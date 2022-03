DGAP-News: Bellevue Group setzt in Deutschland zukünftig auf eine One-Brand-Strategie (deutsch)

Bellevue Group setzt in Deutschland zukünftig auf eine One-Brand-Strategie

Medienmitteilung vom 1. März 2022

Bellevue Group setzt in Deutschland zukünftig auf eine One-Brand-Strategie

Bellevue Group vereinheitlicht die Organisation in Deutschland und führt

alle Aktivitäten unter einem Dach am Standort in Frankfurt am Main zusammen.

Seit der Übernahme von StarCapital im Jahr 2016 ist Bellevue in Deutschland

stetig gewachsen. Der Auftritt im wichtigen Auslandsmarkt soll künftig unter

dem Markennamen Bellevue erfolgen. Damit werden die bestehenden Kräfte

gebündelt, um die Marktentwicklung gemeinsam weiter voranzutreiben.

«Die Zusammenführung des Marketings und Vertriebs von Bellevue- und

StarCapital-Produkten im vergangenen Jahr hat uns die Vorteile einer

einheitlichen Ansprache für unsere Kunden aufgezeigt. Diese profitieren

zukünftig von einem integralen Serviceangebot unter Einbezug aller

Anlagekompetenzen innerhalb der Bellevue-Gruppe», erläutert Heiko Ulmer,

Vorstand bei StarCapital und verantwortlich für den Wholesale-Vertrieb in

Deutschland für die Bellevue Asset Management.

Seit der Übernahme von StarCapital im Jahre 2016 hat sich Deutschland nach

der Schweiz als zweiter Kernmarkt der Asset-Management-Boutique etabliert.

Der Markt bietet als wichtiger Vertriebs- und Produktionsstandort

vielversprechende Wachstumsperspektiven. So konnte Bellevue in den

vergangenen Jahren mit seiner Healthcare-Expertise, den regionalen

Entrepreneur-Aktienstrategien sowie ausgewählten Nischenstrategien die

Wahrnehmung im Markt deutlich erhöhen und das verwaltete Vermögen insgesamt

von CHF 7.8 Mrd. Ende 2016 auf CHF 12.8 Mrd. Ende 2021 steigern. Die

Produktpalette von StarCapital wurde kontinuierlich modernisiert und entlang

den geänderten Marktgegebenheiten bzw. Kundenbedürfnissen neu ausgerichtet.

Dazu zählt auch die Neulancierung des StarCapital Option Premium Fonds.

Zukünftig erfolgt der Marktauftritt von StarCapital in Deutschland

einheitlich unter dem Markennamen Bellevue. Dabei wird StarCapital

voraussichtlich bis Mitte des Jahres vollständig in die Gruppe

eingegliedert. Die StarCapital-Fonds werden in der Folge den Bellevue-Namen

tragen.

Bellevue - Excellence in Specialty Investments

Bellevue ist ein spezialisierter Asset Manager mit den Kernkompetenzen

Healthcare-Strategien, alternative und traditionelle Anlagestrategien, der

an der SIX Swiss Exchange notiert ist. Gegründet 1993, generiert Bellevue

als Haus der Anlageideen mit rund 100 Mitarbeitenden attraktive

Anlageperformances und somit Mehrwert für Kunden sowie Aktionäre. Per Ende

Dezember 2021 verwaltete Bellevue Kundenvermögen in Höhe von CHF 12.8 Mrd.

