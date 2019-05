DGAP-News: Bio-Gate AG gibt Jahreszahlen 2018 und Ausblick bekannt (deutsch)

Bio-Gate AG gibt Jahreszahlen 2018 und Ausblick bekannt

^

DGAP-News: Bio-Gate AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Prognose

Bio-Gate AG gibt Jahreszahlen 2018 und Ausblick bekannt

21.05.2019 / 14:45

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

PRESSEINFORMATION

Bio-Gate AG gibt Jahreszahlen 2018 und Ausblick bekannt

- Umsatz 2018 stabil bei rund 3,7 Mio. Euro (Vorjahr: 3,8 Mio. Euro)

- Konzernergebnis 2018 aufgrund temporärer Belastungen auf rund - 0,9 Mio.

Euro (Vorjahr: -0,2 Mio. Euro) gesunken

- Mittelzufluss aus Barkapitalerhöhung von 1,0 Mio. Euro im April 2019

- Hohes Volumen aus Veterinär-Neugeschäft im zweiten Halbjahr 2019

Nürnberg, 21. Mai 2019 - Die Bio-Gate AG (ISIN DE000BGAG981), einer der

führenden Anbieter von innovativen Technologien und individuellen Lösungen

für Gesundheit und Hygiene, hat im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von rund

3,7 Mio. Euro (Vorjahr: 3,8 Mio. Euro) erwirtschaftet. Aufgrund der

planmäßig fortgesetzten Investitionen in neue Produktanwendungen,

Entwicklungen und Zulassungsprüfungen sowie der Kosten des

Vermarktungsstarts von innovativen Produkten aus erfolgreich abgeschlossenen

Entwicklungsprojekten verbuchte Bio-Gate ein negatives Konzernergebnis von

rund -0,9 Mio. Euro (Vorjahr: -0,2 Mio. Euro).

Produktionsverzögerungen bei einem Zulieferer für Produkte der

Derma-Kosmetik und der Wundpflege im Jahr 2018 führten zu Erlösausfällen und

-verschiebungen. Auch der temporäre Produktionsstopp bei einem Großkunden im

Geschäft mit antibakteriellen Additiven zur Wundbehandlung und

Wundversorgung beeinträchtigte die Umsatz- und Ergebnisentwicklung. Hinzu

kamen Kosten für regulatorische Zulassungsprüfungen in Nordamerika und für

die Mitarbeitergewinnung in Deutschland. Durch die bilanziell und finanziell

stabile Aufstellung des Konzerns konnten jedoch alle geplanten Investitionen

umgesetzt und die Basis für zukünftiges Wachstum gestärkt werden. Zum

Bilanzstichtag 31.12.2018 lagen die liquiden Mittel bei 0,7 Mio. Euro

(Vorjahr: 1,6 Mio. Euro) und das Eigenkapital bei 1,7 Mio. Euro (Vorjahr:

2,6 Mio. Euro). Die Eigenkapitalquote erreichte 57,3 Prozent (Vorjahr: 64,6

Prozent).

Kapitalerhöhung erweitert Spielraum für geplanten Geschäftsausbau

Im April 2019 zeichneten die Syntos Beteiligungs GmbH und ein von der

französischen Investmentgesellschaft ALTO INVEST SA beratener Fonds eine

Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts. Dabei wurden 500.000 neue

Aktien zu einem Ausgabepreis von 2,00 Euro je Aktie platziert. Die der

Gesellschaft zugeflossenen Mittel von rund 1,0 Mio. Euro dienen dem weiteren

Geschäftsausbau.

Vertriebserfolge stärken Veterinärgeschäft

Mit Vertriebserfolgen zum Jahresstart 2019 erzielte Bio-Gate bereits

Fortschritte, die sich ab der zweiten Jahreshälfte 2019 positiv auf die

Geschäftsentwicklung auswirken werden: So gelang es, neue Aufträge in China

zu akquirieren und damit das Veterinärgeschäft auszubauen. Neben den

HyProtect(TM)-Beschichtungen für Knochenplatten eines führenden Herstellers

von Tierimplantaten wird Bio-Gate ab der zweiten Jahreshälfte 2019 auch

Tierpflegeprodukte mit MicroSilver BG(TM) nach China liefern. Die

Pflegeprodukte werden von einem Vertriebspartner speziell an Tierärzte

vermarktet. Das kalkulierte Umsatzvolumen für 2019 liegt im sechsstelligen

Euro-Bereich.

Darüber hinaus übernimmt Bio-Gate für einen der größten deutschen Händler

für Tierbedarf die Entwicklung und Fertigung von Pflegeprodukten und

Shampoos. Diese werden unter einer Eigenmarke des Tierbedarfsanbieters in

zwei unterschiedlichen Produktlinien in Deutschland und Europa vertrieben.

Die Vermarktung startet Anfang 2020 und soll ebenfalls Umsätze im

sechsstelligen Euro-Bereich generieren.

