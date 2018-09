DGAP-News: Bio-Gate AG stärkt im ersten Halbjahr 2018 Basis für zukünftiges Wachstum (deutsch)

Bio-Gate AG stärkt im ersten Halbjahr 2018 Basis für zukünftiges Wachstum

Bio-Gate AG stärkt im ersten Halbjahr 2018 Basis für zukünftiges Wachstum

PRESSEINFORMATION

- Umsatz steigt um rund zehn Prozent auf 2,03 Mio. Euro (Vj.: 1,85 Mio.

Euro)

- EBITDA und Konzernergebnis durch anhaltend hohe Investitionen planmäßig

noch negativ

- Eigenkapitalquote stabil bei 64,3 Prozent (31.12.2017: 64,6 Prozent)

Nürnberg, 13. September 2018 - Die Bio-Gate AG (ISIN DE000BGAG981), ein

führender Anbieter von antimikrobiellen Produkten und multifunktionalen

Oberflächen für die Medizintechnik, verzeichnete im ersten Halbjahr des

Geschäftsjahres 2018 eine steigende Nachfrage. Erfreulich entwickelten sich

die Bereiche Veterinär-Implantate, Wundbehandlung und Wundpflege sowie das

Geschäft mit Derma-kosmetischen Produkten.

Der Bio-Gate Konzern erhöhte den Umsatz um gut zehn Prozent auf 2,03 Mio.

Euro (Vorjahr: 1,85 Mio. Euro). Durch anhaltend hohe Investitionen für neue

Entwicklungen lagen die wichtigsten Gewinnkennziffern noch leicht im Minus.

Das EBITDA betrug -0,18 Mio. Euro (Vorjahr: -0,08 Mio. Euro) und der

Halbjahresfehlbetrag -0,28 Mio. Euro (Vorjahr: -0,19 Mio. Euro). Zusammen

mit den erfolgversprechenden Entwicklungsprojekten, den personell und

strukturell verstärkten Vertriebskanälen für Veterinärprodukte, für

Derma-Kosmetik sowie für die Wundbehandlung und Wundversorgung verbreiterte

das Unternehmen nochmals die Basis für zukünftiges Wachstum.

Verbesserter operativer Cashflow und unverändert hohe Eigenkapitalquote

Der operative Cashflow verbesserte sich zum Halbjahr deutlich auf -0,39 Mio.

Euro (Vj.: -0,55 Mio. Euro). Zum Bilanzstichtag 30.6.2018 reduzierten sich

die liquiden Mittel wie geplant durch die fortgeführten Investitionen für

Entwicklungsprojekte und den Personalzuwachs auf rund 0,95 Mio. Euro

(31.12.2017: 1,62 Mio. Euro). Im vergleichbaren Vorjahreszeitraum lagen die

Finanzmittel bei rund 0,21 Mio. Euro.

Bilanziell ist die Bio-Gate AG unverändert solide aufgestellt. Durch die

planmäßige Teilrückführung von Krediten sowie einem Abbau von

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen lag die Eigenkapitalquote

stabil bei 64,3 Prozent (31.12.2017: 64,6 Prozent).

Erfolgreiche Beschichtungen im Human- und Veterinärgeschäft

Im ersten Quartal 2018 gewann Bio-Gate einen neuen Beschichtungsauftrag

eines Unternehmens aus Asien. Im Rahmen von Einzelfalluntersuchungen bei

Krebspatienten übernimmt das Unternehmen die Beschichtung der

Titan-Implantate, die im 3D-Druck-Verfahren hergestellt werden. Weitere

Beschichtungsaufträge sind bereits avisiert.

Sehr erfreulich entwickelten sich zudem die Aufträge für Beschichtungen für

veterinäre Anwendungen: Nach der erfolgreichen Abwicklung eines Erstauftrags

zur Beschichtung von TPLO-Knochenplatten im Geschäftsjahr 2017 akquirierte

Bio-Gate im Berichtszeitraum einen umfangreichen Folgeauftrag für einen

namhaften Tierimplantat-Hersteller aus China. Bio-Gate liefert die

beschichteten Knochenplatten mittlerweile exklusiv für diesen Markt.

