DGAP-News: Biofrontera AG: Biofrontera berichtet über die Ergebnisse des Geschäftsjahres 2017 (deutsch)

Biofrontera AG: Biofrontera berichtet über die Ergebnisse des Geschäftsjahres 2017

DGAP-News: Biofrontera AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Marktbericht

Biofrontera AG: Biofrontera berichtet über die Ergebnisse des

Geschäftsjahres 2017

30.04.2018 / 08:15

Biofrontera berichtet über die Ergebnisse des Geschäftsjahres 2017

Leverkusen, den 30. April 2018 - Die Biofrontera AG (Nasdaq Ticker Symbol:

BFRA; ISIN: DE0006046113), ein internationales biopharmazeutisches

Unternehmen, gab heute seine konsolidierten Ergebnisse für das am 31.

Dezember 2017 abgeschlossene Geschäftsjahr bekannt und informierte über die

jüngsten operativen und klinischen Entwicklungen.

"Im Laufe des Jahres 2017 haben wir unsere Wachstumsstrategie konsequent

umgesetzt, um Biofrontera als führendes Unternehmen in der Behandlung von

sonnenbedingten Hautkrebserkrankungen zu etablieren. Im ersten vollen Jahr

der Kommerzialisierung erzielten wir in den USA mit Hilfe einer erweiterten

Vertriebs- und Marketinginfrastruktur einen Umsatz von EUR 6,3 Mio. Wir

erwarten weiteres Wachstum in den USA auch durch Effizienzsteigerungen im

Vertrieb aufgrund der Erteilung eines produktspezifischen J-Codes und einer

günstigeren Kostenerstattung für PDT-Therapien. Darüber hinaus stellt unser

jüngster IND-Antrag ("Investigational New Drug") für das Basalzellkarzinom

(BCC) in den USA eine weitere Expansionsmöglichkeit für Ameluz(R) dar. Wir

erwarten auch wieder verstärktes Wachstum in Europa durch die jüngste

Zulassung der Europäischen Kommission zur Ausweitung der

Anwendungsmöglichkeiten von Ameluz(R) auf die Behandlung von

Feldkanzerisierung und aktinischer Keratose in Kombination mit

Tageslicht-PDT. Die Zulassung für Tageslicht-PDT stärkt die

Wettbewerbsposition und Erstattungsfähigkeit von Ameluz(R) im großen

Marktsegment selbst applizierter topischer Medikamente", kommentiert Prof.

Dr. Hermann Lübbert, CEO von Biofrontera.

"Unser Anfang 2018 erfolgter Börsengang an die Nasdaq und die gleichzeitige

Platzierung von American Depositary Shares (ADS) in den USA (IPO) sowie das

parallele Bezugsrechtsangebot in Deutschland mit einem Nettoerlös von

insgesamt rund EUR 21,6 Mio. werden die zukünftigen Wachstums- und

Expansionsinitiativen des Unternehmens für Ameluz(R) weiter unterstützen.

Wir freuen uns auf ein weiteres erfolgreiches Jahr, in dem wir

kontinuierlich daran arbeiten werden, die Vermarktungsmöglichkeiten von

Ameluz(R) mit neuen Indikationen zu erweitern und die Kostenerstattung und

den Vertrieb insbesondere in den USA mit einer robusten Vertriebs- und

Marketingorganisation zu verbessern. Die Unterstützung unserer Mitarbeiter

und Aktionäre ermöglicht die effektive Behandlung von zusätzlichen

Patienten, was auch den Wert unseres Unternehmens positiv beeinflussen

sollte", so Dr. Lübbert abschließend.

Finanzkennzahlen für das Gesamtjahr 2017:

- Der Umsatz stieg im Gesamtjahr 2017 um 96% auf EUR12,0 Mio nach EUR6,1 Mio

im gleichen Zeitraum 2016.

- Der Umsatz in den USA lag für das Gesamtjahr 2017 bei EUR6,3 Mio.

