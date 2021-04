DGAP-News: Bio-Gate AG: Bio-Gate will die starke Geschäftsentwicklung 2021 fortsetzen (deutsch)

Bio-Gate AG: Bio-Gate will die starke Geschäftsentwicklung 2021 fortsetzen

^

Bio-Gate AG: Bio-Gate will die starke Geschäftsentwicklung 2021 fortsetzen

26.04.2021

PRESSEINFORMATION

Bio-Gate will die starke Geschäftsentwicklung 2021 fortsetzen

- Umsatz 2020 steigt um gut 47 Prozent auf über 5,1 Mio. Euro

- Jahresfehlbetrag auf rund -0,8 Mio. Euro verringert

- Deutliche Steigerung bei Umsatz und Ergebnis 2021 erwartet

- Hohe Nachfrage im ersten Quartal 2021 in allen Geschäftsfeldern

Nürnberg/Bremen, 26. April 2021 - Die Bio-Gate AG (ISIN DE000BGAG981), einer

der weltweit führenden Anbieter von innovativen Technologien und

individuellen Lösungen für Gesundheit und Hygiene, hat im Geschäftsjahr 2020

(per 31.12.) den Umsatz um über 47 Prozent auf 5,1 Mio. Euro (GJ 2019: 3,5

Mio. Euro) gesteigert und damit den vorläufigen Prognosewert vom Februar

übertroffen. Der Jahresfehlbetrag verringerte sich auf -0,8 Mio. Euro (GJ

2019: -1,0 Mio. Euro) und beinhaltet bereits Investitionen und Vorleistungen

für den weiteren Geschäftsausbau im laufenden Jahr.

Die starke Geschäftsentwicklung der Bio-Gate AG im Berichtsjahr 2020

basierte neben dem stabilen Bestandsgeschäft auf Neuaufträgen bei

Tierpflegeprodukten und im Beschichtungsgeschäft. Dazu zählen unter anderem

der wegweisende Vertrag mit einem europaweit führenden Händler für

Tierbedarf, für den Bio-Gate unterschiedliche Tierpflegeprodukte herstellt

sowie die Neuabschlüsse im veterinärmedizinischen Beschichtungsgeschäft in

Nordamerika. Sehr positiv entwickelte sich zudem die Nachfrage nach

antimikrobiellen und antiviralen Lösungen zur Ergänzung der Hygienestandards

im öffentlichen und hygienesensitiven Bereich.

Veterinärgeschäft und Messdienstleistungen mit hoher Wachstumsdynamik

Im Jahr 2020 etablierte sich das Geschäftsfeld Dermakosmetik und Wundpflege

mit einem Anteil von rund 58 Prozent als stärkste Erlössäule im Bio-Gate

Konzern. Auf hohem Niveau gelangen Umsatzzuwächse von rund 22 Prozent auf

2.980 TEUR (Vorjahr: 2.447 TEUR). Mit einem dreistelligen Zuwachs von knapp

300 Prozent auf 921 TEUR (Vorjahr: 235 TEUR) verzeichnete das

Veterinärgeschäft eine sehr dynamische Entwicklung. Damit ist das

Geschäftsfeld Veterinär mit einem Umsatzanteil von rund 18 Prozent

zweitstärkste Einheit im Konzern. Im Bereich der Messdienstleistungen der

Tochtergesellschaft QualityLabs stiegen die Erlöse um 86 Prozent auf 579

TEUR (Vorjahr: 312 TEUR). Der Umsatzanteil erreichte 2020 über 11 Prozent.

In der Medizintechnik gelang eine Umsatzverbesserung um 41 Prozent auf 460

TEUR (Vorjahr: 325 TEUR). Daraus folgt ein Umsatzanteil zum Ultimo 2020 von

9 Prozent. Sobald erste Kunden ihre beschichteten Implantate zugelassen und

vermarktet haben, wird sich dieser Anteil erhöhen. Im Geschäftsfeld

Industrie und Hygiene stiegen die Erlöse um 27 Prozent auf 191 TEUR

(Vorjahr: 151 TEUR).

Starkes Umsatzwachstum setzt sich 2021 weiter fort

Die dynamische Umsatzentwicklung des Jahres 2020 setzte sich im ersten

Quartal 2021 bislang in allen Geschäftsfeldern ungebremst fort. Zudem gelang

es, neue Kunden aus unterschiedlichen Sparten hinzuzugewinnen und

bestehendes Geschäft auszubauen. Für das MSBG-Tec Imprägnierspray

akquirierte der Bio-Gate-Vertrieb weitere Anbieter im Bereich des

öffentlichen Personennahverkehrs. Neben Nürnberg und Fürth nutzen auch schon

erste Verkehrsbetriebe in Österreich wie beispielsweise Innsbruck das Spray

zur wirksamen Ergänzung der vorhandenen Hygiene-Strategien. Derzeit befindet

sich Bio-Gate in einer Vielzahl von Gesprächen mit den Verkehrsbetrieben

fast aller deutschen und österreichischen Großstädte.

