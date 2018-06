DGAP-News: Bencard Allergie gibt die Veröffentlichung positiver klinischer Daten im Wissenschaftsjournal Immunotherapy bekannt (deutsch)

Bencard Allergie gibt die Veröffentlichung positiver klinischer Daten im Wissenschaftsjournal Immunotherapy bekannt

Bencard Allergie gibt die Veröffentlichung positiver klinischer Daten im

Wissenschaftsjournal Immunotherapy bekannt

25.06.2018 / 10:30

Bencard Allergie gibt die Veröffentlichung positiver klinischer Daten im

Wissenschaftsjournal Immunotherapy bekannt

Positive Langzeiteffekte des MPL(R)-wirkverstärkten

Gräserpollen-Allergieimpfstoffes in einer Beobachtungsstudie

München und Worthing, UK, 25. Juni 2018 - Bencard Allergie GmbH, eine

Tochtergesellschaft des internationalen Unternehmens Allergy Therapeutics

plc (AIM: AGY), einem Spezialpharmaunternehmen mit Fokus auf

Allergieimpfstoffe, gibt heute die Veröffentlichung positiver klinischer

Daten zum MPL(R)-wirkverstärkten Gräserpollen-Allergieimpfstoff im

Wissenschaftsjournal Immunotherapy bekannt.1 Die Daten zeigen einen

langanhaltenden Effekt des Produktes bei der allergenspezifischen

Immuntherapie von gräserpollenallergischen Patienten.

Die Beobachtungsstudie unter der Leitung von Professor Stefan Zielen von der

Goethe-Universität Frankfurt konzentrierte sich auf die Langzeiteffekte des

MPL(R)-wirkverstärkten Gräserpollen-Allergieimpfstoffes. Jedes der

beobachteten klinischen Symptome (laufende Nase, Niesen und Konjunktivitis)

war bei den behandelten Patienten im Vergleich zu Kontrollpatienten, die

keine allergenspezifische Immuntherapie erhalten hatten, statistisch

signifikant reduziert. Die Studie kommt zu dem Ergebnis, dass die mit dem

MPL(R)-wirkverstärkten Präparat behandelten Patienten drei bis sechs Jahre

nach Beendigung der Therapie signifikante und langanhaltende

Symptomverbesserungen zeigten.

Professor Stefan Zielen, Erstautor der Arbeit, erklärte hierzu: "Wir freuen

uns über die Veröffentlichung unserer Beobachtungsstudie, die die

langfristigen Effekte des Präparates bei der Behandlung der

Gräserpollenallergie zeigt. Unser wissenschaftlicher Beitrag hebt die

Vorteile hervor, die diese Form der allergenspezifischen Immuntherapie den

Allergikern im Hinblick auf Patientenfreundlichkeit und das Potential für

positive und langanhaltende Wirkungen bieten kann."

Manuel Llobet, Chief Executive Officer von Allergy Therapeutics,

kommentierte: "Die Publikation bestätigt frühere Studien, die darauf

hinweisen, dass unser MPL(R)-wirkverstärkter Allergieimpfstoff

krankheitsmodifizierend wirken kann. Auch im Zusammenhang mit dem erst

kürzlich bekanntgegebenen erfolgreichen Abschluss unserer klinischen

Dosisfindungsstudie PQGrass205 mit dem MPL(R)-wirkverstärkten

Gräserpollen-Allergieimpfstoff, bei der wir den primären Endpunkt erreicht

haben, freuen wir uns auf weitere künftige Studien, um unser Portfolio von

allergenspezifischen Immuntherapien den Allergiepatienten weltweit,

insbesondere auf dem bedeutenden US-Markt, zugänglich zu machen."

Die vorgelegten Daten stützen frühere Studien zum Produkt, die bereits in

den Jahren 2007 von Zielen et al. und 2017 von Rabe et al. veröffentlicht

wurden.2,3 Ein positiver klinischer Effekt wurde bereits in der Studie von

Zielen et al. (2007) gezeigt, in der nach dreijähriger Therapie bei mehr als

93% der Patienten eine Verbesserung der klinischen Symptome und bei mehr als

75% der Patienten ein verringerter Verbrauch antiallergischer Medikamente

berichtet wurde.

Über Allergy Therapeutics

Allergy Therapeutics ist ein international agierendes

Spezialpharmaunternehmen, das auf die Behandlung und Diagnose allergischer

Erkrankungen spezialisiert ist. Dazu gehören allergenspezifische

Immuntherapien zur kausalen Behandlung von Pollen-, Hausstaub- oder

Insektengiftallergien. Die Gesellschaft verkauft eigene Produkte und

Produkte ihrer Tochterfirmen in ca. 20 Ländern. Die breite

Entwicklungspipeline des Unternehmens umfasst allergenspezifische Impfstoffe

zur Behandlung von Gräser-, Baum- und Hausstaubmilbenallergien, die sich

derzeit in der klinischen Phase befinden, sowie einen Impfstoff zur

Behandlung von Erdnussallergien in der präklinischen Entwicklung. Darüber

hinaus entwickelt das Unternehmen auch Adjuvans-Systeme, die zur

Verbesserung von Impfstoffen in anderen klinischen Bereichen jenseits des

Allergie-Kerngeschäfts führen sollen.