- Das Bruttoergebnis vom Umsatz für das Gesamtjahr 2017 stieg um 130% auf

EUR10,3 Mio gegenüber EUR4,5 Mio im Vorjahr.

- Die Forschungs- und Entwicklungskosten sanken im Jahr 2017 um 9% auf

EUR4,2 Mio gegenüber EUR4,6 Mio im Jahr 2016. Der Rückgang ist im

Wesentlichen auf einen Rückgang von Zulassungsgebühren im Jahr 2017

zurückzuführen.

- Die Vertriebs- und Marketingkosten beliefen sich für das Gesamtjahr 2017

auf EUR16,9 Mio, ein Anstieg um 93% gegenüber EUR8,8 Mio im gleichen

Zeitraum 2016. Dieser Anstieg beruht vor allem auf Aufwendungen im

Zusammenhang mit dem Ausbau der Vertriebsstrukturen sowie auf einem Anstieg

der Mitarbeiterzahl in den USA.

- Der Jahresfehlbetrag betrug EUR-16,1 Mio im Gesamtjahr 2017 bzw. EUR-0,42

je Aktie, gegenüber EUR-10,6 Mio bzw. EUR-0,36 je Aktie im gleichen Zeitraum

2016.

- Die liquiden Mittel beliefen sich zum 31. Dezember 2017 auf EUR11,1 Mio,

ohne die Erlöse aus unserem jüngsten Bezugsrechtsangebot und dem Börsengang

in den USA.

- Die Wandelanleihe 2016/2021 wurde vorzeitig zurückgezahlt.

Aktuelle Highlights der operativen und klinischen Entwicklung:

- Der Börsengang und die Platzierung von American Depositary Shares (ADS) am

Nasdaq Capital Market (IPO) wurden mit einem Bruttoerlös von 12,9 Mio

US-Dollar in den USA erfolgreich abgeschlossen. Parallel hierzu erfolgte ein

Bezugsrechtsangebot für Stammaktien von Biofrontera, so dass insgesamt ein

Nettoerlös von ca. EUR21,6 Mio erzielt wurde.

- Die Europäische Kommission hat die Verwendung von Ameluz(R) in Kombination

mit der Tageslicht-PDT genehmigt.

- Verbesserung der Kostenerstattung für PDT-verschreibende Ärzte in den USA

durch die Erteilung eines produktspezifischen J-Codes und von überarbeiteten

CPT-Codes durch die Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS).

- Der IND-Antrag für eine Phase-III-Studie mit Ameluz(R) zur Behandlung von

Basalzellkarzinomen wurde bei der FDA eingereicht.

- Die Vertriebsorganisation und die interne Vertriebsunterstützung in USA

wurden deutlich ausgeweitet.

Biofrontera erzielte im Gesamtjahr 2017 einen Gesamtumsatz von EUR12,0 Mio,

was einer Steigerung von 96% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Umsatz in

Deutschland belief sich auf EUR2,7 Mio, eine Steigerung von 6% gegenüber dem

Vorjahr. Der Umsatz im europäischen Ausland stieg um 30% auf EUR1,6 Mio nach

EUR1,2 Mio im Jahr 2016. In den USA stieg der Umsatz im Gesamtjahr 2017

deutlich auf EUR6,3 Mio. Der Umsatz aus der Entwicklungspartnerschaft mit

Maruho Co. Ltd., Japan, belief sich im Jahr 2017 auf EUR1,4 Mio gegenüber

EUR1,2 Mio im Jahr 2016.

Das Bruttoergebnis vom Umsatz stieg um 130% von EUR4,5 Mio im Jahr 2016 auf

EUR10,3 Mio im Jahr 2017. Die Bruttomarge im Jahr 2017 betrug 86% gegenüber

73% im Vorjahreszeitraum. Die Verbesserung der Bruttomarge spiegelt höhere

Umsatzerlöse in den USA und in solchen europäischen Ländern wider, in denen

die Vermarktung direkt durch das Unternehmen erfolgt.