Zudem nutzen diverse Pflegeeinrichtungen die Produkte von Bio-Gate zur

Verbesserung des bestehenden Hygiene-Regimes und zum Schutz der Bewohner und

Mitarbeiter. Dazu zählt beispielsweise der NürnbergStift, der auf lokaler

Ebene mehrere Pflegeeinrichtungen und Seniorenwohnanlagen betreibt. Dazu

kommt das MSBG-Tec Imprägnierspray in weiteren Gesundheitseinrichtungen wie

Arztpraxen, Podologen oder Physiotherapeuten sowie in Schulen, Kindergärten

und Firmenbüros zum Einsatz. Über den Vertriebspartner COVETRUS soll das

Produkt zeitnah in über 12.000 Tierarztpraxen in Deutschland und Österreich

angeboten werden.

Nach der erfolgreichen Vermarktung eines antiviralen Maskenschutz-Sprays im

Einzelhandel ist im zweiten Quartal 2021 unter der Marke "BioEpiderm" zudem

der Vertrieb speziell für Apotheken gestartet. In Online-Apotheken und im

stationären Apothekengeschäft ist das Spray verfügbar.

Um die anhaltend starke Nachfrage vollumfänglich zu bedienen und das

Geschäft für das weitere Wachstum aufzustellen, wurden die

Fertigungskapazitäten am Standort in Bremen planmäßig erweitert. Außerdem

investierte das Unternehmen in den Ausbau des technischen Vertriebs. Die

Finanzierung dieser Wachstumsschritte folgt aus der im Januar 2021

erfolgreich platzierten Kapitalerhöhung.

Ausblick: Wachstum soll 2021 fortgesetzt werden

Das Geschäftsjahr 2020 hat belegt, dass zusätzliche Hygienemaßnahmen zum

Schutz vor Viren und Keimen mittlerweile unverzichtbar geworden sind. Die

Bereitschaft der Bevölkerung, von Unternehmen und der Politik, in

antimikrobielle und antivirale Produkte und Lösungen zu investieren, ist

spürbar gestiegen. Das Management versteht dies als einen langfristigen

Trend über die Covid-19-Pandemie hinaus, auf den es seine Produkt- und

Entwicklungsstrategie ausgerichtet hat. Durch die im Konzern vorhandene

Liquiditäts- und Kapitalbasis ist das Unternehmen finanziell gut

aufgestellt, um die sich bietenden Wachstumsoptionen zu nutzen. Für das

Geschäftsjahr 2021 rechnet das Management mit einer anhaltend hohen

Nachfrage. Der Umsatz soll demnach deutlich gesteigert und das

Konzernergebnis - trotz Investitionen für die Produktentwicklung, den

Kapazitätsausbau und für die Rekrutierung weiterer Mitarbeiter - spürbar

verbessert werden. Voraussetzung für diese Prognose ist, dass es bei den

derzeitigen Entwicklungsprojekten zu keinen größeren Verzögerungen kommt,

und die Planungen hinsichtlich der Vermarktung der Produkte erfüllt werden.

Den vollständigen Geschäftsbericht für 2020 finden Sie auf unserer Homepage

unter www.bio-gate.de/unternehmen in der Rubrik Finanzberichte.

Kontakt:

Investor Relations

Bio-Gate AG / Gerd Rückel

Neumeyerstr. 28-34

D-90411 Nürnberg

Investor-Relations@bio-gate.de

Tel. +49 (0) 911 477523-444

Mobil +49 (0)152 34221966

Presse

Bio-Gate AG

Neumeyerstr. 28-34

D-90411 Nürnberg

Presse@bio-gate.de

Tel. +49 (0) 911 477523-222

Über Bio-Gate:

Das Health-Technology-Unternehmen Bio-Gate AG ist einer der weltweit

führenden Anbieter von innovativen Technologien und individuellen Lösungen

für Gesundheit und Hygiene, die das Zusammenleben sicherer, unbeschwerter

und gesünder machen und das Wohlbefinden jedes Einzelnen verbessern können.

Es ist darauf spezialisiert, Materialen und Oberflächen mit antiviralen und

antimikrobiellen Eigenschaften auszustatten. Die Bio-Gate AG veredelt

Materialien und Produkte, insbesondere aus der Medizintechnik, wie zum

Beispiel die Beschichtung von Implantaten oder Wundauflagen. Darüber hinaus

werden mit den Bio-Gate-Technologien Kosmetika, Konsum- und

Industrieprodukte, wie beispielsweise Farben und Lacke oder Kunststoffe

antimikrobiell ausgestattet und damit in einzigartiger Weise aufgewertet.

Disclaimer:

Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren. Die Aktien der Bio-Gate AG (die

"Aktien") dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder "U.S. persons" (wie

in Regulation S des U.S.-amerikanischen Securities Act of 1933 in der

jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") definiert) oder für Rechnung

von U.S. persons angeboten oder verkauft werden. Die Wertpapiere sind

bereits verkauft worden.

This publication constitutes neither an offer to sell nor an invitation to

buy securities. The shares in Bio-Gate AG (the "Shares") may not be offered

or sold in the United States or to or for the account or benefit of "U.S.

persons" (as such term is defined in Regulation S under the U.S. Securities

Act of 1933, as amended (the "Securities Act")). The securities have already

been sold.

26.04.2021

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Bio-Gate AG

Neumeyerstr. 28-34

90411 Nürnberg

Deutschland

Telefon: +49 (0) 911 / 47 75 23 - 100

Fax: +49 (0) 911 / 47 75 23 - 101

E-Mail: marc.lloret-grau@bio-gate.de

Internet: www.bio-gate.de

ISIN: DE000BGAG981

WKN: BGAG98

Börsen: Freiverkehr in Berlin, München, Stuttgart

°