DGAP-News: Bee Vectoring Technologies International Inc.: Bee Vectoring Technologies beginnt mit ersten Demonstrationen an Kulturpflanzen in Marokko (deutsch)

: Bee Vectoring Technologies beginnt mit ersten Demonstrationen an Kulturpflanzen in Marokko

Expansion

Bee Vectoring Technologies International Inc.: Bee Vectoring Technologies

beginnt mit ersten Demonstrationen an Kulturpflanzen in Marokko

07.04.2020 / 07:28

Bee Vectoring Technologies beginnt mit ersten Demonstrationen an

Kulturpflanzen in Marokko

Mississauga, Ontario (Kanada) und Sacramento, Californien (USA) (7. April

2020) - Bee Vectoring Technologies International Inc. (das "Unternehmen"

oder "BVT") (TSXV: BEE) (OTCQB: BEVVF) (CVE: BEE) gab heute bekannt, dass

das Unternehmen mit Versuchen in Marokko beginnen wird, eine bedeutende

Marktchance für sein geschütztes mittels Bienen ausgebrachtes

Produktivitätssystem für Kulturpflanzen. Das Unternehmen führt ebenfalls

Gespräche mit etablierten Handelspartnern in der Region, die Interesse an

einer Zusammenarbeit mit BVT bekundet haben, um das System des Unternehmens

für Erzeuger in Marokko auf den Markt zu bringen. Ein potenzieller Partner,

der seit Jahrzehnten auf dem marokkanischen Markt tätig ist, wird ein

umfangreiches Testprogramm für vier verschiedene Kulturpflanzen einführen,

einschließlich Erdbeeren, Himbeeren, Blaubeeren- und Tomaten.

"Ungefähr 40 %(1) der marokkanischen Arbeitnehmer sind in der Agrarindustrie

beschäftigt, die rund 16 %(2) zum nationalen BIP beiträgt", sagte Ashish

Malik, CEO von Bee Vectoring Technologies. "Marokko verfügt eine

Gewächshausproduktionsfläche von 26.000 Hektar(3). Unsere anfängliche

Bewertung hat geschätzte 3.000 ha Erdbeeren, 2.000 ha Himbeeren, 2.000 ha

Blaubeeren und 6.000 ha Tomaten (4) ermittelt, die alle großartige

Anfangsziele für uns sind, aber die Gesamtmöglichkeit wird laut Erwartungen

viel größer sein. Erhebliche Exporte in die EU, an die Ostküste der USA,

nach Russland und Afrika machen es zu einem bedeutenden Markt mit enormen

Chancen für BVT. Die marokkanischen Erzeuger sind mit dem Einsatz von

Hummeln in diesen Kulturen bestens vertraut, daher passt dieser Markt

perfekt zu uns "

Das Klima in Marokko verschafft dem Land einen deutlichen

landwirtschaftlichen Vorteil, um 10 Monate im Jahr Beeren anbauen zu können.

Erdbeeren sind derzeit die wichtigste Beerenkultur. In den letzten Jahren

zeigte die Blaubeeren- und Himbeerproduktion mit einer Verdreifachung ein

enormes Wachstum(5). Die BVT-Demonstrationen werden in der Sommersaison

beginnen und im Laufe des Kalenderjahres während der Blütezeit der Tomaten,

Erdbeeren, Blaubeeren und Himbeeren stattfinden.

"Diese groß angelegten Demonstrationen sind die erste Etappe auf BVTs Weg

zur Kommerzialisierung in Marokko und bilden die Grundlage für die

umfassende Einführung neuer On-Farm-Technologien", fuhr Malik fort. "Wir

haben Marokko ausgewählt, um BVTs Engagement in Afrika zu beginnen, da das

Land ein großer, fortschrittlicher und wachsender Exporteur in den riesigen

europäischen Markt ist."

Die Bewegung für nachhaltige Landwirtschaft gewinnt weltweit an Dynamik, und

Nachhaltigkeit steht im Mittelpunkt der Technologie von BVT. Das natürliche

Präzisionslandwirtschaftssystem des Unternehmens ersetzt chemische Pestizide

und verschwenderische Sprühanwendungen durch die direkte Ausbringung

biologischer Pestizidalternativen auf Kulturpflanzen mittels kommerziell

gezüchteter Bienen.

"Diese Demonstrationen bieten der marokkanischen Agrarindustrie und

insbesondere den Erzeugern die Möglichkeit, aus erster Hand zu sehen, wie

gut das BVT-Präzisionslandwirtschaftssystem bei der Bekämpfung von

Pflanzenkrankheiten und der Verbesserung der Erträge in ihrer lokalen

Umgebung funktioniert", erklärte Malik. "Sie werden den Erzeugern zeigen,

wie BVTs einzigartiges natürliches Präzisionslandwirtschaftssystem ihre

Betriebe produktiver, rentabler und nachhaltiger machen kann."

(1) (2) Quelle: Mordor Intelligence, Morocco Fruits and Vegetables Industry:

Growth, Trends and Forecast (2020-2025)

(3) Quelle: Fresh Plaza,

https://www.freshplaza.com/article/9052907/greenhouse-acreage-expanding-faster-in-morocco-than-in-spain/

(4) Quelle: BVT Estimates

(5) Quelle: Fresh Plaza,

https://www.freshplaza.com/article/9088872/morocco-early-production-is-the-key-to-competitive-berry-exports/

Über Bee Vectoring Technologies International Inc.

BVT, ein Agrartechnologieunternehmen, ist ein bahnbrechendes Unternehmen am

Markt mit einer bedeutenden globalen Marktchance auf dem

240-Milliarden-Dollar-Markt für Pflanzenschutz- und Düngemittel. BVT hat ein

natürliches Präzisionsagrikultursystem entwickelt. Dieses System ersetzt

chemische Pestizide und die verschwenderischen Sprühanwendungen von

Pflanzenschutzmitteln durch die Anwendung biologischer Pestizid-Alternativen

für Nutzpflanzen mittels kommerziell gezüchteter Bienen. BVTs preisgekrönte

Technologie, Precision Vectoring, ist für Bienen völlig harmlos und

ermöglicht die direkte Abgabe winziger Mengen natürlich gewonnener Pestizide

(so genannte Biologicals) an Blüten. Dies bietet einen verbesserten

Pflanzenschutz und bessere Ertragsergebnisse als herkömmliche chemische

Pestizide - und verbessert die Gesundheit des Bodens, des Mikrobioms und der

Umwelt. Gegenwärtig hat BVT über 65 erteilte Patente. Mehr als 35 Patente

sind weltweit in allen wichtigen Agrarländern angemeldet. Das Unternehmen

hat die US EPA-Zulassung seines VECTORITE(TM) mit CR-7

(EPA-Registrierungsnummer 90641-2) zum Verkauf als zugelassenes biologisches

Fungizid zur Verwendung an den gekennzeichneten Kulturpflanzen.

Kontakt:

Ashish Malik, President & CEO

info@beevt.com

Babak Pedram, Investor Relations

Virtus Advisory Group

Tel: 416-995-8651

bpedram@virtusadvisory.com

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung.

Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine

Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

