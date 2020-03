DGAP-News: Berenberg Vermögensverwalter Office: green benefit - 'Die Welt verbessern und damit Geld verdienen' (deutsch)

Berenberg Vermögensverwalter Office: green benefit - 'Die Welt verbessern und damit Geld verdienen'

Das ist die Sichtweise von Manfred Wiegel, der bereits im Februar einen

5-jährigen Track Record für sein Anlagekonzept vorweisen konnte. Wie er im

vergangenen Jahr stolze 75-Prozent Wertzuwachs erwirtschaftet hat, wie er

mit den derzeit heftigen Börsenbeben umgeht, welche Sektoren und Titel er

momentan besonders favorisiert und an wen sich seine Anlagestrategie

richtet, erfährt der Leser unter anderem im Interview.

Allerorten trifft man momentan auf Nachhaltigkeits-Investments. Sind Ihr

Fonds und das zugrunde liegende Anlagekonzept nicht nur einem

vorübergehenden Modetrend geschuldet?

Nachhaltigkeit in der Finanzindustrie ist sicher nicht nur ein Modetrend,

sondern stellt vielmehr einen Megatrend dar. Es sind nicht nur die

politischen Landschaften, die sich verändern, sondern ganze Städte und

Kommunen setzen sich klare Ziele bezüglich der Bekämpfung der Auswirkungen

des Klimawandels. Auch viele Industrien sind davon betroffen, eben auch die

Finanzindustrie. Unser Motto bei der green beenfit AG lautet: "Die Welt

verbessern und damit Geld verdienen!"

Stolze 75% Wertzuwachs in 2019 - ist dies das Resultat von Spekulation oder

war es einfach nur Glück?

Wir setzen auf einen bewährten Investmentansatz, der sich auf fünf

Eckpfeiler stützt. Ich nenne Sie Ihnen in Stichworten: Pure Play statt

best-in-class; Konzentration auf Growth-Werte sowie auf Small- und Midcaps;

ein stark fokussiertes Depot, neudeutsch "high conviction" mit nur 25 bis 35

Titeln; bottom up Stock Picking, also keine Top Down-Aktienauswahl und ein

Active Share von über 90%, verglichen mit dem STOXX ESG Global Leader Index.

Wir sind definitiv kein "Indexschmuser".

Zu dem Erfolg in 2019 haben auch etliche Unternehmen aus dem Solarsektor

beigetragen, die in den Vorjahren eine teilweise erhebliche Unterbewertung

aufwiesen. Wir hielten an diesen unterbewerteten Unternehmen fest und 2019

konnten die Aktienkurse dieser Unternehmen exzellent performen. Aktuell

weist der Fonds ein 4 Sterne-Rating von Morningstar auf.

Wie und woher gewinnen Sie Ihre Anlageideen?

Die green benefit AG, wie der Name schon ausdrückt, konzentriert sich

ausschließlich auf nachhaltige Themen. Diese klare Fokussierung ermöglicht

es uns, einen begrenzten Bereich von vielleicht 150 Unternehmen weltweit,

die wir als "Pure Player" in ihren jeweiligen Bereichen ansehen, zu

analysieren. Die besten 25 bis 35 Unternehmen wählen wir für unser Portfolio

aus. An Informationen heranzukommen, ist heutzutage nicht schwer. Man kann

sagen, die Märkte sind wirklich "overnewsed but underinformed". Hier aus

dieser Masse von Informationen die wirklich wichtigen herauszufiltern, ist

unser Job als Stock Picker. Die Besonderheit bei uns ist die Investition in

sogenannte "Pure-Player". Dies sind Unternehmen, die sich nur auf bestimmte

Sektoren konzentrieren, wie beispielsweise Solar oder Wasserstoff. Den

sogenannten "Best in Class Ansatz" wenden wir dagegen nicht an, da wir

beispielsweise nicht die sauberste Öl-Aktie im Fonds haben wollen, sondern

überhaupt keine Öl Aktien. Analog dem "Bayerischen Reinheitsgebot" für Bier,

kommen also nur reine Zutaten in unser Portfolio hinein.

Welche Sektoren und Titel favorisieren Sie derzeit besonders?

Unsere Schwerpunkte sind aktuell einige Sektoren, für die wir Potenzial

sehen: Erneuerbare Energien, Wasserstoff, Energieeffizienz, Elektromobilität

und Energiespeicher.

