DGAP-News: Bee Vectoring Technologies International Inc.: Bee Vectoring Technologies erreicht Meilenstein der erfolgreichen offiziellen Zulassung für die Vermarktung in Mexiko (deutsch)

12.02.2020

Bee Vectoring Technologies erreicht Meilenstein der erfolgreichen

offiziellen Zulassung für die Vermarktung in Mexiko

Mississauga, Ontario (Kanada) und Sacramento, Californien (USA) (12. Februar

2020) - Bee Vectoring Technologies International Inc. (das "Unternehmen"

oder "BVT") (TSXV: BEE) (OTCQB: BEVVF) gab heute den Abschluss von drei

offiziellen Zulassungsstudien mit dem firmeneigenen biologischen Fungizid

Clonostachys rosea CR-7 (CR-7) für kommerzielle Erdbeer- und Tomatenkulturen

in Mexiko bekannt. BVT hat mit einem von der mexikanischen Regierung

zugelassenen Forscher zusammengearbeitet, um die biologischen

Wirksamkeitsstudien durchzuführen, die für das Zulassungsverfahren in Mexiko

erforderlich sind. Wie erwartet bestätigten die Ergebnisse die Wirksamkeit

von CR-7 bei der Bekämpfung von Schlüsselkrankheiten in den Kulturpflanzen.

Die Versuchsergebnisse werden den mexikanischen Aufsichtsbehörden in den

kommenden Wochen zur Überprüfung vorgelegt. Das verbleibende

Zulassungsdossier ist in Vorbereitung und wird laut Planung im Frühjahr oder

Frühsommer dieses Jahres eingereicht werden. Bereits im August 2019 erhielt

BVT die Zulassung der US-amerikanischen Umweltschutzbehörde (EPA, US

Environmental Protection Agency).

"Sobald die behördliche Genehmigung in Mexiko erteilt wurde, ist BVT bereit,

den kommerziellen Betrieb aufzunehmen und ihre Vertriebsstrategie für den

mexikanischen Markt umzusetzen", sagt Ashish Malik, CEO von Bee Vectoring

Technologies. "Wenn der Prozess zur Zulassungseinreichung wie geplant

verläuft, ohne dass eine Nachprüfung erforderlich ist, könnte die Zulassung

in Mexiko später in diesem Jahr erfolgen. Nachdem wir mit der

US-amerikanischen Umweltschutzbehörde bereits einen von vielen als strenger

erachteten Prozess erfolgreich durchlaufen haben, sind wir zuversichtlich,

dass wir jetzt bereit sind, dieses Genehmigungsverfahren durchzuführen und

die Genehmigung erhalten werden."

In Erwartung der Markteinführung hat das Unternehmen bereits mit den

Marktentwicklungsaktivitäten für sein geschütztes Ausbringungssystem mittels

Hummeln und Honigbienen VECTORITE(TM) mit CR-7 begonnen. Es wurden

Demonstrationsversuche mit zwei großen mexikanischen Beerenerzeugern an

Blaubeeren und Brombeeren durchgeführt. Die Erzeuger, die in mehreren

Bundesstaaten Mexikos landwirtschaftlich tätig sind, verzeichneten positive

Ergebnisse und erklärten sich bereit, die Versuche auf größeren Parzellen in

der nächsten Vegetationsperiode fortzusetzen. Darüber hinaus hat das

Unternehmen Partnerschaften mit zwei großen Hummelzuchtunternehmen

aufgebaut, die den mexikanischen Markt bedienen, sowie mit einigen großen

kommerziellen Honigbienenzuchtunternehmen, die Bestäubungsdienstleistungen

für Erzeuger erbringen.

In den Versuchen wurde auch das biologische Fungizid CR-7 des Unternehmens

als wöchentliches Spray mit sehr positiven Ergebnissen getestet: Die

Erzeuger sahen eine Wirksamkeit von 66 % oder mehr hinsichtlich der

Verringerung des Befalls und des Schweregrads gegenüber unbehandelten

Kontrollpflanzen oder handelsüblichen Standardkulturen aus biologischem

Anbau. Dies ebnet den Weg für die zukünftige Einführung eines Blattsprays,

das CR-7 enthält. BVT hat eine Ausnahmeregelung der Rückstandstoleranzen für

CR-7 von der EPA erhalten, was bedeutet, dass alle Kulturpflanzen, die unter

Verwendung eines Endanwendungspräparats mit CR-7, einschließlich eines

Blattsprayprodukts, angebaut werden, von den mexikanischen Erzeugern nicht

auf CR-7-Rückstände getestet werden müssten, bevor sie ihre Ernten in die

USA exportieren. Dies wird als großer Vorteil in einem exportorientierten

Markt wie Mexiko gesehen.

