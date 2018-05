DGAP-News: Bencard Allergie GmbH: Positive neue klinische Daten zur Immuntherapie bei Hausstaubmilbenallergie (deutsch)

Bencard Allergie GmbH: Positive neue klinische Daten zur Immuntherapie bei Hausstaubmilbenallergie

^

29.05.2018

* Immuntherapie zur Behandlung von Hausstaubmilbenallergien war in einer

Beobachtungsstudie gut verträglich mit einer signifikanten Verbesserung

der Symptome

* Im Rahmen des auf dem EAACI 2018 stattfindenden Satelliten-Symposiums

präsentieren Allergie-Experten einen Überblick über Adjuvantien

München und Worthing, UK, 29. Mai 2018 - Bencard Allergie GmbH, eine

Tochtergesellschaft des internationalen Unternehmens Allergy Therapeutics

plc (AIM: AGY), einem Spezialpharmaunternehmen mit Fokus auf

Allergieimpfstoffe, gibt heute positive neue Daten seiner proprietären

modifizierten subkutanen Immuntherapie zur Behandlung von

Hausstaubmilben-Allergien1 bekannt. Die Daten werden heute im Rahmen des 37.

Jahreskongresses der Europäischen Akademie für Allergie und Klinische

Immunologie ("European Academy of Allergy and Clinical Immunology", EAACI)

in München vorgestellt.

Ein von Allergy Therapeutics auf "Named-Patient"-Basis bereits in Spanien

vermarktetes Präparat mit modifizierten Hausstaubmilbenallergenen, ist der

Vorläufer des modifizierten Hausstaubmilben+MPL(R)-Produkts, das sich, wie

im Februar letzten Jahres bekanntgegeben wurde, derzeit in Phase I der

Entwicklung befindet.

In dieser Beobachtungsstudie, die an 10 Zentren in ganz Spanien durchgeführt

wurde und 141 Patienten einschloss, zeigte einen 43%-igen Rückgang des

Gesamtsymptomscores bzw. "Combined Symptom Medication Score", kurz CSMS,

nach einem Jahr im Vergleich zum Ausgangswert (p <0,0001). Darüber hinaus

wurde in einer Subgruppen-Analyse asthmatischer Studienteilnehmer nach einem

Jahr bei 16,7% der Patienten mäßig persistierendes Asthma festgestellt

verglichen mit 50,9% zu Studienbeginn (p <0,01). Bei keinem der Patienten

traten schwerwiegende Nebenwirkungen auf, und kein Patient musste die

Behandlung aufgrund von Nebenwirkungen abbrechen.

Darüber hinaus stellte die Gesellschaft im Rahmen mehrerer

Posterpräsentationen wichtige Unternehmenshighlights vor und gab daneben

einen Überblick über die frühen präklinischen Entwicklungen seines geplanten

rekombinanten Erdnussimpfstoffs3 sowie eine Diskussion der Ergebnisse einer

Anwendungsbeobachtung, in der die schnelle Therapieeinleitung einer

sublingualen Immuntherapie zur Behandlung von Allergien gegen Baumpollen4

untersucht wurde.

Weitere Veranstaltungen des Unternehmens auf dem EAACI-Jahreskongress

umfassten ein Satelliten-Symposium, welches unter dem Titel "Adjuvants

through the ages" 2 einen Überblick über die Entwicklungen in der

Adjuvantien-Technologie bot und zusammenfasste, wie Allergy Therapeutics das

Design und die Entwicklung hochmoderner allergenspezifischer Immuntherapien

maßgeblich vorantreibt.

Manuel Llobet, Chief Executive Officer, kommentierte: "Wir freuen uns,

unsere neuesten Erkenntnisse aus der Forschung, die uns zu einer

einzigartigen Firma im Bereich der allergenspezifischen Immuntherapie

machen, auf dem EAACI zu präsentieren. Die positiven neuen Daten zu unserem

Therapiekonzept mit modifizierten Therapieallergenen bei

Hausstaubmilben-Allergien zusammen mit dem kürzlich bekanntgegebenen Erfolg

unserer klinischen Dosisfindungsstudie Grass G205 bestätigen, dass unsere

neuartigen allergenspezifischen Immuntherapien dazu konzipiert sind, eine

optimale Dosis zu erreichen. Wir sind der Überzeugung, dass Allergy

Therapeutics das Potenzial hat, die Allergiebehandlung mit effektiv

dosierten, gut charakterisierten und anwenderfreundlichen Produkten

nachhaltig zu verändern." 1,2

- ENDE -

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Bencard Allergie GmbH/MC Services AG

+49-211-529252-22

Anne Hennecke

anne.hennecke@mc-services.eu

Über Allergy Therapeutics

Allergy Therapeutics ist ein international agierendes

Spezialpharmaunternehmen, das auf die Behandlung und Diagnose allergischer

Erkrankungen spezialisiert ist. Dazu gehören Immuntherapien zur kausalen

Behandlung von Pollen-, Hausstaub- oder Insektengiftallergien. Die

Gesellschaft verkauft eigene Produkte und Produkte ihrer Tochterfirmen in

ca. 20 Ländern. Die breite Entwicklungspipeline des Unternehmens umfasst

Allergen-spezifische Impfstoffe (Allergieimpfstoffe) zur Behandlung von

Gräser-, Baum- und Hausstaubmilbenallergien, die sich derzeit in der

klinischen Phase befinden, sowie einen Impfstoff zur Behandlung von

Erdnussallergien in der präklinischen Entwicklung. Darüber hinaus entwickelt

das Unternehmen auch Adjuvans-Systeme, die zur Verbesserung von Impfstoffen

in anderen klinischen Bereichen jenseits des Allergie-Kerngeschäfts führen

sollen.

