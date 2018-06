DGAP-News: Biofrontera AG: Biofrontera reicht Klage gegen W.K.T. Zours, die Deutsche Balaton AG und weitere Beklagte ein (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Biofrontera":

Biofrontera AG: Biofrontera reicht Klage gegen W.



K.T. Zours, die Deutsche Balaton AG und weitere Beklagte ein

DGAP-News: Biofrontera AG / Schlagwort(e): Rechtssache

Biofrontera AG: Biofrontera reicht Klage gegen W.K.T. Zours, die Deutsche

Balaton AG und weitere Beklagte ein

12.06.2018 / 09:25

Biofrontera reicht Klage gegen W.K.T. Zours, die Deutsche Balaton AG und

weitere Beklagte ein

Leverkusen, Deutschland, 12. Juni, 2018 - Die Biofrontera AG (NASDAQ: BFRA;

FSE: B8F) (die "Gesellschaft"), ein internationales biopharmazeutisches

Unternehmen, gab heute bekannt, dass es beim United States District Court

for the Southern District of New York Klage gegen Wilhelm Konrad Thomas

Zours ("Zours"), Deutsche Balaton AG ("Deutsche Balaton"), DELPHI

Unternehmensberatung AG, VV Beteiligungen AG, ABC Beteiligungen AG und

Deutsche Balaton Biotech AG ("DB Biotech") (zusammen die "Balaton

Beklagten") eingereicht hat. Die Gesellschaft wirft Zours und den Balaton

Beklagten vor, auf verschiedene Weise gegen Bundes- und Landesgesetze in den

USA verstoßen zu haben, insbesondere im Zusammenhang mit dem

unaufgeforderten Angebot der DB Biotech, bis zu 6.250.000 Aktien der

Gesellschaft gegen eine Gegenleistung von einem Euro pro Aktie zuzüglich

eines Optionsscheins zum Erwerb einer Aktie der Gesellschaft zum Preis von

einem Euro zu erwerben. Die Balaton Beklagten sind zusammen ein

Hauptaktionär des Unternehmens. Um weitere Informationen über den

Aktienbesitz der Balaton Beklagten zu erhalten, siehe Punkt

7.A-Großaktionäre des Jahresberichts der Gesellschaft auf Form 20-F, der am

30. April 2018 bei der U.S. Securities and Exchange Commission (die

"Kommission") eingereicht wurde.

Wie am 11. Juni 2018 angekündigt, haben Vorstand und Aufsichtsrat der

Gesellschaft nach deutschem Recht eine gemeinsame Stellungnahme

veröffentlicht, in der sie die Auffassung vertreten, dass die von der DB

Biotech angebotene Gegenleistung unzureichend ist und ein erfolgreicher

Abschluss des Übernahmeangebots nicht im Interesse der Gesellschaft und

ihrer Tochtergesellschaften, ihrer Mitarbeiter oder ihrer Aktionäre liegt,

sondern ihnen erheblichen Schaden zufügen könnte, und ihre Empfehlung, dass

die Aktionäre der Gesellschaft das Angebot nicht annehmen sollten.

Die Klage der Gesellschaft gegen die Beklagten beinhaltet insbesondere

Folgendes:

- Die Balaton Beklagten haben gegen Abschnitt 13(d) des U.S. Securities

Exchange Act von 1934 (der "34 Act") und die daraus resultierenden Regeln

verstoßen und verstoßen weiterhin gegen diese Vorschrift, indem sie bei der

Kommission keinen Bericht über das wirtschaftliche Eigentum nach Schedule

13D eingereicht haben, obwohl sie dazu nach den U.S. Federal Securities Laws

verpflichtet waren. Schedule 13D liefert dem Unternehmen, seinen Aktionären

und anderen Investoren oder potenziellen Investoren des Unternehmens

wichtige Informationen über die Identität, die Ressourcen und die Absichten

von Großaktionären.

- Die Balaton Beklagten haben nach der öffentlichen Ankündigung eines

Übernahmeangebots erhebliche Mengen an Aktien der Gesellschaft erworben, was

einen Verstoß gegen die Vorschrift 14e-5 der Kommission nach dem 34 Act und

die Vorschriften zur Marktmanipulation darstellt, die darauf abzielen,

betrügerische, irreführende oder manipulative Handlungen oder Praktiken im

Zusammenhang mit einem Übernahmeangebot für Wertpapiere zu verhindern.