"Gegenwärtig werden in Mexiko jährlich chemische Fungizide im Wert von 250

Millionen US-Dollar eingesetzt", fuhr Malik fort. "Zusätzlich zu den

Zulassungsstudien hat BVT Demonstrationsversuche mit lokalen Erzeugern

durchgeführt, um die Wirksamkeit der Technologie zu belegen. Die Verwendung

von Biologicals anstelle chemischer Fungiziden ist ein schnell wachsender

Trend, und eine zunehmende Anzahl von Erzeugern verändert die

Anbaupraktiken, um höhere Sicherheits- und Qualitätsstandards für

Lebensmittel mit weniger Chemikalieneinsatz zu erreichen."

Angesichts der steigenden Lebensmittelpreise, des Bevölkerungswachstums und

der Sorge um die globale Ernährungssicherheit wächst der Bedarf an

nachhaltigeren landwirtschaftlichen Praktiken, die dazu beitragen werden,

den künftigen Lebensmittelbedarf zu decken und die aufkommenden

Herausforderungen des Klimawandels und der Ressourcenschonung zu bewältigen.

Mexiko ist ein bedeutender Produzent von frischem Obst und Gemüse. werden

Jährlich werden landwirtschaftliche Erzeugnisse im Wert von 9,1 Milliarden

US-Dollar in die USA exportiert1. Das natürliche

Präzisionslandwirtschaftssystem von BVT verfügt über ein enormes

Marktpotenzial auf den mexikanischen Märkten für Frischgemüse und Obst,

einschließlich 33.800 Acres an Anbauflächen für Erdbeeren, der 9.300 Acres

für Blaubeeren und der über 391.000 Acres für Tomaten und Paprika2.

(1) Quelle: 2017 Inside Mexico, "What does Mexico export to the US?" (2017,

In Mexiko: "Was exportiert Mexiko in die USA?")

(2) Quelle: 2018, Mexico Agricultural and Fisheries Information Service

(Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, Informationsdienst für

Landwirtschaft und Fischerei in Mexiko)

Über Bee Vectoring Technologies International Inc.

BVT, ein Agrartechnologieunternehmen, ist ein bahnbrechendes Unternehmen am

Markt mit einer bedeutenden globalen Marktchance auf dem

240-Milliarden-Dollar-Markt für Pflanzenschutz- und Düngemittel. BVT hat ein

natürliches Präzisionsagrikultursystem entwickelt. Dieses System ersetzt

chemische Pestizide und die verschwenderischen Sprühanwendungen von

Pflanzenschutzmitteln durch die Anwendung biologischer Pestizid-Alternativen

für Nutzpflanzen mittels kommerziell gezüchteter Bienen. BVTs preisgekrönte

Technologie, Precision Vectoring, ist für Bienen völlig harmlos und

ermöglicht die direkte Abgabe winziger Mengen natürlich gewonnener Pestizide

(so genannte Biologicals) an Blüten. Dies bietet einen verbesserten

Pflanzenschutz und bessere Ertragsergebnisse als herkömmliche chemische

Pestizide - und verbessert die Gesundheit des Bodens, des Mikrobioms und der

Umwelt. Gegenwärtig hat BVT über 65 erteilte Patente. Mehr als 35 Patente

sind weltweit in allen wichtigen Agrarländern angemeldet. Das Unternehmen

hat die US EPA-Zulassung seines VECTORITE(TM) mit CR-7

(EPA-Registrierungsnummer 90641-2) zum Verkauf als zugelassenes biologisches

Fungizid zur Verwendung an den gekennzeichneten Kulturpflanzen.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens unter

www.beevt.com. Abonnieren Sie den Newsletter unter www.beevt.com/newsletter,

um regelmäßig Updates vom Unternehmen zu erhalten.

Kontakt:

Ashish Malik, President & CEO

marketing@beevt.com

Babak Pedram, Investor Relations

Virtus Advisory Group

Tel: 416-995-8651

bpedram@virtusadvisory.com

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung.

Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine

Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

