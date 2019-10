DGAP-News: Bee Vectoring Technologies International Inc.: Bee Vectoring Technologies unterzeichnet erstes Erzeugerabkommen für kommerzielle Kulturpflanzen nach EPA-Zulassung (deutsch)

Bee Vectoring Technologies International Inc.



Mississauga, Ontario (Kanada) und Sacramento, Californien (USA) (23. Oktober

2019) - Bee Vectoring Technologies International Inc. (das "Unternehmen"

oder "BVT") (TSXV: BEE) (OTCQB: BEVVF) gab heute bekannt, dass Sizemore

Farms, ein erstklassiger Erzeuger von Florida-Erdbeeren, ein erstes

kommerzielles Erzeugerabkommen für BVTs neu in den USA von der EPA

(Environmental Protection Agency, Umweltschutzbehörde) zugelassenes Produkt,

VECTORITE (TM) mit CR-7, abgeschlossen hat. Das BVT-System verwendet

kommerziell genutzte Bienen, um sein natürliches Pflanzenschutzmittel

VECTORITE (TM) mit CR-7 direkt in Schlüsselbereiche der Zielpflanzen

einzubringen. Dabei wird deutlich weniger Produkt als bei herkömmlichen

Sprühanwendungen verwendet und der Verbrauch von Wasser und fossilen

Brennstoffen gesenkt.

Sizemore Farms wird in dieser Saison BVTs firmeneigenes Ausbringungssystem

mittels Bienen und VECTORITE (TM) mit CR-7 auf 100 % der 62 Hektar großen

Bio-Erdbeeranbaufläche einsetzen und das natürlich gewonnene Fungizid auf

einem Teil der über 600 Hektar großen konventionellen Anbaufläche für eine

mögliche Anwendung an den Nutzpflanzen im nächsten Jahr testen. In der Regel

beginnen die Erzeuger mit einem Pilotversuch auf einer kleineren

Anbaufläche, bevor sie dieses Verfahren schrittweise über zwei bis drei

Saisons in ihrem gesamten Betrieb anwenden. Diese schrittweise Einführung

und Ausbringung des BVT-Produkts von Saison zu Saison sind angesichts des

Kundenstamms des Unternehmens, der aus Erzeugern und Landwirten besteht, zu

erwarten.

Erdbeeren sind ein großes Geschäft: Florida produziert etwa 20 Millionen

Parzellen pro Jahr mit einem Wert von über 307 Millionen US-Dollar und ist

damit das zweitgrößte Anbaugebiet nach Kalifornien.(1) John Sizemore, ein

Erzeuger in der vierten Generation und zusammen mit seinem Bruder Jeff

Mitbesitzer von Sizemore Farms, ist ein Erzeuger und Lieferant von Erdbeeren

der Marke Florida Supreme. Er hat eindeutig festgestellt, dass die

Verbraucher mehr Bio und weniger Chemikalien wollen, und ist nicht

überrascht, dass Bio-Erdbeeren das am schnellsten wachsende Segment seines

Geschäfts sind. Er weiß jedoch auch, dass in Floridas heiklem Klima der

Anbau von Obst und Gemüse eine Herausforderung ist. Er freut sich daher

darauf, BVTs einzigartiges biologisches Produkt und Verfahren zur

Gewährleistung einer qualitativ hochwertigen Ernte zu verwenden.

"Wir haben BVT im letzten Jahr getestet und waren sehr erfreut, dass der

marktfähige Ertrag im Vergleich zu den unbehandelten Parzellen um mindestens

27 % gestiegen ist", sagte John Sizemore, Mitbegründer von Sizemore Farms.

"Wir sind unglaublich aufgeregt über diese Technologie und darüber, wie sie

unser Geschäft rentabler und umweltfreundlicher machen kann. Ich habe die

Arbeit, die BVT für den Erhalt der EPA-Zulassung geleistet hat, sehr genau

verfolgt. Da es jetzt auf dem Markt ist, können wir mit der gleichen

hervorragenden Leistung rechnen, die wir im letzten Jahr erlebt haben."

"John Sizemore ist ein fortschrittlicher Landwirt, der Einfluss auf die

Erdbeerzüchtergemeinde in Florida hat, und wir freuen uns darauf, mit ihm

und anderen gleichgesinnten Erzeugern zusammenzuarbeiten", sagt Ashish

Malik, CEO von BVT. "Nach unserer jüngsten Zulassung durch die

US-amerikanische Umweltschutzbehörde kommt von Sizemore Farms die erste

verbindliche Bestellung für BVT für eine kommerzielle Ernte. Wir freuen uns,

sie als unseren ersten Partner in der Kommerzialisierungsphase des

Verfahrens zu haben."

