, den 2. April 2019 - Die Biofrontera AG (ISIN: DE0006046113)

("Biofrontera" oder das "Unternehmen"), ein internationales

biopharmazeutisches Unternehmen, informiert über das angekündigte

freiwillige öffentliche Erwerbsangebot der Maruho Deutschland GmbH.

Die Maruho Deutschland GmbH, eine 100%ige Tochtergesellschaft der Maruho

Co., Ltd. (zusammen "Maruho"), hat am 1. April 2019 eine Mitteilung gem. §

10 WpÜG veröffentlicht. Demnach hat sie entschieden, den Aktionären der

Biofrontera AG im Zuge eines freiwilligen öffentlichen Erwerbsangebots in

der Form eines Teilangebots anzubieten, insgesamt bis zu 4.322.530 ihrer auf

den Namen lautenden nennwertlosen Stückaktien der Biofrontera AG gegen

Zahlung einer Geldleistung von EUR 6,60 je Aktie zu erwerben. Der Vorstand

der Biofrontera AG schätzt Maruho als strategisch orientierten langfristigen

Partner. Die Biofrontera AG arbeitet bereits seit vielen Jahren eng und

vertrauensvoll mit Maruho zusammen. Maruho ist nicht nur einer der größten

Einzelaktionäre der Biofrontera AG, sondern hat sich auch als verlässlicher

Partner in Forschungs- und Entwicklungskooperationen erwiesen. Darüber

hinaus hat Biofrontera erst vergangene Woche mit der Cutanea Life Sciences,

Inc. das US-Geschäft von Maruho übernommen. Das mit dem angekündigten

Erwerbsangebot zum Ausdruck gebrachte Interesse von Maruho an einem Ausbau

der Kapitalbeteiligung wertet der Vorstand der Biofrontera AG als

Bestätigung für seinen eingeschlagenen Weg, Biofrontera langfristig zu einem

führenden Spezialisten in der Dermatologie weiterzuentwickeln.

Wichtiger Hinweis:

Diese Veröffentlichung ist keine Stellungnahme zu dem angekündigten

Erwerbsangebot und keine Empfehlung oder Aufforderung zu dessen Annahme oder

Nichtannahme. Eine begründete Stellungnahme gem. § 27 WpÜG zu dem

Erwerbsangebot wird unverzüglich nach Veröffentlichung der Angebotsunterlage

von der Biofrontera AG abgegeben und veröffentlicht werden.

Hintergrund:

Die Biofrontera AG ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das auf die

Entwicklung und den Vertrieb dermatologischer Medikamente und medizinischer

Kosmetika spezialisiert ist.

Das Leverkusener Unternehmen mit weltweit rund 150 Mitarbeitern entwickelt

und vertreibt innovative Produkte zur Heilung, zum Schutz und zur Pflege der

Haut. Zu den wichtigsten Produkten gehört Ameluz(R), ein

verschreibungspflichtiges Medikament zur Behandlung von hellem Hautkrebs und

dessen Vorstufen. Ameluz(R) wird seit 2012 in der EU und seit Mai 2016 in

den USA vermarktet. Darüber hinaus vertreibt das Unternehmen die

Dermokosmetikserie Belixos(R), eine Spezialpflege für geschädigte oder

erkrankte Haut. Biofrontera ist das erste deutsche Gründer-geführte

pharmazeutische Unternehmen, das eine zentralisierte europäische und eine

US-Zulassung für ein selbst entwickeltes Medikament erhalten hat. Die

Biofrontera-Gruppe wurde 1997 vom heutigen Vorstandsvorsitzenden Prof. Dr.

Hermann Lübbert gegründet und ist an der Frankfurter Börse (Prime Standard)

und an der US-amerikanischen NASDAQ gelistet.

www.biofrontera.com

