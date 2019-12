DGAP-News: Bencard Allergie GmbH: Allergy Therapeutics plc veröffentlicht Update zur klinischen Phase-III-Studie von Grass MATA MPL: Studienstart des subkutanen MPL-wirkverstärkten Gräserpollenimpfstoffs für Herbst 2020 geplant (deutsch)

Bencard Allergie GmbH: Allergy Therapeutics plc veröffentlicht Update zur klinischen Phase-III-Studie von Grass MATA MPL: Studienstart des subkutanen MPL-wirkverstärkten Gräserpollenimpfstoffs für Herbst 2020 geplant

^

Bencard Allergie GmbH: Allergy Therapeutics plc veröffentlicht Update zur

klinischen Phase-III-Studie von Grass MATA MPL: Studienstart des subkutanen

MPL-wirkverstärkten Gräserpollenimpfstoffs für Herbst 2020 geplant

05.12.2019 / 12:00

Worthing, UK und München, 5. Dezember 2019 - Allergy Therapeutics plc (AIM:

AGY), ein Pharmaunternehmen mit Fokus auf Allergieimpfstoffen und

Muttergesellschaft des deutschen Allergiespezialisten Bencard Allergie GmbH,

hat ein Update zu seiner "Grass Modified Allergen Tyrosine Absorbed" (MATA)

MPL* Phase-III-Studie bekannt gegeben. Der Start der Studie mit dem

subkutanen MPL-wirkverstärkten Gräserpollenimpfstoff ist für Herbst 2020

geplant.

Nach ausführlicher Auswertung der Ergebnisse der Phase-III-Studie B301 mit

dem MPL-wirkverstärkten Allergieimpfstoff zur allergenspezifischen

Immuntherapie bei Birkenpollenallergien hat sich das Unternehmen

entschieden, bei der Gräserpollenstudie schrittweise vorzugehen: Die

geplante Studie mit dem subkutanen MPL-wirkverstärkten Gräserpollenimpfstoff

wird demnach nicht ausschließlich in der Pollensaison 2020/2021 durchgeführt

werden, sondern in zwei Stufen. Damit wird die Studie sowohl die

Pollensaison 2020/2021 als auch die Pollensaison 2021/2022 einschließen.

Das mehrstufige Studiendesign wurde in Zusammenarbeit mit Allergieexperten

entwickelt. Das erlaubt es dem Unternehmen, die Phase-III-Studie in der

Saison 2020/2021 zu beginnen und anschließend eine Zwischenanalyse der

Studie durchzuführen. Daraus sollen Erkenntnisse für den zweiten Studienteil

gewonnen werden, bevor die Studie fortgeführt wird.

Die Ergebnisse der 2018 erfolgreich abgeschlossenen klinischen

Phase-II-Studie G205 zur Ermittlung der Dosis für die Phase-III-Studie des

MPL-wirkverstärkten Gräserpollenimpfstoffs wurden kürzlich im World Allergy

Organization Journal veröffentlicht unter dem Titel: "Strong dose response

after immunotherapy with PQ grass using conjunctival provocation testing"

("Starke Dosis-Wirkungs-Beziehung nach allergenspezifischer Immuntherapie

mit PQ Grass unter Verwendung eines konjunktivalen Provokationstests").

Darin wird berichtet, dass der subkutane MPL-wirkverstärkte

Gräserpollenimpfstoff für alle zuvor festgelegten Modelle eine statistisch

hoch signifikante (p<0,0001) monotone Dosis-Wirkungs-Beziehung zeigte. Auf

Basis dieser Ergebnisse legte das Unternehmen die Studiendosis für die

klinische Phase-III-Studie fest. Diese wurde sowohl von den

Zulassungsbehörden in Europa, als auch in den USA akzeptiert.

Manuel Llobet, Chief Executive Officer von Allergy Therapeutics, sagte: "Die

Planungen für unsere Phase-III-Studie mit dem subkutanen MPL-wirkverstärkten

Gräserpollenimpfstoff sind jetzt abgeschlossen. Wir freuen uns darauf, mit

dieser wichtigen Studie zu beginnen."

Diese Mitteilung enthält Insiderinformationen nach Artikel 7 der Verordnung

(EU) Nr. 596/2014.

Anmerkung: Bitte beachten Sie, dass die einzig offizielle Pressemitteilung

die vom Unternehmen in englischer Sprache veröffentlichte Meldung ist. Die

obige Zusammenfassung und Übersetzung dient lediglich der vereinfachten

Informationsbereitstellung.

Abkürzung:

* MPL: Monophosphoryl-Lipid A

- ENDE -

Über Allergy Therapeutics plc

Allergy Therapeutics ist ein international tätiges Pharmaunternehmen mit

Hauptsitz in Worthing/Großbritannien und auf die Behandlung und Diagnose von

allergischen Erkrankungen spezialisiert. Das Unternehmen verkauft seine

Produkte derzeit in etwa 20 Ländern weltweit und ist weiter auf

Expansionskurs. Aktuell wird der Markteintritt in die USA strategisch

vorbereitet. Allergy Therapeutics wurde von Smith Kline Beecham

ausgegründet. Allergy Therapeutics beschäftigt derzeit knapp 600 Mitarbeiter

und ist an der Londoner Börse notiert.

www.allergytherapeutics.com

Über Bencard Allergie GmbH

Die Bencard Allergie GmbH mit Sitz in München ist die deutsche

Tochtergesellschaft von Allergy Therapeutics. Das forschende

Pharmaunternehmen ist schon seit 1934 auf Allergien spezialisiert und gehört

im Allergie-Sektor zu den wachstumsstärksten Unternehmen in Deutschland.

Bencard Allergie beschäftigt derzeit etwa 140 Mitarbeiter und ist die

wichtigste Tochterfirma der Gesellschaft. Das breite Produkt-Portfolio

umfasst Behandlungen zahlreicher allergischer Erkrankungen wie Pollen-,

Hausstaubmilben- und Schimmelpilzallergien, aber auch Allergien auf

Haustiere und Insekten.

Im Sortiment sind: Pricktest-Lösungen zur Allergiediagnostik sowie subkutane

und sublinguale allergenspezifische Immuntherapien. Hinzu kommen in der

Apotheke frei verkäufliche Probiotika zur Unterstützung bei allergischen

Beschwerden beispielsweise bei Pollenallergien oder Neurodermitis.

Die Lebensqualität allergiekranker Menschen stetig zu verbessern, ist das

Unternehmens-Ziel. Dementsprechend werden jedes Jahr erhebliche Mittel in

die Forschung und die Produktentwicklung investiert. Von Deutschland aus

wird ein Großteil der klinischen Forschung und Studien koordiniert. Die

breite Entwicklungspipeline umfasst spezifische Impfstoffe zur Behandlung

von Gräserpollen-, Baumpollen- und Hausstaubmilbenallergien. Ein Impfstoff

zur Behandlung von Erdnussallergien steht kurz vor der klinischen

Entwicklung. Darüber hinaus entwickelt das Unternehmen innovative

Adjuvanssysteme, die die Immunantwort fördern. Diese Adjuvanzien ermöglichen

zudem neue Einsatzmöglichkeiten in anderen klinischen Bereichen.

www.bencard.com

Ansprechpartner für weitere Informationen:

Bencard Allergie GmbH

Dr. Manuela Olhausen, Communication & PR Manager

+49 (0) 89 368 11- 336

OlhausenM@bencard.com

MC Services AG

Anne Hennecke

+49 (0) 211-529252-22

anne.hennecke@mc-services.eu

