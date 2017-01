DGAP-News: Berenberg Vermögensverwalter Office: Fondsberater mit ungewöhnlichem persönlichen Hintergrund (deutsch)

Berenberg Vermögensverwalter Office: Fondsberater mit ungewöhnlichem persönlichen Hintergrund

Aktienanleger erleben häufig Enttäuschungen, weil sie vielfach emotional begründete Entscheidungen treffen und keine wissenschaftlich getesteten Regeln zur Auswahl ihrer Dividendenwerte anwenden. Dabei ist gerade die Aktienanlage für breite Kreise der Bevölkerung unverzichtbar, denn das Geldvermögen der Haushalte wächst hierzulande zu langsam.

Dr. Robert Velten ist daher mit dem Ziel angetreten, die Erfolgserlebnisse der Investoren bei einer Anlage in deutschen Aktien spürbar zu erhöhen. In Personalunion ist er Geschäftsführer der Velten Asset Management GmbH, Hochschullehrer an der FOM Hochschule für Oekonomie & Management, der größten privaten Hochschule in Deutschland, sowie Verfasser zahlreicher Publikationen. Besonders bemerkenswert: Velten ist nicht nur Wirtschaftswissenschaftler, sondern zugleich Philosoph.

Wie er Impulse aus beiden Fachrichtungen bei der Beratung des von ihm initiierten und am 24.01.17 aufgelegten ,Velten Strategie Deutschland' (WKN A2ATCU) einfließen lässt, wie er sieben Anlagestrategien kombiniert und warum er nichts von Derivaten hält, verrät er u.a. in einem Interview, das Sie unter diesem Link finden: (http://www.berenberg.de/fileadmin/user_upload/berenberg2013/Publikationen /Vermoegensverwalteroffice/20170127_Interview_Velten_Asset_Management.pdf) Seine regelbasierte Anlagestrategie, die auf wissenschaftlich getesteten Auswahlalgorithmen fußt, wendet er bereits seit Jahren an.

