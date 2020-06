DGAP-News: Bio-Gate AG: Bio-Gate schließt Kooperationsvertrag mit Aesculap AG für Beschichtung von Revisionsimplantaten (deutsch)

Bio-Gate AG: Bio-Gate schließt Kooperationsvertrag mit Aesculap AG für Beschichtung von Revisionsimplantaten

Bio-Gate schließt Kooperationsvertrag mit Aesculap AG für

Beschichtung von Revisionsimplantaten

24.06.2020

PRESSEINFORMATION

Bio-Gate schließt Kooperationsvertrag mit Aesculap AG für Beschichtung von

Revisionsimplantaten

- HyProtectTM-Beschichtung von Revisionsimplantaten für die Knie- und

Hüftversorgung in der Human-Medizin im Fokus

- Aesculap kann Zulassungsprozess für bestimmte Implantate starten

- Breiter internationaler Geltungsbereich der Kooperation

Nürnberg, 24. Juni 2020 - Die Bio-Gate AG (ISIN DE000BGAG981), einer der

weltweit führenden Anbieter von innovativen Technologien und individuellen

Lösungen für Gesundheit und Hygiene, hat mit der Aesculap AG, einem der

weltweit führenden Anbieter von Implantaten und Tochterunternehmen von B.

Braun, einen umfangreichen Kooperationsvertrag für die antimikrobielle

Beschichtung von Revisionsimplantaten bei Knie- und Hüftversorgungen

geschlossen. Der Vertrag beinhaltet die Option, noch in weiteren

Indikationsgebieten Beschichtungen mit der HyprotectTM-Technologie

einzusetzen.

Der Kooperationsvertrag ist international ausgerichtet und basiert auf der

mehrjährigen, vertrauensvollen Zusammenarbeit zwischen der Bio-Gate und

Aesculap bei unterschiedlichen Beschichtungsprojekten. In den vergangenen

Jahren arbeiteten die Unternehmen erfolgreich an mehreren gemeinsamen

Studien. Dazu gehört eine bereits publizierte Untersuchung zur

Osseointegration, dem Heilungsprozess des Knochens, bei der das

Einwachsverhalten von Implantaten im menschlichen Knochen erforscht wurde.

Im Rahmen der Studie konnte ein sehr gutes Einwachsverhalten durch die

HyprotectTM-Beschichtung belegt werden.

Basis für diese Kooperation war der erfolgreiche Abschluss der

Vorentwicklung für die Anwendung der HyprotectTM-Beschichtung auf

Implantaten von Aesculap. Nach einer erfolgreichen Zulassung wird Bio-Gate

die Implantate von Aesculap beschichten. Der Kooperationsvertrag wird

demnach zu einem deutlichen Wachstum im Beschichtungsgeschäft von der

Bio-Gate beitragen.

In mittlerweile über 60 Einzelfallversorgungen in der Human-Medizin belegte

die Bio-Gate die hohe antimikrobielle Wirksamkeit und Qualität ihrer

Beschichtung. Dabei kamen die Implantate überwiegend bei sehr

infektionsgefährdeten Patienten mit vorangegangenen orthopädischen

Revisionen zum Einsatz. In bislang allen Fällen blieben die Patienten

infektionsfrei. Das ist für den Heilungsprozess wichtig, denn bei diesen

Patientengruppen können neuerliche Infektionen zu Amputationen führen oder

sogar lebensbedrohende Folgen haben. Weitere klinische Studien zur

Bestätigung der klinischen Evidenz sind geplant.

Neben der Human-Medizin bietet die Bio-Gate auch antimikrobielle

Beschichtungen für Tiere an. In den vergangenen Jahren wurden über 60.000

Hunde erfolgreich mit antimikrobiell beschichteten Implantaten versorgt. Die

Infektionsrate lag insgesamt bei lediglich unter 0,4 Prozent. In der Praxis

sind dagegen Infektionsraten von bis zu 20 Prozent keine Seltenheit.

Auch bei der aktuellen Kooperation setzen die Partner darauf, dass das

Infektionsrisiko für Patienten deutlich reduziert wird. Durch Abschluss des

Vertrags mit der Bio-Gate kann Aesculap für bestimmte Implantate bereits den

Zulassungsprozess starten.

