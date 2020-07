DGAP-News: Bee Vectoring Technologies International Inc.: Bee Vectoring Technologies nimmt mit der North Dakota State University an einer staatlich finanzierten Studie an Sonnenblumenkulturen teil (deutsch)

Bee Vectoring Technologies International Inc.



: Bee Vectoring Technologies nimmt mit der North Dakota State University an einer staatlich finanzierten Studie an Sonnenblumenkulturen teil

Mississauga, Ontario (Kanada) und Sacramento, Kalifornien (USA) (28. Juli

2020) - Bee Vectoring Technologies International Inc. (das "Unternehmen"

oder "BVT") (TSXV: BEE) (OTCQB: BEVVF) gab heute bekannt, dass das

Unternehmen mit der North Dakota State University (NDSU) an einer neuen

Studie über Sonnenblumenkulturen teilnehmen wird. In der Studie wird die

optimale Verteilung der Bienenstöcke für die Ausbringung von BVTs

biologischem Fungizid CR-7 in Sonnenblumenkulturen in North Dakota bewertet.

Das Projekt wird vom Landwirtschaftsministerium des US-Bundesstaates North

Dakota finanziert, ist vom Landwirtschaftsministerium der USA (USDA)

genehmigt und wird von der NDSU in Zusammenarbeit mit BVT durchgeführt.

Zusätzlich zu den Studien mit NDSU wird das Unternehmen in Minnesota und

Idaho Demonstrationsversuche mit wichtigen Sonnenblumenerzeugern

durchführen. Die Konfiguration der Versuche ist abgeschlossen und der Beginn

der Blütezeit wird Anfang August erwartet.

"Dies ist ein aufregender Versuch, da wir damit bestimmen können, an welchen

Segmenten der Sonnenblumenindustrie wir teilnehmen und dabei helfen können,

die optimale Bienenstockverteilung für die Anwendung von CR-7 im Kampf gegen

Sclerotinia sclerotiorum (Sonnenblumenkrebs) festzulegen. Die

Sonnenblumenindustrie hat in den USA einen Wert von fast 470 Millionen USD(1)

aufgrund 1,3 Millionen Acres Erntefläche(2) pro Jahr. Die Krankheit ist eine

große Herausforderung für Sonnenblumenproduzenten und wird von der National

Sunflower Association als vorrangig eingestuft. Der erhöhte Bedarf an einem

Heilverfahren hat dazu geführt, dass sich der Staat für die Finanzierung des

Versuchs entschieden hat ", sagt Ashish Malik, CEO von Bee Vectoring

Technologies." BVT konzentriert sich auf die Verbesserung der Nachhaltigkeit

in der Landwirtschaft, und dieser Versuch stimmt zu 100 % mit diesem

Schwerpunkt überein. Aufgrund der Größe dieser Feldfrucht wirkt sich die

Bestimmung der optimalen Bienenstockverteilung stark auf die

Sonnenblumenerzeuger aus. Eine zu geringe Verteilung der Bienenstöcke

beeinflusst die Wirksamkeit, und zu viele Bienenstöcke ist eine

wirtschaftliche Härte für sie."

Sonnenblumenkrebs ist ein sehr schwerwiegendes Hemmnis der

Sonnenblumenproduktion, was einige Erzeuger zur Einstellung der Produktion

veranlasst hat. Fruchtfolge und Fungizide sind gegen diese Krankheit

unwirksam, und teilweise resistente Hybride sind nicht verfügbar. Die Studie

wird die Technologie validieren, die Verteilung der Bienenstöcke

quantifizieren, die für eine zufriedenstellende Bekämpfung des

Sonnenblumenkrebses erforderlich sind, und einen erheblichen Bedarf in der

Sonnenblumenbranche ansprechen.

Abbildung : BVT-Dispenser-System auf einem Sonnenblumenfeld.

Im BVT-System kommen kommerziell gezüchtete Bienen beim Verlassen ihrer

Bienenstöcke mit dem biologischen Kontrollmittel in Kontakt. Während sie die

Sonnenblumenblüten bestäuben, lagern sie den Wirkstoff direkt in jeder Blüte

ab. In Versuchen, die in den Jahren 2016, 2017 und 2018 durchgeführt wurden,

verwendete man Bienen, um Sonnenblumenköpfe mit CR-7, dem biologischen

Pilzbekämpfungsmittel von BVT, zu inokulieren, was zu einer Verringerung des

Sonnenblumenkrebses um 33-60 % bei mäßigem bis schwerem Krankheitsdruck

führte. Ziel dieser Studien ist, eine Strategie für Krankheitsbewältigung zu

entwickeln, mit der der Sonnenblumenkrebs auch bei schwerer Erkrankung stark

und konsistent bekämpft werden kann. Die Ergebnisse werden bei öffentlichen

Versammlungen, in Fachpublikationen und in online veröffentlichten Berichten

an Produzenten und Branchenbeteiligte weitergegeben.

"Die von uns entwickelten Krankheitsbewältigungspraktiken wirken sich nicht

nur auf die Erzeuger in North Dakota aus", sagt Malik. "Sie sind direkt auf

Erzeuger in Nachbarstaaten (Minnesota, Montana und South Dakota) und

Provinzen (Manitoba und Saskatchewan) anwendbar. Mit geringfügigen

Anpassungen werden sie von Erzeugern in anderen Teilen der Welt anwendbar

sein."

(1) (2) Quelle: 2016, 2017 National Ag Statistical Service (NASS)

Über Bee Vectoring Technologies International Inc.

BVT, ein Agrartechnologieunternehmen, ist ein bahnbrechendes Unternehmen am

Markt mit einer bedeutenden globalen Marktchance auf dem

240-Milliarden-Dollar-Markt für Pflanzenschutz- und Düngemittel. BVT hat ein

natürliches Präzisionsagrikultursystem entwickelt. Dieses System ersetzt

chemische Pestizide und die verschwenderischen Sprühanwendungen von

Pflanzenschutzmitteln durch die Anwendung biologischer Pestizid-Alternativen

für Nutzpflanzen mittels kommerziell gezüchteter Bienen. BVTs preisgekrönte

Technologie, Precision Vectoring, ist für Bienen völlig harmlos und

ermöglicht die direkte Abgabe winziger Mengen natürlich gewonnener Pestizide

(so genannte Biologicals) an Blüten. Dies bietet einen verbesserten

Pflanzenschutz und bessere Ertragsergebnisse als herkömmliche chemische

Pestizide - und verbessert die Gesundheit des Bodens, des Mikrobioms und der

Umwelt. Gegenwärtig hat BVT über 65 erteilte Patente. Mehr als 35 Patente

sind weltweit in allen wichtigen Agrarländern angemeldet. Das Unternehmen

hat die US EPA-Zulassung seines VECTORITE(TM) mit CR-7

(EPA-Registrierungsnummer 90641-2) zum Verkauf als zugelassenes biologisches

Fungizid zur Verwendung an den gekennzeichneten Kulturpflanzen.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens unter

www.beevt.com. Abonnieren Sie den Newsletter unter www.beevt.com/newsletter,

um regelmäßig Updates vom Unternehmen zu erhalten.

Unternehmenskontakt:

Ashish Malik, President & CEO

info@beevt.com

Investorenkontakte:

Babak Pedram, Investor Relations

Virtus Advisory Group

Tel: 416-995-8651

bpedram@virtusadvisory.com

Adam Lowensteiner, Investor Relations (für Anfragen aus den USA)

Lytham Partners

Tel: 646-829-9700

bevvf@lythampartners.com

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung.

Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine

Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