Der Konzernjahresfehlbetrag für das Gesamtjahr 2017 betrug EUR-16,1 Mio bzw.

EUR-0,42 je Aktie. Im Vergleich zum Vorjahr mit einem Jahresfehlbetrag von

EUR-10,6 Mio bzw. EUR-0,36 je Aktie sind im Wesentlichen höhere Vertriebs-

und Marketingaufwendungen und Investitionen in den USA für die Steigerung

verantwortlich.

Die liquiden Mittel betrugen zum 31. Dezember 2017 EUR11,1 Mio nach EUR15,1

Mio zum 31. Dezember 2016. Dieser Betrag beinhaltet nicht den Nettoerlös von

EUR21,6 Mio aus dem US-IPO und dem gleichzeitigen Bezugsrechtsangebot im

Februar 2018.

Kommerzialisierung in den USA

Biofrontera hat im Jahr 2017 seine Präsenz in den USA als führendes

Unternehmen bei der Behandlung von aktinischer Keratose mit Ameluz(R) und

BF-RhodoLED(R) deutlich verstärkt. Biofrontera erzielte im Gesamtjahr 2017

in den USA einen Umsatz von EUR6,3 Mio. Das Unternehmen verfügt über 35

Vertriebsmitarbeiter in den USA und beabsichtigt, den Außendienst im Jahr

2018 moderat auszubauen.

Seit dem 2. Januar 2018 kann Ameluz(R) über einen individuellen

produktspezifischen Abrechnungscode, den J-Code (J7345), abgerechnet werden.

Der J-Code bietet Dermatologen in den USA Klarheit bei der Kostenerstattung

und vereinfacht den Erstattungsprozess für Ameluz(R) erheblich. Darüber

hinaus haben die Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS)

überarbeitete CPT-Codes veröffentlicht, die eine bessere Vergütung für die

photodynamische Therapie ermöglichen und gleichzeitig die Vergütung für

Behandlungen mit der traditionellen Kryotherapie reduzieren.

Biofrontera traf sich im Juli 2017 formell mit der U.S. Food and Drug

Administration, um den Entwicklungsweg für die Zulassung von Ameluz(R) zur

Behandlung von oberflächlichen BCC zu erörtern. Die FDA gab Hinweise zu den

Voraussetzungen, unter denen die Zulassung auf einer einzigen

Phase-III-Studie in den USA basieren könnte. Im Dezember reichte das

Unternehmen bei der FDA einen IND-Antrag zur Evaluierung von Ameluz(R) PDT

im Vergleich mit Placebo-PDT ein. Biofrontera rechnet nach der Auskunft der

FDA damit, etwa 180 Patienten in die Studie aufzunehmen und eine Zulassung

zur Behandlung von oberflächigen BCC in den USA möglicherweise in 2021 zu

erhalten.

EU-Kommerzialisierungs-Update

Im Januar 2017 erhielt das Unternehmen von der Europäischen Kommission die

Zulassungserweiterung für Ameluz(R) zur Behandlung von Basalzellkarzinomen.

Die Zulassungserweiterung betrifft die Behandlung von oberflächlichen

und/oder nodulären Basalzellkarzinomen, die ungeeignet für chirurgische

Behandlungsmöglichkeiten erscheinen aufgrund möglicher behandlungsbedingter

Morbidität oder schlechter kosmetischer Ergebnisse. BCCs machen 50-80% aller

Hautkrebstumore aus. Die erteilte Zulassungserweiterung erhöht die

Marktchancen für Ameluz(R) erheblich, da hierdurch eine verstärkte Präsenz

in Krankenhäusern ermöglicht wird, in denen in einigen Ländern der EU die

meisten Dermatologen tätig sind.

