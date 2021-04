DGAP-News: Bee Vectoring Technologies International Inc.: Bee gibt den Eintritt in den Beerenmarkt von New Jersey bekannt; Sicherung von Absatzzusagen zusätzlich zu Forschungs- und Entwicklungsstudien (deutsch)

Bee Vectoring Technologies International Inc.



Bee Vectoring Technologies gibt den Eintritt in den Beerenmarkt von New

Jersey bekannt; Sicherung von Absatzzusagen zusätzlich zu Forschungs- und

Entwicklungsstudien mit der Rutgers University

Mississauga, Ontario (Kanada) und Sacramento, Kalifornien (USA) (28. April

2021) - Bee Vectoring Technologies International Inc. (das "Unternehmen"

oder "BVT") (CSE: BEE) (OTCQB: BEVVF) (CVE: BEE) gab heute eine neue

Forschungs- und Entwicklungsstudie mit dem Agrarforschungs- und

Erweiterungszentrum der Rutgers University für die Vegetationsperiode 2021

bekannt. Das Unternehmen hat auch seine ersten Absatzzusagen in New Jersey

gesichert. Zwei Beerenerzeuger schließen sich den wachsenden Reihen der

BVT-Kunden an.

Die Rutgers-Studie wird an Blaubeerkulturen an vier Standorten in New Jersey

durchgeführt und wird die Wirksamkeit von BVTs geschütztem Vectorite mit

CR-7 (Clonostachys rosea CR-7) (CR-7) bewerten, das unter örtlichen

Bedingungen mittels der Bee-Vectoring-Technologie gegen Krankheiten

(hauptsächlich Anthraknose) eingesetzt wird. Kommerziell gehaltene Hummeln

und Honigbienen werden für BVTs natürliches Präzisionslandwirtschaftssystem

verwendet.

"Die Land-Grant-Universitäten in den USA spielen eine konstruktive Rolle auf

unseren Märkten, aber ihr Einfluss variiert je nach Bundesstaat und

Kulturpflanze. Rutgers spielt eine sehr wichtige Rolle für Blaubeeren in New

Jersey ", sagte Ian Collinson, Vertriebsleiter bei Bee Vectoring

Technologies. "Die Rutgers-Studie und die Zusagen der Erzeuger stehen mit

unseren Vermarktungszielen für 2021 in Einklang. Wir haben bereits die

Durchdringung der Beerenmärkte im Südosten, Mittleren Westen und jetzt im

Nordwesten der USA beschleunigt und die Einnahmen gesichert. Außerdem haben

wir mit ersten Versuchen in Kalifornien begonnen. Wir haben in den USA eine

echte Dynamik und gehen davon aus, dass sie in den kommenden Saisons weiter

zunehmen wird."

"Wenn es um den Einfluss der Industrie geht, ist Rutgers absolut führend für

die Landwirtschaft in New Jersey. Die Erzeuger schauen auf sie und vertrauen

ihnen, daher ist dieser Versuch mit einer so maßgeblichen Einrichtung ein

starker erster Schritt in unserer Expansion in diesen wichtigen Markt",

sagte Everett Hendrixon, Gebietsleiter für den Mittleren Westen und Osten

der USA bei Bee Vectoring Technologies. "Wir hatten einige Erzeuger in

anderen Bundesstaaten, die unser System eine Saison lang und nicht für die

nächste Saison verwendeten und dann zurückkehrten, nachdem sie einen hohen

Krankheitsdruck und einen verringerten Ertrag festgestellt hatten.

Überzeugende Forschungsarbeiten von Experten wie Rutgers werden dazu

beitragen, diesen ungleichmäßigen Zyklus auszugleichen. "

Das Agrarforschungs- und Erweiterungszentrum der Rutgers University in Upper

Deerfield (Cumberland County) konzentriert sich auf Arbeiten, die auf

hochwertige kleine Früchte, Gemüsepflanzen, Feldfrüchte, Bäume und

Zierpflanzen angewendet werden können, wobei der Schwerpunkt auf

Kulturpflanzenschutz und integrierter Schädlingsbekämpfung liegt.

/ /

Oben: Einer von vier Rutgers-Standorten in New Jersey für den Versuch

(links); BVT VectorHive Dispenser-System für Honigbienen an Bienenstöcken zu

Beginn des Versuchs (rechts).

Mit 9.000 Acres(1) Blaubeeren ist diese Kulturpflanze in New Jersey ein

großes Geschäft. Dort werden jedes Jahr 44 Millionen Pfund Blaubeeren

produziert und ein Jahresumsatz von 62,4 Millionen USD(2) erwirtschaftet.

Die Blütezeit der Blaubeeren begann Mitte April, und die Erzeuger in New

Jersey nutzen bereits das natürliche Präzisionslandwirtschaftssystem von BVT

auf etwa 20 von 550 Hektar in Produktion. Basierend auf der gängigen Praxis

und den Maßnahmen früherer Erzeuger, die das System getestet haben, erwartet

das Unternehmen, dass basierend auf positiven Ergebnissen und den

Ergebnissen der Versuche mit Rutgers diese Erzeuger in den kommenden zwei

bis drei Saisons BVT auf zunehmend größeren Anbauflächen verwenden werden.

(1)Quelle: USDA, National Agricultural Statistics Service

(2)Quelle: New Jersey Department of Agriculture, 2019 Annual Report &

Agricultural Statistics (Landwirtschaftsministerium von New Jersey,

Jahresbericht und Agrarstatistik 2019)

Über Bee Vectoring Technologies International Inc.

BVT, ein Agrartechnologieunternehmen, ist ein bahnbrechendes Unternehmen am

Markt mit einer bedeutenden globalen Marktchance auf dem

240-Milliarden-Dollar-Markt für Pflanzenschutz- und Düngemittel. BVT hat ein

natürliches Präzisionsagrikultursystem entwickelt. Dieses System ersetzt

chemische Pestizide und die verschwenderischen Sprühanwendungen von

Pflanzenschutzmitteln durch die Anwendung biologischer Pestizid-Alternativen

für Nutzpflanzen mittels kommerziell gezüchteter Bienen. BVTs preisgekrönte

Technologie, Precision Vectoring, ist für Bienen völlig harmlos und

ermöglicht die direkte, kontinuierliche und tägliche Abgabe winziger Mengen

natürlich gewonnener Pestizide (so genannte Biologicals) an die Blüten. Dies

bietet einen verbesserten Pflanzenschutz und bessere Ertragsergebnisse als

herkömmliche chemische Pestizide - und verbessert die Gesundheit des Bodens,

des Mikrobioms und der Umwelt. Gegenwärtig hat BVT über 65 erteilte Patente.

Mehr als 35 Patente sind weltweit in allen wichtigen Agrarländern

angemeldet. Das Unternehmen hat die US- EPA-Zulassung seines VECTORITE(TM)

mit CR-7 (EPA-Registrierungsnummer 90641-2) zum Verkauf als zugelassenes

biologisches Fungizid zur Verwendung an den gekennzeichneten Kulturpflanzen.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens unter

www.beevt.com. Abonnieren Sie den Newsletter unter www.beevt.com/newsletter,

um regelmäßig Updates vom Unternehmen zu erhalten.