Allergy Therapeutics wurde als Spin-off von Smith Kline Beecham im Jahr 1999

gegründet und hat ihren Hauptsitz in Worthing, Großbritannien, wo das

Unternehmen auf mehr als 11.000m2 mit hochmodernen MHRA-zertifizierten

Produktionsanlagen und Laboratorien vertreten ist. Die Gesellschaft

beschäftigt etwa 500 Mitarbeiter und notiert an der Londoner Wertpapierbörse

(AIM: AGY).

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.allergytherapeutics.com.

Über Bencard Allergie GmbH

Bencard Allergie GmbH, die deutsche Tochtergesellschaft des internationalen

forschenden Unternehmens Allergy Therapeutics, ist ein pharmazeutisches

Unternehmen, das sich sehr erfolgreich auf das zukunftsorientierte

Marktsegment Allergie ausgerichtet hat. Das Portfolio umfasst ein breites

Spektrum von Therapeutika und Pricktest-Lösungen zur Allergiediagnostik

sowie frei verkäufliche Synbiotika. Aktuelle Forschungsaktivitäten umfassen

die Entwicklung von weiteren innovativen Adjuvantien, z.B.

Virus-like-Particles (VLP) durch Bencard Adjuvant Systems, ein

Allergomics-Programm zur molekularen Allergencharakterisierung sowie die

Entwicklung neuer, patientenfreundlicher Therapiekonzepte bei perennialen

(ganzjährig auftretenden) Allergien. Mit dem breiten Produktportfolio und

den umfangreichen zukunftsgerichteten Forschungsaktivitäten ist Bencard

Allergie aktuell und in der Zukunft ein kompetenter Partner in der

Allergologie. Das über 80-jährige fundierte Know-how der Gesellschaft in der

Allergieforschung sorgt für ein stetiges Wachstum mit einem positiven

Ergebnis.

Mehr unter www.bencard.com.

Über den MPL(R)-wirkverstärkten Allergieimpfstoff

Der MPL(R)-wirkverstärkte Allergieimpfstoff setzt sich aus drei

verschiedenen Komponenten zusammen: Allergoide, mikrokristallines Tyrosin

(MCT(R)) und Monophosphoryl Lipid A (MPL(R)). Allergoide (natürliche

Allergene, die chemisch modifiziert wurden) zeigen eine verringerte

Allergenität, die die Verträglichkeit erhöhen und die Gabe höherer Dosen

ermöglichen.4,5 Diese werden mit der Depot-Adjuvans-Technologie MCT(R)

kombiniert, um eine verstärkte Immunantwort sowie eine verbesserte

Verträglichkeit zu erzielen.

Schließlich wird die Immunantwort durch das Adjuvans MPL(R) verstärkt und

gesteuert. MPL(R) ist ein "Toll-like"-Rezeptor-4-(TLR4)-Agonist, der bereits

in den anderen auf dem Markt erhältlichen

allergenspezifischen-Immuntherapien des Unternehmens sowie in anderen, in

den USA zugelassenen, Impfstoffen ausgiebig eingesetzt wird.6

Über den US-amerikanischen Allergie-Markt

Der US-amerikanische Allergie-Immuntherapie-Markt, der voraussichtlich den

Hauptmarkt für den MPL(R)-wirkverstärkten Gräserpollenimpfstoff darstellt,

wird vom Unternehmen auf 2 Mrd. USD taxiert. Das Spitzenumsatzpotential für

dieses Präparat wird unternehmensseitig auf 300-400 Mio. USD pro Jahr

geschätzt.

Literaturangaben:

1. Zielen et al. (2018) Long-term effect of monophosphoryl lipid A

adjuvanted specific immunotherapy in patients with grass pollen allergy.

Immunotherapy. doi: 10.2217/imt-2018-0004. (ePub vor Druck)

2. Zielen et al. (2007) Short-term immunotherapy with allergoids and the

adjuvant monophosphoryl lipid A. Allergologie. 30 (Suppl 1): S1-S8.

3. Rabe et al. (2017) Langzeit-Effektivität einer spezifischen subkutanen,

MPL-adjuvantierten Kurzzeit-Immuntherapie über drei Therapie- und drei

Nachbeobachtungsjahre - gemessen an der Lebensqualität. Allergo J. 26:

147-154.

4. Calderón et al. (2017) European Survey on Adverse Systemic Reactions in

Allergen Immunotherapy (EASSI): a real-life clinical assessment.

Allergy. 72: 462-472.

5. Starchenka et al. (2017) Molecular fingerprinting of complex grass

allergoids: size assessments reveal new insights in epitope repertoires

and functional capacities. World Allergy Organ J. 10: 17.

6. Klimek et al. (2017) Clinical use of adjuvants in

allergen-immunotherapy. Expert Rev Clin Immunol. 13: 599-610.