- Durch das öffentliche Angebot von Optionsscheinen in den USA im Rahmen des

Übernahmeangebots ohne Einreichung einer Registrierungserklärung für diese

Wertpapiere bei der Kommission führt DB Biotech ein rechtswidriges

öffentliches Angebot von Wertpapieren in den USA durch, das gegen Abschnitt

5 des U.S. Securities Act von 1933 verstößt.

- Die Deutsche Balaton und Zours haben wissentlich oder leichtfertig falsche

und verleumderische Aussagen über die Kompetenz von Biofrontera und ihren

leitenden Angestellten und Direktoren und die Rechtmäßigkeit ihres Handelns

gemacht, womit sie betrügerische und manipulative Handlungen und Praktiken

im Zusammenhang mit dem Übernahmeangebot der DB Biotech für die Aktien der

Gesellschaft unternommen und versucht haben, den Aktienkurs der Gesellschaft

zu drücken, um das Übernahmeangebot attraktiver zu gestalten.

- Deutsche Balaton und Zours haben Verleumdungen und Handelsverleumdungen

gegen das Unternehmen und seine leitenden Angestellten und Direktoren

begangen, indem sie öffentlich Briefe herausgaben, die mehrere

verleumderische Aussagen über Biofrontera und ihr Management enthalten, die

falsch und irreführend waren. Diese Briefe waren für alle im Internet

verfügbar.

- Die Deutsche Balaton und Zours haben sich aus Boshaftigkeit unerlaubt und

absichtlich in den Börsengang von American Depositary Shares in den USA

eingemischt, indem sie falsche, irreführende und diffamierende Aussagen auf

ihrer Website veröffentlichten, während das Unternehmen eine US-Roadshow

durchführte und potenzielle Investoren in den USA aufsuchte.

Darüber hinaus wird in der Klage vorgeworfen, dass Axxion S.A. ("Axxion"

und, zusammen mit den Balaton Beklagten, die "Beklagten") gemeinsam mit den

Balaton Beklagten eine Gruppe zum Zweck des Erwerbs und Haltens von Aktien

der Gesellschaft zum Zwecke der Änderung oder Beeinflussung der Kontrolle

über die Gesellschaft gebildet haben, ohne dass ein Schedule 13D gemäß den

US-amerikanischen Wertpapiergesetzen eingereicht wurde. Die Gesellschaft

geht davon aus, dass Axxion und die Balaton Beklagten seit Februar 2016 in

Bezug auf ihren Aktienbesitz gemeinsam gehandelt haben.

Diese Handlungen sind Teil einer langen, konzertierten und böswilligen

Kampagne der Balaton Beklagten, um das Unternehmen und seine Mitarbeiter,

Führungskräfte, Direktoren und andere Stakeholder in Verlegenheit zu

bringen, zu diskreditieren, abzulenken und zu verletzen und das Unternehmen

zu kontrollieren, ohne jedoch eine Mehrheitsbeteiligung an den Aktien des

Unternehmens zu erwerben. Darüber hinaus ist das Management der Gesellschaft

der Ansicht, dass die Beklagten von Balaton diese Maßnahmen - insbesondere

die Veröffentlichung von diffamierenden und verleumderischen Äußerungen über

die Gesellschaft und ihr Management - ergriffen haben, um den Kurs der

Aktien der Gesellschaft zu manipulieren und zu drücken und die Attraktivität

des Übernahmeangebots von DB Biotech zu erhöhen.

Die Gesellschaft strebt unter anderem folgende Wiedergutmachung an:

- Bußgelder und Schadensersatz für Schäden, die dem Unternehmen durch die

Verleumdungen der Deutschen Balaton und Zours, Handelsverleumdungen und

unerlaubte Einflussnahme auf ihre geschäftlichen Möglichkeiten entstanden

sind.

- Eine Erklärung, dass die Beklagten gegen Paragraph 13(d) des 34 Act

verstoßen haben, indem sie der Kommission keinen Bericht über das

wirtschaftliche Eigentum gemäß Schedule 13D vorgelegt haben, um der

Gesellschaft, ihren Aktionären und anderen Investoren oder potenziellen

Investoren der Gesellschaft wichtige Informationen zur Verfügung zu stellen,

die sie benötigen, um Investitionsentscheidungen zu treffen.

- Eine Erklärung, dass die Beklagten der Balaton gegen Vorschrift 14e-5

verstoßen haben.

- Eine einstweilige Verfügung, die die Beklagten verpflichtet, bei der

Kommission eine entsprechende Schedule 13D einzureichen und die sie davon

abhält, mit ihren Aktien Stimmrechte auszuüben, Aktien zu erwerben oder

anderweitig zu versuchen, Aktien des Unternehmens zu erwerben oder die

Kontrolle über das Unternehmen zu ändern oder zu beeinflussen, und zwar für

einen Zeitraum von sechs Monaten nach der Einreichung einer solchen

vollständigen und genauen Schedule 13D bei der Kommission.