Kontakt:

Bio-Gate AG / Neumeyerstr. 28-34 /D-90411 Nürnberg

www.bio-gate.de

Gerd Rückel

rikutis consulting

gr@rikutis.de

presse@bio-gate.de

Tel +49 (0) 6172 807309

Mobil +49 (0)152 34221966

Aesculap AG / Am Aesculap Platz / D-78532 Tuttlingen

www.bbraun.de

Felicitas Janßen

presse@aesculap.de

Tel. +49 (0) 7461 95-1082

Über Aesculap:

Aesculap ist Partner für operative und interventionelle Therapiekonzepte in

der stationären und ambulanten Patientenversorgung. Dabei stehen die

Abdominalchirurgie, Herz-Thorax-Chirurgie, interventionelle Gefäßdiagnostik

und -therapie, Neurochirurgie, orthopädischer Gelenkersatz und regenerative

Therapien, die Wirbelsäulenchirurgie sowie das Sterilgutmanagement im

Zentrum der Aesculap-Geschäftsaktivitäten. Seit 1976 gehört Aesculap der B.

Braun-Gruppe an und ist damit Teil eines familiengeführten Konzerns mit

64.000 Mitarbeiter*innen in 64 Ländern. B. Braun ist einer der führenden

Hersteller von Medizintechnik- und Pharma-Produkten und Dienstleistungen

weltweit. Durch konstruktiven Austausch entwickelt B. Braun hochwertige

Produktsysteme und Serviceleistungen, die weiter gehen und weiter führen -

und verbessert so die Gesundheit von Menschen auf der ganzen Welt.

Über Bio-Gate:

Das Health-Technology-Unternehmen Bio-Gate AG ist einer der weltweit

führenden Anbieter von innovativen Technologien und individuellen Lösungen

für Gesundheit und Hygiene, die das Zusammenleben sicherer, unbeschwerter

und gesünder machen und das Wohlbefinden jedes Einzelnen verbessern können.

Es ist darauf spezialisiert, Materialen und Oberflächen mit antiviralen und

antimikrobiellen Eigenschaften auszustatten. Die Bio-Gate AG veredelt

Materialien und Produkte, insbesondere aus der Medizintechnik, wie zum

Beispiel die Beschichtung von Implantaten oder Wundauflagen. Darüber hinaus

werden mit den Bio-Gate-Technologien Kosmetika, Konsum- und

Industrieprodukte, wie beispielsweise Farben und Lacke oder Kunststoffe

antimikrobiell ausgestattet und damit in einzigartiger Weise aufgewertet.

Disclaimer:

Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren. Die Aktien der Bio-Gate AG (die

"Aktien") dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder "U.S. persons" (wie

in Regulation S des U.S.-amerikanischen Securities Act of 1933 in der

jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") definiert) oder für Rechnung

von U.S. persons angeboten oder verkauft werden. Die Wertpapiere sind

bereits verkauft worden.

This publication constitutes neither an offer to sell nor an invitation to

buy securities. The shares in Bio-Gate AG (the "Shares") may not be offered

or sold in the United States or to or for the account or benefit of "U.S.

persons" (as such term is defined in Regulation S under the U.S. Securities

Act of 1933, as amended (the "Securities Act")). The securities have already

been sold.

Kontakt:

Gerd Rückel

rikutis consulting - Büro Frankfurt

gr@rikutis.de

Tel +49 (0) 6172 807309

Mobil +49 (0)152 34221966

www.rikutis.de

Rosenweg 2

61381 Friedrichsdorf

Germany

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Bio-Gate AG

Neumeyerstr. 28-34

90411 Nürnberg

Deutschland

Telefon: +49 (0) 911 / 47 75 23 - 100

Fax: +49 (0) 911 / 47 75 23 - 101

E-Mail: marc.lloret-grau@bio-gate.de

Internet: www.bio-gate.de

ISIN: DE000BGAG981

WKN: BGAG98

Börsen: Freiverkehr in Berlin, München, Stuttgart