Allergy Therapeutics wurde als Spin-off von Smith Kline Beecham im Jahr 1999

gegründet und hat ihren Hauptsitz in Worthing, Großbritannien, wo das

Unternehmen auf mehr als 11.000m2 mit hochmodernen MHRA-zertifizierten

Produktionsanlagen und Laboratorien vertreten ist. Die Gesellschaft

beschäftigt etwa 500 Mitarbeiter, notiert an der Londoner Wertpapierbörse

(AIM: AGY) und hat während der letzten 18 Jahre, seit dem Spin-off von GSK,

eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate im zweistelligen Bereich

aufrecht erhalten.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte:

http://www.allergytherapeutics.com www.allergytherapeutics.com.

Über Bencard Allergie GmbH

Bencard Allergie GmbH, die deutsche Tochtergesellschaft des internationalen

forschenden Unternehmens Allergy Therapeutics, ist ein pharmazeutisches

Unternehmen, das sich sehr erfolgreich auf das zukunftsorientierte

Marktsegment Allergie ausgerichtet hat. Das Portfolio umfasst ein breites

Spektrum von Therapeutika und Pricktest-Lösungen zur Allergiediagnostik

sowie frei verkäufliche Synbiotika. Aktuelle Forschungsaktivitäten umfassen

die Entwicklung von weiteren innovativen Adjuvantien, z.B.

Virus-like-Particles (VLP) durch Bencard Adjuvant Systems, ein

Allergomics-Programm zur molekularen Allergencharakterisierung sowie die

Entwicklung neuer, patientenfreundlicher Therapiekonzepte bei perennialen

(ganzjährig auftretenden) Allergien. Mit dem breiten Produktportfolio und

den umfangreichen zukunftsgerichteten Forschungsaktivitäten ist Bencard

Allergie aktuell und in der Zukunft ein kompetenter Partner in der

Allergologie. Das über 80-jährige fundierte Know-how der Gesellschaft in der

Allergieforschung sorgt für ein stetiges Wachstum mit einem positiven

Ergebnis.

Mehr unter www.bencard.com

Über das Hausstaubmilben+MPL(R)-Programm

Hausstaubmilben sind eine der Hauptursachen für die ganzjährig auftretende

allergische Rhinitis (Hausstaubmilbenallergie) sowie allergisches Asthma6.

Das modifizierte Hausstaubmilben+MPL(R)-Produkt baut auf der bewährten

Technologieplattform auf, die bereits in den MPL(R)-wirkverstärkten

Allergieimpfstoffen zur Behandlung von Pollenallergien eingesetzt wird. Es

ist die einzige Hausstaubmilben-Immuntherapie, bei der MCT(R)

(mikrokristallines Tyrosin), ein natürlicher, physiologisch abbaubarer

Depotträger, und das Adjuvans MPL(R) zur Behandlung von ganzjährig

auftretender allergischer Rhinitis eingesetzt werden. Es ist somit als

Allergieimpstoff einzigartig in einem Markt, der auf 1,5 Milliarden

US-Dollar pro Jahr Markt taxiert wird.7 Das modifizierte

Hausstaubmilben+MPL(R)-Prodoukt

befindet sich derzeit in Phase I. Daten der Studie werden voraussichtlich im

ersten Quartal 2019 erwartet. Dies ist eine großartige Chance für die

Gesellschaft seine Zielmärkte weiter auszubauen.

Über den Jahreskongress der European Academy of Allergy and Clinical

Immunology (EAACI)

Der von der Europäischen Akademie für Allergie und Klinische Immunologie

(EAACI) veranstaltete EAACI Kongress 2018 bietet Teilnehmern eine

hervorragende Gelegenheit, sich mit Fachleuten auf dem Gebiet der Allergie

und klinischen Immunologie auszutauschen, sowie sich über die neusten

Erkenntnisse der Forschung zu informieren. Der Kongress findet vom 26. bis

30. Mai 2018 in München, Deutschland, statt.

Literaturangaben:

1. A. Roger et al., Immunological and clinical changes after 1-year

treatment with a tyrosine-adsorbed mite allergoid: preliminary results.

EAACI 2018. PDS 30, Poster Discussion Zone 3. 29th May 2018 - 15:30-17:00

2. Allergy Therapeutics Symposium. EAACI 2018. Adjuvants through the ages.

Hall 13a, 27 May 2018, 17:30-19:00

3. M. F. Bachmann et al., Development of a recombinant vaccine based on

virus-like particles for the treatment of peanut allergy. EAACI 2018. OAS

31, Hall 5. 29th May 2018 - 15:30-17:00

4. N. Y. Breitruck et al., Rapid up-dosing in sublingual specific

immunotherapy is well-tolerated and effective in patients suffering from

tree pollen allergic rhinitis. EAACI 2018. TPS 16, Poster Area. 27th May

2018 - 12:00-13:30

5.

http://otp.investis.com/clients/uk/allergy_therapeutics/rns/regulatory-story.aspx?newsid=1021128&cid=1045

6. Calderón M et al., Respiratory allergy caused by house dust mites: What

do we really know? J Allergy Clin Immunol. 2015 Jul;136(1):38-48

7. QYR Pharma report. September 2016

