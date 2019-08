DGAP-News: In Billions at Play erklärt NJ Ayuk, wie Energie das Fundament für den afrikanischen Traum darstellt (deutsch)

In Billions at Play erklärt NJ Ayuk, wie Energie das Fundament für den afrikanischen Traum darstellt

^

DGAP-News: Centurion Law Group / Schlagwort(e): Sonstiges

In Billions at Play erklärt NJ Ayuk, wie Energie das Fundament für den

afrikanischen Traum darstellt

29.08.2019 / 13:30

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

In Billions at Play erklärt NJ Ayuk, wie Energie das Fundament für den

afrikanischen Traum darstellt

27. August 2019, Johannesburg, Südafrika - Die afrikanischen

Volkswirtschaften durchlaufen gerade eine Zeit des Wandels. Insbesondere der

Energiesektor verfügt über ein großes Potenzial, die afrikanischen

Volkswirtschaften zu beleben und das Wachstum und die Entwicklung zu

fördern. Auf dieses Thema geht NJ Ayuk in seinem zweiten Buch Billions at

Play: The Future of African Energy and Doing Deals ausführlich ein.

Billions at Play, das jetzt bei Amazon vorbestellbar ist, legt dar, wie

Energie für die Afrikaner besser genutzt werden kann.

Billions at Play (mit einem Vorwort des Generalsekretärs der OPEC, Mohammad

Sanusi Barkindo) möchte eine Antwort auf die folgenden Fragen geben: Wie ist

Afrika an diesen Punkt gelangt und was kommt als nächstes? Wie können die

afrikanischen Länder und Gesellschaften den größten Nutzen aus ihren

Ressourcen ziehen? Was genau können afrikanische Staatschefs tun, um ihre

Länder auf einen nachhaltigen, profitablen Weg zu bringen? Und wie können

alle Parteien bei den afrikanischen Energiegeschäften der nächsten

Jahrzehnte als Gewinner hervorgehen?

In einem geradlinigen Ansatz skizziert der Geschäftsführer der afrikanischen

Energiekammer die Glücks- und Unglücksfälle der afrikanischen Erdölindustrie

und legt dar, dass Afrika aus den eigenen Erfahrungen lernen kann, um

wettbewerbsfähige Wirtschaften aufzubauen. Insbesondere legt er nahe: "Wir

können auf dem ganzen Kontinent bedeutsame Veränderungen herbeiführen, wenn

die afrikanischen Regierungen, Unternehmen und Organisationen die Einkünfte

aus dem Öl- und Gassektor in Afrika vernünftig verwalten."

Ayuk zieht seine Erfahrung und sein Wissen über den globalen Energiesektor

heran, um die Hauptakteure herauszufordern, bei der Entwicklung ihrer

Ressourcen und der fachlichen Qualifikation von lokalen Arbeitskräften

aktiver zu werden, und die Entscheidungsträger zu ermutigen, die

afrikanische Bevölkerung in den Mittelpunkt der wirtschaftlichen

Wachstumspläne zu rücken.

Er argumentiert, dass die Erdölindustrie über die Macht verfügt,

aufstrebende Wirtschaften zu unterstützen und zu verändern, und deckt

Schlüsselprobleme auf, einschließlich der Fragen, was und wie Afrika aus den

eigenen Erfahrungen lernen kann, der Rolle von Erdgas in der Energiezukunft

Afrikas, effektiver und nachhaltiger Investmentstrategien, strategischer

Verwaltung der Einkünfte aus der Öl- und Gasbranche und der Rolle der Frauen

im afrikanischen Erdölsektor.

Letzteres ist nach seiner Auffassung wesentlich für den Erfolg des Öl- und

Gassektors in Afrika.

Er erklärt nachdrücklich, dass die geringe Anzahl der im globalen

Energiesektor vertretenen Frauen eine verpasste Chance darstellt. "Ich bin

der Ansicht, dass dies inakzeptabel, kurzsichtig und offengesagt ein echter

Stolperstein für die afrikanischen Länder ist, die die umfassenden

sozioökonomischen Vorteile umsetzen möchten, die eine erfolgreiche Öl- und

Gasbranche bieten kann."

Ayuk erklärt, dass "Afrikaner mehr als fähig sind, unseren Kontinent zum

Erfolg zu führen." Eine globale Beteiligung an der afrikanischen

Energielandschaft kann jedoch größere Vorteile mit sich bringen. Explizit

zum Thema der Beziehungen zwischen den USA und Afrika betont er, dass Afrika

Unternehmen braucht, die bereit sind, Know-how, Technologie und bewährte

Praktiken zu teilen, sowie Unternehmen, die bereit sind, positive

Beziehungen in den Bereichen, in denen sie tätig sind, aufzubauen.

In seinem Vorwort beschreibt H.E. Barkindo Ayuk als einen Träumer, der sich

"die Zeit genommen hat, einen ausführlichen Plan für die Umsetzung dieses

Traums zu entwickeln", und fordert die Menschen weltweit auf, sich die Zeit

zu nehmen, Billions at Play zu lesen, um "bei der Umsetzung seines Traums

von einem durch die Erdölbranche geförderten Wirtschaftswachstum, von

Stabilität und einer verbesserten Lebensqualität für Afrika mitzuwirken".

"Billions at Play: The Future of African Energy and Doing Deals" kann ab

sofort bei Amazon vorbestellt werden. Bestellen Sie Ihr Exemplar noch heute.

https://www.amazon.co.uk/dp/1913136345/ref=cm_sw_r_wa_apa_i_mF1yDbB4BV0D6

Ansicht des Buchumschlags: https://bit.ly/32iFsrh

Foto von NJ Ayuk: https://bit.ly/32er6YV

Folgen Sie uns unter:

Twitter: @BillionsAtPlay

Facebook: @BillionsAtPlay

Instagram:@billionsatplay

---------------------------------------------------------------------------

29.08.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

865491 29.08.2019

°