Im Geschäft mit dermatologischen Veterinärprodukten hat Bio-Gate zudem im

Februar 2019 die Lizenzvereinbarung mit bela-pharm zum Vertrieb des

MicroSilver Klauen-Schaums für den Nutztiermarkt über die DACH-Region

(Deutschland, Österreich und die Schweiz) hinaus auf weite Teile Europas und

auf Russland ausgeweitet.

Einen Meilenstein erreichte das Unternehmen bei der Klärung des

Zulassungsweges für die Beschichtungstechnologie HyProtectTM bei der Food

and Drug Administration (FDA) in den USA: Über den sogenannten

Pre-Submission-Prozess identifizierte Bio-Gate den regulatorischen

Zulassungsweg für bestimmte orthopädische Produkte mit der

HyProtectTM-Beschichtung,

für den eine Zulassung ohne Human-Daten möglich ist. Bei den beschichteten

Produkten kann sich der Zulassungsprozess beispielsweise für einen

Implantat-Hersteller deutlich verkürzen. Bio-Gate arbeitet bereits mit

orthopädischen Unternehmen zusammen, die an der Vermarktung von mit

HyProtectTM beschichteten Produkten auf dem US-amerikanischen und

europäischen Markt interessiert sind.

Ausblick: Deutliches Umsatzwachstum bei verbessertem Konzernergebnis

Durch die anhaltende Nachfrage nach Produkten und Anwendungen mit

antimikrobiellen Eigenschaften plant das Management von Bio-Gate für 2019

mit einem deutlichen Umsatzanstieg, im Rahmen dessen die Gewinnschwelle auf

EBITDA-Basis erreicht wird. Das Konzernergebnis auf Gesamtjahresbasis soll

sich ebenfalls deutlich verbessern. Die positiven Auswirkungen der jüngsten

Vertriebserfolge kommen ab der zweiten Jahreshälfte 2019 und ab 2020 zur

Geltung. Voraussetzung für diese Prognose ist, dass es bei den derzeitigen

Entwicklungsprojekten zu keinen größeren Verzögerungen kommt und die

Planungen hinsichtlich der Vermarktung der Produkte erfüllt werden.

Den vollständigen Geschäftsbericht für 2018 finden Sie auf unserer Homepage

www.bio-gate.de/unternehmen unter der Rubrik Finanzberichte.

Kontakt:

Bio-Gate AG

Neumeyerstr. 28-34

D-90411 Nürnberg

www.bio-gate.de

Gerd Rückel

rikutis consulting

gr@rikutis.de

presse@bio-gate.de

Tel +49 (0) 6172 807309

Mobil +49 (0)152 34221966

Über Bio-Gate:

Das Health-Technology-Unternehmen Bio-Gate AG ist einer der weltweit

führenden Anbieter von innovativen Technologien und individuellen Lösungen

für Gesundheit und Hygiene, die das Zusammenleben sicherer, unbeschwerter

und gesünder machen und das Wohlbefinden jedes Einzelnen verbessern können.

Es ist darauf spezialisiert, Materialen und Oberflächen mit antimikrobiellen

Eigenschaften auszustatten. Die Bio-Gate AG veredelt Materialien und

Produkte, insbesondere aus der Medizintechnik, wie zum Beispiel die

Beschichtung von Implantaten oder Wundauflagen. Darüber hinaus werden mit

den Bio-Gate-Technologien Kosmetika, Konsum- und Industrieprodukte, wie

beispielsweise Farben und Lacke oder Kunststoffe antimikrobiell ausgestattet

und damit in einzigartiger Weise aufgewertet.

Disclaimer:

Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren. Die Aktien der Bio-Gate AG (die

"Aktien") dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder "U.S. persons" (wie

in Regulation S des U.S.-amerikanischen Securities Act of 1933 in der

jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") definiert) oder für Rechnung

von U.S. persons angeboten oder verkauft werden. Die Wertpapiere sind

bereits verkauft worden.

This publication constitutes neither an offer to sell nor an invitation to

buy securities. The shares in Bio-Gate AG (the "Shares") may not be offered

or sold in the United States or to or for the account or benefit of "U.S.

persons" (as such term is defined in Regulation S under the U.S. Securities

Act of 1933, as amended (the "Securities Act")). The securities have already

been sold.

Kontakt:

Gerd Rückel

rikutis consulting - Büro Frankfurt

gr@rikutis.de

Tel +49 (0) 6172 807309

Mobil +49 (0)152 34221966

www.rikutis.de

Rosenweg 2

61381 Friedrichsdorf

Germany

---------------------------------------------------------------------------

21.05.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Bio-Gate AG

Neumeyerstr. 28-34

90411 Nürnberg

Deutschland

Telefon: +49 (0) 911 / 47 75 23 - 100

Fax: +49 (0) 911 / 47 75 23 - 101

E-Mail: marc.lloret-grau@bio-gate.de

Internet: www.bio-gate.de

ISIN: DE000BGAG981

WKN: BGAG98

Börsen: Freiverkehr in Berlin, München, Stuttgart

EQS News ID: 814035

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

814035 21.05.2019

°