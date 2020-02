DGAP-News: Bee Vectoring Technologies International Inc.: Bee Vectoring Technologies wurde als Venture 50 Company des Jahres 2020 ausgezeichnet und ist ein Top-Performer im Bereich Clean Technology und Life Sciences (deutsch)

Bee Vectoring Technologies International Inc.



: Bee Vectoring Technologies wurde als Venture 50 Company des Jahres 2020 ausgezeichnet und ist ein Top-Performer im Bereich Clean Technology und Life Sciences

^

DGAP-News: Bee Vectoring Technologies International Inc. / Schlagwort(e):

Sonstiges

Bee Vectoring Technologies International Inc.: Bee Vectoring Technologies

wurde als Venture 50 Company des Jahres 2020 ausgezeichnet und ist ein

Top-Performer im Bereich Clean Technology und Life Sciences

20.02.2020 / 15:53

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Bee Vectoring Technologies wurde als Venture 50 Company des Jahres 2020

ausgezeichnet und ist ein Top-Performer im Bereich Clean Technology und Life

Sciences

Mississauga, Ontario (Kanada) und Sacramento, Kalifornien (USA) (20. Februar

2020) - Bee Vectoring Technologies International Inc. (das "Unternehmen"

oder "BVT") (TSXV: BEE) (OTCQB: BEVVF) gab heute bekannt, dass das

Unternehmen als Venture 50 Company des Jahres 2020 ausgezeichnet wurde. Dies

ist eine Auszeichnung, die die 50 leistungsstärksten Unternehmen aus

insgesamt 1.673 Unternehmen an der TSX Venture Exchange (TSXV) anerkennt.

BVT gehört zu einer exklusiven Gruppe leistungsstarker Branchenführer und

belegt im Bereich Clean Technology and Life Sciences (umweltfreundliche

Technologie und Biowissenschaften) den dritten Platz.

"Die Zugehörigkeit zu dieser bemerkenswerten Gruppe bestätigt BVTs Rolle als

bahnbrechendes Unternehmen auf dem 240-Milliarden-Dollar-Markt1 für

Pflanzenschutz und Düngemittel", sagt Ashish Malik, CEO von Bee Vectoring

Technologies. "Im vergangenen Jahr wandelte sich BVT von einem Forschungs-

und Entwicklungsunternehmen zu einem Handelsunternehmen. Unsere kürzlich von

der US-amerikanischen Umweltschutzbehörde (EPA) erteilte Genehmigung

ermöglichte diese Entwicklung. Unser Fokus für 2020 liegt auf dem Ausbau des

Unternehmens als globales Agrartechnologieunternehmen mit einem

einzigartigen Produkt, das eine enorme Auswirkung auf die nachhaltige

Lebensmittelproduktion haben wird. Wir werden unsere Geschäftstätigkeit in

den USA weiter beschleunigen, die Markteinführung in Mexiko und unsere

Anträge zur behördlichen Genehmigung in der EU vorantreiben."

Der Venture 50 rangiert die zehn Top-Performer an der TSXV in jedem der fünf

Branchen: Clean Technology and Life Sciences, diversifizierte Industrien,

Energie, Bergbau und Technologie. Die Gewinner für 2020 wurden basierend auf

dem Zuwachs der Marktkapitalisierung, der Aufwertung des Aktienkurses und

des Handelsvolumens im Jahr 2019 ausgewählt.

"Bee Vectoring Technologies hatte im Jahresvergleich eine starke

Kursentwicklung erzielt", sagt Brady Fletcher, Managing Director und Leiter

von TSX Venture Exchange. "Wir sind außerordentlich stolz auf die Beiträge,

die die Venture 50 Companies wie BVT leisten, um ihre Branchen

voranzubringen und Kanadas wirtschaftlichen Erfolg voranzutreiben."

Sehen Sie sich das Venture 50-Profilvideo von BVT an unter

https://vimeo.com/390369111/b42232cd54.

Die Bewegung für nachhaltige Landwirtschaft gewinnt weltweit an Dynamik, und

Nachhaltigkeit steht im Mittelpunkt der Technologie des BVT. Das natürliche

Präzisionslandwirtschaftssystem des Unternehmens ersetzt chemische Pestizide

und verschwenderische Sprühanwendungen durch die Bereitstellung biologischer

Pestizidalternativen für Kulturpflanzen mittels kommerziell gezüchteter

Bienen.

Weitere Informationen zum Venture 50, einschließlich der Rangliste und einer

Liste der diesjährigen Gewinner, finden Sie unter www.tsxventure50.com.

(1) Quelle: Flückiger C. Chemical pesticide use will be drastically reduced

in the long term (Der Einsatz chemischer Pestizide wird langfristig

drastisch reduziert). www.FlueckigerConsulting.com.

Über Bee Vectoring Technologies International Inc.

BVT, ein Agrartechnologieunternehmen, ist ein bahnbrechendes Unternehmen am

Markt mit einer bedeutenden globalen Marktchance auf dem

240-Milliarden-Dollar-Markt für Pflanzenschutz- und Düngemittel. BVT hat ein

natürliches Präzisionsagrikultursystem entwickelt. Dieses System ersetzt

chemische Pestizide und die verschwenderischen Sprühanwendungen von

Pflanzenschutzmitteln durch die Anwendung biologischer Pestizid-Alternativen

für Nutzpflanzen mittels kommerziell gezüchteter Bienen. BVTs preisgekrönte

Technologie, Precision Vectoring, ist für Bienen völlig harmlos und

ermöglicht die direkte Abgabe winziger Mengen natürlich gewonnener Pestizide

(so genannte Biologicals) an Blüten. Dies bietet einen verbesserten

Pflanzenschutz und bessere Ertragsergebnisse als herkömmliche chemische

Pestizide - und verbessert die Gesundheit des Bodens, des Mikrobioms und der

Umwelt. Gegenwärtig hat BVT über 65 erteilte Patente. Mehr als 35 Patente

sind weltweit in allen wichtigen Agrarländern angemeldet. Das Unternehmen

hat die US EPA-Zulassung seines VECTORITE(TM) mit CR-7

(EPA-Registrierungsnummer 90641-2) zum Verkauf als zugelassenes biologisches

Fungizid zur Verwendung an den gekennzeichneten Kulturpflanzen.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens unter

www.beevt.com. Abonnieren Sie den Newsletter unter www.beevt.com/newsletter,

um regelmäßig Updates vom Unternehmen zu erhalten.

Kontakt:

Ashish Malik, President & CEO

marketing@beevt.com

Babak Pedram, Investor Relations

Virtus Advisory Group

Tel: 416-995-8651

bpedram@virtusadvisory.com

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung.

Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine

Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

---------------------------------------------------------------------------

20.02.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

980501 20.02.2020

°