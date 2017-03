DGAP-News: Berenberg Vermögensverwalter Office: nordiIX AG - positive Performance durch 'negative Basis Trades' (deutsch)

Berenberg Vermögensverwalter Office: nordiIX AG - positive Performance durch 'negative Basis Trades'

Das Berenberg Vermögensverwalter Office betreut Unabhängige Vermögensverwalter sowohl auf der strategischen als auch auf der operativen Seite. In diesem Zusammenhang informieren wir über eine aktuelle Presseinformation des Kooperationspartners nordIX AG, Hamburg.

nordIX AG: Positive Performance durch ,negative Basis Trades'

Niedrigzinsniveau und Minuszinsen veranlassen viele Investoren, sich nach einer Parkmöglichkeit auch für kurz- und mittelfristige Gelder umzusehen. Das ,Negative Basis Konzept' der Hamburger nordIX AG wird hier als eine attraktive Anlagelösung angesehen. Dies unterstreicht ein Mittelaufkommen von EUR 100 Mio in nur 7 Monaten und bewirkt zudem eine personelle Verstärkung.

"Mehr als EUR 100 Mio an Mittelzuflüssen in den ersten sieben Monaten seit Auflage des Fonds ,nordIX Basis UI' sind ein klarer Beleg, dass das Fondskonzept den Bedürfnissen vieler Investoren entspricht" erläutert Vorstand Claus Tumbrägel. Der Fonds erwirbt Anleihen und sichert sowohl das Ausfallrisiko als auch das Zinsänderungsrisiko durch eine Kreditausfallversicherung (Credit Default Swap) sowie einen Zinsswap ab. Tumbrägel ergänzt: "Für viele Investoren ist das Konzept der negativen Basis ein attraktiver Portfoliobaustein, da die ökonomischen Risiken abgesichert sind und trotzdem eine positive Rendite verbleibt".

Mit dem gestiegenen Volumen geht die personelle Verstärkung einher: Christoph Klein, zuletzt Managing Director der Deutsche Asset Management in Frankfurt ergänzt seit dem 1. März 2017 als Portfoliomanager und Partner das Team der nordIX AG. Klein ist ein ausgewiesener Experte mit langjähriger Erfahrung in der Konstruktion und Steuerung von Credit- Portfolien. Moritz Schildt, Vorstand der nordIX, zum neuen Kollegen: "Christoph Klein ist eine ideale Ergänzung für unser Asset-Management-Team, seine fast 20 Jahre Erfahrung im Fixed Income Management und seine hohe Kompetenz in der Steuerung komplexer Portfolien passen hervorragend zu nordIX".

nordIX managt bereits seit Anfang 2015 Negative Basis Konzepte, der 2016 aufgelegte Publikumsfonds strebt die Erreichung einer Zielrendite von 2% p.a. (institutionelle Tranche) bei geringer Volatilität an.

Kontakt: Moritz Schildt, Vorstand Telefon +49 160 97397141 Mail presse@nord-ix.com Internet http://www.nord-ix.com/nordix-ag-hamburg/

Über nordIX AG: Die nordIX AG ist seit 2009 als Vermögensverwalter und Anleihenmakler in Hamburg tätig. Das Unternehmen berät seit Gründung Banken, Versicherungen und andere institutionelle Investoren bei der Kapitalanlage und vermittelt Anlagemöglichkeiten im Bereich der zinstragenden Wertpapiere. Als Asset Manager ist nordIX seit 2010 aktiv und verwaltet in verschiedenen Mandaten Gelder im dreistelligen Mio. EUR Bereich. Neben einem Publikumsfonds für höherverzinsliche Rentenanlagen - nordIX Renten plus (A0YAEJ) - werden in diskretionären Mandaten und als Spezialfonds Gelder institutioneller Investoren verwaltet. Im nordIX Basis UI Fonds (A2AJHF) werden ausschließlich Anleihen erworben, bei denen das Ausfall- und das Zinsänderungsrisiko über eine Versicherung abgedeckt wird.

