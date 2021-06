DGAP-News: Bio-Gate AG: Bio-Gate erschließt Markt für Cannabidiole (CBD) (deutsch)

Bio-Gate AG: Bio-Gate erschließt Markt für Cannabidiole (CBD)

28.06.2021 / 10:59

PRESSEINFORMATION

Bio-Gate erschließt Markt für Cannabidiole (CBD)

- Eintritt in weiteren Wachstumsmarkt durch Kooperation mit Avicanna

- Produkte mit synergetischen Eigenschaften von MicroSilver BG und CBD

(Hanf) in Kürze verfügbar

- Vorrangige Zielregionen Nordamerika und Europa

Nürnberg/Bremen, 28. Juni 2021 - Die Bio-Gate AG (ISIN DE000BGAG981), ein

führender Anbieter von innovativen Technologien und individuellen Lösungen

für Gesundheit und Hygiene, hat einen Kooperationsvertrag mit Avicanna,

Toronto (Kanada), abgeschlossen und tritt in den stark wachsenden Markt für

Cannabidiole (CBD) ein.

Im Rahmen der Zusammenarbeit entwickelt Bio-Gate Wirkkosmetik- und

Dermatologie-Produkte mit Avicanna, die durch Kombination von MicroSilver BG

und CBD (Hanf) eine synergetische entzündungshemmende und antimikrobielle

Wirkung entfalten. Nach den erfolgreichen Vortests werden erste Produkte für

Anwendungen im Humanbereich aus der gut gefüllten Entwicklungs-Pipeline in

Kürze verfügbar sein. Zielregionen für den Vertrieb sind neben Nordamerika

die europäischen Märkte. Die kombinierten Produkte entsprechen den aktuellen

EU-Vorschriften. Es besteht bereits Interesse von Bio-Gate-Kunden aus Europa

und Nordamerika, die neuen Produkte in ihr Sortiment aufzunehmen.

Avicanna ist bereits mit diversen Pflegeprodukten in Nordamerika etabliert

und wird vorrangig diese Region mit den auf CBD- und MicroSilver BG-Basis

kombinierten Produkten bedienen. Bio-Gate ist primär für den Absatz in

europäischen Märkten verantwortlich. Die Zusammenarbeit mit Avicanna folgt

der Strategie von Bio-Gate, Basistechnologien schrittweise auf neue

Geschäfts- und Anwendungsbereiche zu übertragen und so neue Märkte mit neuen

Produktapplikationen zu erschließen.

Marc Lloret-Grau, CEO der Bio-Gate AG, zur neuen Kooperation: "Wir freuen

uns, dass wir mit Avicanna ein im CBD-Markt führendes Unternehmen als

Partner gewonnen haben, das sich auf Wirkkosmetik, Hautpflege und

medizinbasierte Produktanwendungen spezialisiert hat. Die Zusammenarbeit

stellt für Bio-Gate eine Brücke zu weiteren, neuen Technologien dar. Wir

erweitern nochmals unsere Produktpalette und erschließen uns so einen neuen

und überaus wachstumsstarken Markt."

Kontakt:

Investor Relations

Bio-Gate AG / Gerd Rückel

Neumeyerstr. 28-34

D-90411 Nürnberg

Investor-Relations@bio-gate.de

Tel. +49 (0) 911 477523-444

Mobil +49 (0)152 34221966

Presse

Bio-Gate AG

Neumeyerstr. 28-34

D-90411 Nürnberg

Presse@bio-gate.de

Tel. +49 (0) 911 477523-222

Über Bio-Gate:

Das Health-Technology-Unternehmen Bio-Gate AG ist ein führender Anbieter von

innovativen Technologien und individuellen Lösungen für Gesundheit und

Hygiene, die das Zusammenleben sicherer, unbeschwerter und gesünder machen

und das Wohlbefinden jedes Einzelnen verbessern können. Es ist darauf

spezialisiert, Materialen und Oberflächen mit antiviralen und

antimikrobiellen Eigenschaften auszustatten. Die Bio-Gate AG veredelt

Materialien und Produkte, insbesondere aus der Medizintechnik, wie zum

Beispiel die Beschichtung von Implantaten oder Wundauflagen. Darüber hinaus

werden mit den Bio-Gate-Technologien Kosmetika, Konsum- und

Industrieprodukte, wie beispielsweise Farben und Lacke oder Kunststoffe

antimikrobiell ausgestattet und damit in einzigartiger Weise aufgewertet.

Disclaimer:

Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren. Die Aktien der Bio-Gate AG (die

"Aktien") dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder "U.S. persons" (wie

in Regulation S des U.S.-amerikanischen Securities Act of 1933 in der

jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") definiert) oder für Rechnung

von U.S. persons angeboten oder verkauft werden. Die Wertpapiere sind

bereits verkauft worden.

This publication constitutes neither an offer to sell nor an invitation to

buy securities. The shares in Bio-Gate AG (the "Shares") may not be offered

or sold in the United States or to or for the account or benefit of "U.S.

persons" (as such term is defined in Regulation S under the U.S. Securities

Act of 1933, as amended (the "Securities Act")). The securities have already

been sold.

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Bio-Gate AG

Neumeyerstr. 28-34

90411 Nürnberg

Deutschland

Telefon: +49 (0) 911 / 47 75 23 - 100

Fax: +49 (0) 911 / 47 75 23 - 101

E-Mail: marc.lloret-grau@bio-gate.de

Internet: www.bio-gate.de

ISIN: DE000BGAG981

WKN: BGAG98

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt, München (m:access),

Stuttgart

°