Im März 2018 erhielt Biofrontera auch die Erweiterung der Zulassung von

Ameluz(R) auf die Behandlung von Feldkanzerisierung und aktinischer Keratose

mit Tageslicht-PDT. Diese Zulassung ermöglicht es Ameluz(R) nun, direkt auf

dem Marktsegment der topischen Anwendungen zu konkurrieren, und qualifiziert

Ameluz(R) für volle Kostenerstattung durch die gesetzliche

Krankenversicherung in Deutschland. Das Unternehmen hat mit der Vermarktung

von Ameluz(R) mit Tageslicht PDT begonnen und glaubt, dass Ameluz(R) nun das

Potenzial zur Gewinnung weiterer Marktanteile in der EU hat, wo Dermatologen

derzeit noch selbst zu applizierende topische Behandlungen bevorzugen.

Operatives Update

Im Februar 2018 schloss Biofrontera erfolgreich den Börsengang in den USA

und das gleichzeitige Bezugsrechtsangebot von Stammaktien nach deutschem

Recht an ihre bisherigen Stammaktionäre ab. American Depositary Shares (ADS)

werden seit 14. Februar 2018 unter dem Symbol "BFRA" am NASDAQ Capital

Market gehandelt. Die Gesellschaft erzielte aus ihren Angeboten insgesamt

einen Nettoerlös von rund EUR21,6 Mio.

Der Jahresabschluss einschließlich der Jahresabschlüsse ist abrufbar unter:

www.biofrontera.com/en/investors/financial-reports.

-Ende-

Bitte wenden Sie sich bei Rückfragen an:

Ansprechpartner für Investoren

Thomas Schaffer, Finanzvorstand ir@biofrontera.com

Telefon: +49-214-87632-0

Ansprechpartner für Journalisten

Instinctif Partners susanne.rizzo@instinctif.com

Susanne Rizzo Telefon: +49-89-3090-5189-24

Hintergrund:

Die Biofrontera AG ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das auf die

Entwicklung und den Vertrieb dermatologischer Medikamente und medizinischer

Kosmetika spezialisiert ist.

Das Leverkusener Unternehmen mit weltweit rund 130 Mitarbeitern entwickelt

und vertreibt innovative Produkte zur Heilung, zum Schutz und zur Pflege der

Haut. Zu den wichtigsten Produkten gehört Ameluz(R), ein

verschreibungspflichtiges Medikament zur Behandlung von hellem Hautkrebs und

dessen Vorstufen. Ameluz(R) wird seit 2012 in der EU und seit Mai 2016 in

den USA vermarktet. Darüber hinaus vertreibt das Unternehmen die

Dermokosmetikserie Belixos(R), eine Spezialpflege für geschädigte oder

erkrankte Haut. Biofrontera ist das erste deutsche Gründer-geführte

pharmazeutische Unternehmen, das eine zentralisierte europäische und eine

US-Zulassung für ein selbst entwickeltes Medikament erhalten hat. Die

Biofrontera-Gruppe wurde 1997 vom heutigen Vorstandsvorsitzenden Prof. Dr.

Hermann Lübbert gegründet und ist an der Frankfurter Börse (Prime Standard)

und an der US amerikanischen NASDAQ gelistet.

www.biofrontera.com

Diese Mitteilung enthält ausdrücklich oder implizit bestimmte in die Zukunft

gerichtete Aussagen, die die Geschäftstätigkeit der Biofrontera AG

betreffen. Diese in die Zukunft gerichteten Aussagen spiegeln die Meinung

der Biofrontera zum Zeitpunkt dieser Mitteilung wider und beinhalten

bestimmte bekannte und unbekannte Risiken. Die von Biofrontera tatsächlich

erzielten Ergebnisse können wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen oder

Leistungen abweichen, die im Rahmen der zukunftsbezogenen Aussagen gemacht

werden. Biofrontera ist nicht verpflichtet, in die Zukunft gerichtete

Aussagen zu aktualisieren.

°