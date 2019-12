DGAP-News: Bee Vectoring Technologies International Inc.: Bee Vectoring Technologies meldet neues Patent für computergesteuertes Dispenser-System in Bienenstöcken an (deutsch)

Bee Vectoring Technologies International Inc.



Bee Vectoring Technologies meldet neues Patent für computergesteuertes Dispenser-System in Bienenstöcken an

11.12.2019

Bee Vectoring Technologies meldet neues Patent für computergesteuertes

Dispenser-System in Bienenstöcken an

Mississauga, Ontario (Kanada) und Sacramento, Californien (USA) (11.

Dezember 2019) - Bee Vectoring Technologies International Inc. (das

"Unternehmen" oder "BVT") (TSXV: BEE) (OTCQB: BEVVF) gab heute bekannt, gab

heute bekannt, dass es eine internationale Patentanmeldung für die neueste

Version seines Honigbienenstock-Spendersystems eingereicht hat, das das

Unternehmen getestet hat und auf den Markt bringt. Diese Anmeldung stärkt

den Patentschutz für das Honigbienensystem, indem sie auf der zuvor

eingereichten Anmeldung aufbaut (BVT-Pressemitteilung vom 2. März 2017).

Dieses System ist computergesteuert und ermöglicht die dosierte und

gleichmäßige Abgabe von Pflanzenschutzmitteln an Nutzpflanzen mittels

handelsüblicher Honigbienen. Dies ist die neueste Produktergänzung zu BVTs

natürlichem Präzisionslandwirtschaftssystem. Patente sind eine der

Hauptstrategien von BVT, um den rechtlichen Schutz zu gewährleisten, während

das Unternehmen nach der US-amerikanischen EPA-Zulassung seine kommerzielle

Expansion fortsetzt.

"Die Agrarindustrie befindet sich mitten in einer neuen grünen Revolution,

und die kostengünstigeren und stark zielgerichteten Ausbringungssysteme des

Unternehmens werden die vermehrte Annahme zurzeit sich in der

Entwicklungsphase befindlicher neuer und teurer biologischer Verbindungen

unterstützen, um weitere chemische Substanzen zu ersetzen. Die Kosten für

die Erzeuger werden reduziert, da nur minimale Mengen der Naturprodukte

erforderlich sind, weniger als 1 % der Menge, die beim konventionellen

Sprühen verwendet wird, da das Bee Vectoring die Ausbringung des Produkts

dort ermöglicht, wo es am wirksamsten ist, nämlich in den Blüten", sagt

Ashish Malik, CEO von Bee Vectoring Technologies.

Das neue Honigbienensystem ist Teil von BVTs Wachstumsstrategie, der

Ausdehnung ihres adressierbaren Marks, um die gesamten geschätzten 2,5

Millionen(1) kommerziellen Bienenvölker in den USA und 91 Millionen(2)

weltweit einzuschließen. Der wirksame Einsatz von Systemen für Honigbienen

und Hummeln dehnt die Marktreichweite des Unternehmens bei Nutzpflanzen in

allen Märkten aus. Das bedeutet, dass das Unternehmen bei blühenden

Nutzpflanzen den Markt für das Bee Vectoring zu 100 % abdecken kann. Dies

umfasst Kulturpflanzen mit hohen Erträgen wie z. B. Mandeln, Sonnenblumen

und Äpfel sowie hochwertige Kulturpflanzen wie z. B. Blaubeeren, Melonen,

Erdbeeren und Himbeeren.

"Für die fortgesetzten kommerziellen Vertriebsanstrengungen des Unternehmens

in den USA nach der EPA-Zulassung im vergangenen Sommer wurde das erste

BVT-System für die Verwendung mit Hummelvölkern entwickelt und wird zurzeit

für östlich der Rocky Mountains angebaute Kulturpflanzen vermarktet, wo wir

bereits eine Anzahl erfolgreicher Abkommen mit Erzeugern haben. Dieses neue

Honigbienensystem ist unerlässlich für BVTs unmittelbare Marktexpansion in

den Westen der USA, wo zurzeit keine kommerziellen Hummeln zum Verkauf

zugelassen sind, weder zur Bestäubung noch zum Bee Vectoring", fügt Herr

Malik hinzu.