Das kanadische Unternehmen dynaCERT ist gegenwärtig beispielsweise eine der

größten Positionen im Fonds. Deren Brennstoffzellentechnologie für

Dieselmotoren ermöglicht es, bei bestehenden Diesel-Lkw's verschiedene der

schädlichen Emissionen massiv zu reduzieren, ebenso wie den

Kraftstoff-Verbrauch. Dies bedeutet, dass sich die Anschaffungskosten der

Technologie bereits nach 9 Monaten amortisiert haben. Das macht diese

Brückentechnologie sehr aussichtsreich, denn es können ja nicht alle

Diesel-Lkw's ad hoc stillgelegt werden.

Aber auch eine neue Batterie-Technologie von Akasol hat unser Interesse

gefunden. Sie ermöglicht den kostengünstigen Einsatz von Batterien bei Lkw's

und Bussen. Akasol ist gerade dabei, seine Kapazitäten zu vervielfachen, da

sie von Mercedes und Volvo sehr gute Aufträge für ihre richtungsweisende

Technologie bekommen haben.

Sehr interessant finden wir auch das Thema Wasserstoff in Verbindung mit der

Brennstoffzelle. In Titel aus diesem Bereich haben wir 2019 erstmalig

investiert.

Lassen Sie uns doch etwas mehr über den Wasserstoff-Hype sprechen, der

aktuell stattfindet! Ist das alles nicht viel zu teuer?

Nun, manche Unternehmen, wie beispielsweise Ballard-Power, beobachten wir

bereits seit 20 Jahren und waren nie investiert. Aber nun hat dieser Sektor

bereits einen Anteil von ca. 30 % in unserem Fonds. Entscheidend war für uns

die Tatsache, dass viele führende Unternehmen aus diesem Sektor jetzt starke

Partner an ihrer Seite haben, die es ermöglichen, diese Technologie

wesentlich höher zu skalieren und somit die Preise massiv zu senken. Laut

KPMG ist Wasserstoff der neue "Number One-Trend" bis zum Jahr 2025. Die

besonderen Vorteile der Brennstoffzelle liegen im Einsatz bei ganzen Flotten

von Fahrzeugen sowie der Industrie. Dies gilt insbesondere bei Lkw's,

Bussen, Schiffen und Zügen, denn die doppelte Leistungsdichte führt zu

doppelt so langen Einsatzzeiten, verglichen mit Lithium-Batterien. Es ist

bei Flotten einfacher, die Verfügbarkeit von Wasserstoff-Tankstellen zu

gewährleisten, wenn Sie beispielsweise an Taxis, Busse und Züge im

öffentlichen Verkehr denken. Je einfacher der Zugang zu Wasserstoff, desto

leichter wird sich die Technologie behaupten.

Wasserstoff ist das Element mit der größten Energiedichte. Deshalb sollte

Wasserstoff künftig vermehrt Gas und Kohle ersetzen. Die

Wasserstoff-Industrie hat das Potenzial für Milliardenumsätze und 30

Millionen neue Arbeitsplätze könnten hier in den nächsten Jahrzehnten

entstehen. Japan soll beispielsweise in der Zukunft bis zu 40 % mit Energie

aus Wasserstoff versorgt werden, erzeugt wiederum aus erneuerbaren Energien.

Wasserstoff und die Brennstoffzellentechnologie besitzen das Potenzial, zu

einer Schlüsseltechnologie der Zukunft zu werden. Kurzfristige

Überbewertungen in solchen Sektoren sind völlig normal, uns interessieren

aber nur die langfristigen Aussichten bei unseren Unternehmen und dabei

reden wir über mindestens 5 oder 10 Jahre.

Seit wann und warum setzen Sie so vehement auf das Thema Nachhaltigkeit?

Als Vermögensverwalter setzten wir bereits seit über 15 Jahren nachhaltige

Investments ein. Und der Anteil in unseren Portfolien ist ständig gewachsen.

Irgendwann reifte in mir und meinem Team die Überzeugung, uns vollständig

und mit ganzer Hingabe auf dieses eine Thema zu konzentrieren. 2014 war es

dann soweit: Gemeinsam mit meiner Familie habe ich die green benefit AG

gegründet. Es ist mir persönlich einfach wichtig, einen Beitrag zur

Bewahrung der Schöpfung zu leisten.