BVT arbeitet intensiv mit anderen kommerziellen Erzeugern zusammen, um

zusätzliche Aufträge zu erhalten, da sich die Blütezeit nähert. Darüber

hinaus ist das Unternehmen bestrebt, das zu einem früheren Zeitpunkt im

Sommer bestellte Bienenkontingent vollständig zu verkaufen, damit seine

Lieferanten rechtzeitig vor der Erdbeersaison genügend Zeit haben, die

Bienenvölker zu vergrößern. Die Erdbeer-Anbausaison ist jetzt in Florida im

Gange. Danach folgt im Januar die Blaubeersaison in Florida und im Februar

die Blaubeersaison in Georgia, North Carolina, New Jersey und im pazifischen

Nordwesten.

Die Agrarindustrie vollzieht zurzeit einen signifikanten Wandel hin zu

umweltfreundlicheren Technologien. Der entscheidende Faktor sind biologische

Pestizide, von denen CR-7 an der Spitze steht. Biopestizide, ein anderer

Begriff dafür, sind ein sich entwickelnder Bereich, der chemische Pestizide

für die kommerzielle Landwirtschaft zunehmend ersetzt. Es wird

prognostiziert, dass innerhalb von 30 Jahren der Markt für Biopestizide

größer sein wird als der Markt für Chemikalien(2). Der Markt für

Biopestizide wird derzeit auf fast 5 Mrd. USD(3) geschätzt, wobei die

zukünftige Wachstumsrate zwischen 10 % und 20 % liegt.

(1) Quelle: USDA, 2018 Agricultural Statistics Annual.

(2) Quelle: Serazetdinova L. The future of crop protection. Innovate UK

Knowledge Transfer Network, nEUROSTRESSPEP. 2019.

(3) Quelle: Persistence Market Research Pvt. Ltd. Biopesticides market is

forecasted to reach US$ ~ 13.0 billion by the end of 2029. PMR; 2019.

www.persistencemarketresearch.com.

Über VECTORITE (TM) mit CR-7

Im August 2019 genehmigte die US-Umweltschutzbehörde Clonostachys Rosea CR-7

(CR-7) zur Verwendung als Fungizid für kommerzielle Nutzpflanzen. CR-7 ist

der erste registrierte Wirkstoff des Unternehmens und der erste von der EPA

zugelassene Wirkstoff für die Ausbringung mittels Bienen, das sogenannte

"Bee Vectoring", bei dem BVT weltweit führend ist.

Das Produkt wird unter dem Markennamen VECTORITE (TM) mit CR-7 vertrieben

und ist für zahlreiche hochwertige Kulturpflanzen wie Erdbeeren, Blaubeeren,

Sonnenblumen und Mandeln gekennzeichnet. Mit der EPA-Zulassung steht

VECTORITE mit CR-7 (EPA-Zulassungsnummer 90641-2) ab sofort als zugelassenes

Fungizid zur Verwendung an den gekennzeichneten Kulturpflanzen zum Verkauf.

Über Bee Vectoring Technologies International Inc.

Die zum Patent angemeldete Bee-Vectoring-Technologie von BVT verwendet

harmlos Hummeln und Honigbienen als natürliche

Präzisionsausbringungsmechanismen für organische Verbindungen, die häufige

Pflanzenkrankheiten hemmen oder bekämpfen und gleichzeitig die Vitalität und

Produktivität der Pflanzen verbessern. Dieses firmeneigene Verfahren

ermöglicht eine gezielte Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln mittels der

Bestäubung durch Bienen, um das herkömmliche Sprühen zu ersetzen. Es

erfordert eine minimale Menge an Wirkstoff und führt zu besseren Erträgen,

qualitativ hochwertigem Obst und Gemüse und verringert die Umweltbelastung,

den Wasserverbrauch und Störungen der Landarbeit aufgrund des Einsatzes

chemischer Pestizide.

Weitere Informationen finden Sie unter www.beevt.com

Kontakt:

Ashish Malik, President & CEO

marketing@beevt.com

Babak Pedram, Investor Relations

Virtus Advisory Group

Tel: 416-995-8651

bpedram@virtusadvisory.com

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung.

Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine

Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