Unverändert positiv gestaltete sich die Zusammenarbeit mit dem

nordamerikanischen Tierimplantat-Hersteller BioMedtrix. Aufgrund der sehr

geringen Infektionsrate bei den mit HyProtect-beschichteten Implantaten

plant der Kunde, weitere Produkte mit der Beschichtung von Bio-Gate auf den

Markt zu bringen. Außerdem vertreibt BioMedtrix Wundauflagen mit Mikrosilber

von Bio-Gate in Nordamerika. Diese wurden im ersten Halbjahr auf den Markt

gebracht.

Gute Nachfrage bei Pflegeprodukten für den Tier- und Nutztiermarkt

Der Absatz von Hautpflegeprodukten für Tiere bewegte sich in den ersten

sechs Monaten des Geschäftsjahres 2018 auf einem guten Niveau. Die

überwiegend in Kooperationen entwickelten Produkte werden von

Vertriebspartnern in Nordamerika und Westeuropa veräußert. Im Geschäft mit

Pflegeprodukten für Nutztiere startete ein Vertriebspartner von Bio-Gate im

ersten Quartal der Berichtsperiode die europaweite Vermarktung eines von

Bio-Gate entwickelten Klauen-Schaums für Rinder. Der Schaum wird zur

Therapie-begleitenden Pflege bei der Klauen-Erkrankung Dermatitis Digitalis

angewendet. Der Klauen-Schaum ist Teil einer Produktfamilie, zu der ein

Hautschutz- und ein Regenerationsgel sowie ein Wundpflegegel für Kleintiere

gehören.

Neue Nagelcreme seit Ende Juni 2018 im Markt

Im Bereich der Produkte zur Wundbehandlung und Wundversorgung entwickelte

Bio-Gate für eine namhafte deutsche Marke eine neue Nagelcreme, die seit

Ende des zweiten Quartals 2018 in Drogerien und in Apotheken vertrieben

wird. Die Creme ist auch für Diabetiker geeignet. Diese Personengruppe hat

häufig mit Problemen bei der Wundheilung zu kämpfen. Vorausgegangen war ein

erfolgreiches Entwicklungsprojekt mit einer renommierten deutschen Klinik.

Mit einer Nagelpilzschutzcreme wurden bei der Therapie-begleitenden

Nagelpflege bei Diabetikern hervorragende Ergebnisse erzielt.

Ausblick 2018 bestätigt

Marc Lloret-Grau, CEO der Bio-Gate AG: "Im ersten Halbjahr 2018 starteten

wir neue, erfolgversprechende Entwicklungsprojekte, verstärkten unsere

Vertriebskanäle und vergrößerten so nochmals die Basis für unser zukünftiges

Wachstum. Nachdem sich im Vorjahr Kundenprojekte verschoben hatten,

verzeichneten wir hieraus in der ersten Jahreshälfte 2018 erste

Nachholeffekte. Zusammen mit dem planmäßig laufenden Geschäft rechnen wir

daher unverändert mit einer deutlichen Umsatzsteigerung im Gesamtjahr 2018.

Daneben soll das Ergebnis auf EBITDA-Basis spürbar steigen und das

Konzernergebnis auf Gesamtjahresbasis positiv ausfallen." Voraussetzung für

diese Prognose ist, dass es bei den derzeitigen Entwicklungsprojekten zu

keinen Verzögerungen kommt, und die Planungen hinsichtlich der Vermarktung

der Produkte erfüllt werden.

Hinweis: Der Halbjahresbericht 2018 der Bio-Gate AG wird auf freiwilliger

Basis erstellt. Er ist auf der Homepage unter www.bio-gate.de > Unternehmen

> Investor Relations abrufbar.

Über Bio-Gate:

Das Health-Technology-Unternehmen Bio-Gate AG ist einer der weltweit

führenden Anbieter von innovativen Technologien und individuellen Lösungen

für Gesundheit und Hygiene, die das Zusammenleben sicherer, unbeschwerter

und gesünder machen und das Wohlbefinden jedes Einzelnen verbessern können.

Es ist darauf spezialisiert, Materialen und Oberflächen mit antimikrobiellen

Eigenschaften auszustatten. Die Bio-Gate AG veredelt Materialien und

Produkte, insbesondere aus der Medizintechnik, wie zum Beispiel die

Beschichtung von Implantaten oder Wundauflagen. Darüber hinaus werden mit

den Bio-Gate-Technologien Kosmetika, Konsum- und Industrieprodukte, wie

beispielsweise Farben und Lacke oder Kunststoffe antimikrobiell ausgestattet

und damit in einzigartiger Weise aufgewertet.