- Eine einstweilige Verfügung, die den Beklagten der Balaton den Erwerb

zusätzlicher Aktien der Gesellschaft oder die Ausübung von Stimmrechten von

Aktien, die sie während des Übernahmeangebots erworben haben, für einen

Zeitraum von sechs Monaten untersagt, sowie bestimmte andere

Wiedergutmachungen.

Wichtige Informationen

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung

zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Wertpapieren dar. Als Reaktion auf

das in dieser Mitteilung erwähnte Übernahmeangebot der DB Biotech haben

Vorstand und Aufsichtsrat der Gesellschaft nach deutschem Recht eine

gemeinsame Stellungnahme zum Übernahmeangebot veröffentlicht (die

"Gemeinsame Stellungnahme"). Die gemeinsame Stellungnahme wurde der

Kommission auf einer von der Gesellschaft vorgelegten Form 6-K übermittelt.

Investoren und Wertpapierinhaber werden aufgefordert, die Gemeinsame

Stellungnahme und alle anderen relevanten Dokumente, die bei der SEC

eingereicht wurden (sofern verfügbar), zu lesen, da sie wichtige

Informationen enthalten. Investoren und Wertpapierinhaber können eine

kostenlose Kopie der Gemeinsamen Stellungnahme und anderer Dokumente (sofern

verfügbar) erhalten, die das Unternehmen bei der SEC auf der Website der SEC

unter www.sec.gov und auf der Website der Gesellschaft unter

https://www.biofrontera.com/en/. einreicht.

-Ende-

Bitte wenden Sie sich bei Rückfragen an:

Ansprechpartner für Investoren

Thomas Schaffer, Finanzvorstand ir@biofrontera.com

Telefon: +49-214-87632-0

Ansprechpartner für Journalisten

Instinctif Partners [1]susanne.rizzo@instinctif.com

Susanne Rizzo Telefon: +49-89-3090-5189-24

1. mailto:volker.siegert@cortent.de

Über Biofrontera:

Die Biofrontera AG ist ein international tätiges biopharmazeutisches

Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Vermarktung einer Plattform

von pharmazeutischen Produkten zur Behandlung von dermatologischen

Erkrankungen spezialisiert hat, die vor allem durch Sonneneinstrahlung

verursacht werden und zu Sonnenschäden an der Haut führen. Die zugelassenen

Produkte von Biofrontera konzentrieren sich in den USA und Europa auf die

Behandlung von aktinischen Keratosen, die zu Hautkrebs führen können, sowie

auf die Behandlung bestimmter Formen von Basalzellkarzinomen in der

Europäischen Union. American Depositary Shares, die die Stammaktien von

Biofrontera repräsentieren, sind am NASDAQ Capital Market unter dem Symbol

"BFRA" und die Stammaktien von Biofrontera an der Frankfurter

Wertpapierbörse notiert (B8F, ISIN: DE0006046113). Informationen finden Sie

auch unter www.biofrontera.com.

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung sind zukunftsgerichtet im

Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 bezüglich des

öffentlichen Angebots und der beabsichtigten Verwendung der Erlöse aus dem

Angebot. Diese Aussagen können unter anderem durch die Verwendung von

zukunftsgerichteten Wörtern wie "antizipieren", "glauben",

"prognostizieren", "einschätzen" und "beabsichtigen" identifiziert werden.

Solche in die Zukunft gerichteten Aussagen beruhen auf den gegenwärtigen

Einschätzungen und Annahmen des Managements der Biofrontera AG, die in gutem

Glauben und ihrer Meinung nach angemessen sind. Zukunftsgerichtete Aussagen

beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere

Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die

Finanzlage, die Leistung oder die Errungenschaften des Unternehmens oder die

Branchenergebnisse wesentlich von den Ergebnissen, der Finanzlage, der

Leistung oder den Errungenschaften abweichen, die in solchen

zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit enthalten sind.

Diese Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren sind in dem bei der SEC

eingereichten Registration Statement auf Form F-1, einschließlich des

Abschnitts "Risk Factors", und in zukünftigen Berichten an die SEC

dargelegt. Angesichts dieser Risiken, Ungewissheiten und anderer Faktoren

werden potenzielle Investoren davor gewarnt, sich auf diese

zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Die Gesellschaft übernimmt keine

Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu

revidieren.