Ihr "green benefit Global Impact Fund" hieß bis vor kurzem "green benefit

Nachhaltigkeit Plus" - was machen Sie jetzt anders?

Die Ausrichtung unseres Portfoliomanagements hat sich nicht verändert. Es

war uns aber wichtig, die Zielrichtung unserer Investments mit dem

geänderten Namen noch klarer herauszuarbeiten. So haben alle Unternehmen im

Portfolio eine positive Wirkung, einen "impact", auf ein oder auch mehrere

Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen. Diese "Sustainable Development

Goals", kurz "SDG's", sind hervorragend geeignet auch den "impact" bei

nachhaltigen Unternehmen auszudrücken. Da wir uns zukünftig auch vermehrt im

englischsprachigen Investorenumfeld bewegen, war uns wichtig, einen

geeigneten Fondsnamen zu finden, der gut zu green benefit passt.

An welche Zielgruppen richtet sich Ihr Fonds?

Unsere Investoren sind beispielsweise Privatpersonen, denen es wichtig ist,

mit ihrer Geldanlage positiven Einfluss auf den Klimawandel zu nehmen. Diese

Anleger möchten keinesfalls in Unternehmen investiert sein, die aus

bestimmten negativ behafteten Geschäftsfeldern kommen. So schließen wir

unter anderem vollständig Investitionen in die Bereiche Waffen, Öl, Kohle,

fossile Brennstoffe, Tabak und Kernenergie aus.

Finanzberater sowie institutionelle Anleger, wie Stiftungen und

Vermögensverwalter, die sich allesamt vermehrt an uns wenden, äußern das

gleiche Anliegen und interessieren sich für unseren Fonds.

Welches Chance-/ Risikoprofil bieten Sie Ihren Anlegern?

Da wir eher in kleinere und mittelgroße Unternehmen investieren, nur reine

Pure-Player haben und das Portfolio mit nur ca. 30 Unternehmen sehr

konzentriert ist, weist das Portfolio eine überdurchschnittliche Volatilität

auf und ist nur für mittel- bis langfristig disponierende Anleger geeignet.

Wie das Jahr 2019 gezeigt hat, war die Performance dafür aber auch

herausragend. Mit Stolz kann ich anmerken, dass unser Fonds der Beste von

über 500 Nachhaltigkeitsfonds in Europa gewesen ist.

Im Hinblick auf die von Ihnen favorisierten Small- und Midcaps - bis zu

welcher Fondsgröße funktioniert Ihr Anlagekonzept?

Wir können unser Konzept bis zu einer Fondsgröße von bis zu 500 Mio. Euro

umsetzen.

Nach Ihrem 75%-Wertzuwachs in 2019 und den gegenwärtig heftigen Börsenbeben,

ausgelöst durch das Corona-Virus: Wie sinnvoll ist es, jetzt zu investieren?

Wie bereits angesprochen, handelte es sich im Jahr 2019 neben einer

treffsicheren Titelauswahl auch um einen Aufholprozess von massiv

unterbewerteten Aktien. Die gegenwärtig allokierten Titel sind

vielversprechende Unternehmen, bei denen wir langfristig ein attraktives

Kurssteigerungs-Potenzial sehen. Nicht zuletzt deshalb sind wir auch voll in

Aktien investiert, damit unsere Investoren diese Chancen auch voll nutzen

können.

Nach den extremen Rücksetzern an den Börsen waren wir als Schnäppchenjäger

eher auf der Käuferseite, weil wir realisierte Gewinne wieder reinvestierten

und die Ausverkaufspreise antizyklisch genutzt haben. Wir erhielten in

dieser Situation auch gute Mittelzuflüsse, da Investoren anscheinend auch

der gleichen Meinung wie wir waren.

Das Interview führte Thomas Reinhold

im Auftrag vom Berenberg Vermögensverwalter Office sowie der Donner &

Reuschel AG

Auf einen Blick:

Fonds:

green benefit Global Impact Fund

WKN A12EXH (P) und A12EXJ (I)

Weitere Informationen:

Manfred Wiegel

green benefit AG

Telefon +49 911 217100

kontakt@greenbenefit.com

https://greenbenefit.com/