Ein Drittel aller Lebensmittel, die wir essen, ist von Bestäubern wie

Honigbienen abhängig. Sie spielen eine wesentliche Rolle bei der globalen

Lebensmittelproduktion, bei der 75 %(3) der kommerziell angebauten

Nutzpflanzen bestäubt werden müssen. In den USA werden Honigbienen bereits

zur Bestäubung großer Freilandkulturen im Wert von knapp 20 Milliarden

Dollar(4) verwendet. Allein in Kalifornien gibt es fast eine Million Acre

mit Mandelbäumen, die jedes Jahr auf ungefähr eine Million Honigbienenvölker

angewiesen sind. Dieses neue Ausbringungssystem mittels Honigbienen stellt

zusammen mit BVTs geschützten Pflanzenschutzmitteln eine bedeutende

Marktchance für das Unternehmen mit seinem eigenen biologischen Produkt und

anderen Partnern dar."

BVT verfolgt weiterhin eine aggressive IP-Strategie. Weltweit wurden über 65

Patente erteilt und über 30 Patente angemeldet, einschließlich des neuen

Honigbienensystems. Die sechs Patentfamilien umfassenden Patente decken

Nordamerika, Südamerika, Europa, Asien und Australien ab.

"Gesicherte Patente schützen den Wettbewerbsvorteil des Unternehmens", fuhr

Herr Malik fort. "Da die meisten Unternehmen es vorziehen, mit firmeneigenen

und patentgeschützten Technologien zu arbeiten, können wir unverzichtbare

Partnerschaften mit denjenigen entwickeln, die daran interessiert sind,

unser System den Erzeugern weltweit vorzustellen, und so unsere

Geschäftstätigkeit schnell und effizient skalieren."

(1) (2) Quelle: FAO, United Nations, 2017 Statistics (FAO, Statistiken der

Vereinten Nationen, 2017)

(3) (4) Quelle: Global AgInvesting,

www.globalaginvesting.com/saving-bees-saving-ourselves/

Über Bee Vectoring Technologies International Inc.

BVT, ein Agrartechnologieunternehmen, ist ein bahnbrechendes Unternehmen am

Markt mit einer bedeutenden globalen Marktchance auf dem

240-Milliarden-Dollar-Markt für Pflanzenschutz- und Düngemittel. BVT hat ein

natürliches Präzisionsagrikultursystem entwickelt. Dieses System ersetzt

chemische Pestizide und die verschwenderischen Sprühanwendungen von

Pflanzenschutzmitteln durch die Anwendung biologischer Pestizid-Alternativen

für Nutzpflanzen mittels kommerziell gezüchteter Bienen. Die BVTs

preisgekrönte Technologie, Precision Vectoring, ist für Bienen völlig

harmlos und ermöglicht die direkte Abgabe winziger Mengen natürlich

gewonnener Pestizide (so genannte Biologicals) an Blüten. Dies bietet einen

verbesserten Pflanzenschutz und bessere Ertragsergebnisse als herkömmliche

chemische Pestizide - und verbessert die Gesundheit des Bodens, des

Mikrobioms und der Umwelt. Gegenwärtig hat BVT über 60 erteilte Patente.

Mehr als 30 Patente sind weltweit in allen wichtigen Agrarländern

angemeldet. Das Unternehmen hat die US EPA-Zulassung seines VECTORITE(TM)

mit CR-7 (EPA-Registrierungsnummer 90641-2) zum Verkauf als zugelassenes

biologisches Fungizid zur Verwendung an den gekennzeichneten Kulturpflanzen.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens unter

www.beevt.com. Abonnieren Sie den Newsletter unter www.beevt.com/newsletter,

um regelmäßig Updates vom Unternehmen zu erhalten.

Kontakt:

Ashish Malik, President & CEO

marketing@beevt.com

Babak Pedram, Investor Relations

Virtus Advisory Group

Tel: 416-995-8651

bpedram@virtusadvisory.com

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung.

Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine

Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

