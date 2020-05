DGAP-News: Bee Vectoring Technologies International Inc.: Bee Vectoring Technologies beginnt mit ersten Cranberry-Versuchen (deutsch)

Bee Vectoring Technologies International Inc.



: Bee Vectoring Technologies beginnt mit ersten Cranberry-Versuchen

20.05.2020 / 07:30

Mississauga, Ontario (Kanada) und Sacramento, Californien (USA) (20. Mai

2020) - Bee Vectoring Technologies International Inc. (das "Unternehmen"

oder "BVT") (TSXV: BEE) (OTCQB: BEVVF) (CVE: BEE) gab heute bekannt, dass

das Unternehmen mit BVTs natürlichem Präzisionslandwirtschaftssystem

Versuche an Cranberrys in Massachusetts und New Jersey, zwei großen

Cranberry-Anbaugebieten, durchführen wird. Dies repräsentiert eine Expansion

von BVT zu einer neuen Kulturpflanze, kurz nach der erfolgreichen

Vermarktung ihres Produkts auf dem Erdbeeren- und Blaubeermarkt.

Die Versuche werden in Zusammenarbeit mit führenden Cranberry-Forschern an

der University of Massachusetts und New Jerseys Rutgers University auf

Feldern von Erzeugern durchgeführt, die Teil einer großen

Cranberry-Genossenschaft im Besitz von US-Farmern sind. Das Unternehmen

befindet sich auch in Gesprächen mit Wissenschaftlern des

US-Landwirtschaftsministeriums (USDA) in Wisconsin, die daran interessiert

sind, die Arbeit in Massachusetts und New Jersey zu verfolgen.

Schätzungsweise 98 % der weltweiten Cranberry-Produktion stammen aus

Nordamerika. In den USA und Kanada werden ca. 41.500 Acres(1) bzw. 18.000

Acres(2) auf riesigen kommerziellen Cranberry-Farmen in Massachusetts,

Wisconsin, New Jersey, Oregon, Washington, Florida, British Columbia,

Quebec, Ontario und in anderen Teile Kanadas bewirtschaftet. Die USA sind

mit einer Industrie im Wert von 292 Millionen USD(4), die jedes Jahr mehr

als 905 Millionen(3) Pfund Früchte erntet, der weltweit größte

Cranberry-Produzent.

Cranberry-Erzeuger bekämpfen ständig die Fruchtfäule, die durch verschiedene

Pilzpathogene verursacht wird, und suchen zunehmend nach neuen Instrumenten

zur Bekämpfung dieser Pathogene, da chemische Fungizide aufgrund der

Resistenzentwicklung verboten werden oder weniger wirksam werden. Die

Versuche werden Ende Juni beginnen und die Wirksamkeit des von BVT

entwickelten nützlichen biologischen Fungizids Clonostachys rosea CR-7 zur

Verbesserung der Gesundheit der Cranberry-Pflanzen und zur Linderung der

Fruchtfäule bewerten.

Als eine biologische Alternative (eine natürliche Pestizidalternative) ist

CR-7 das richtige Instrument zur richtigen Zeit für Cranberry-Erzeuger, um

diese signifikanten Probleme anzugehen. CR-7 hat von der US-amerikanischen

Umweltschutzbehörde EPA eine Ausnahme von der Rückstandstoleranz erhalten,

die bestätigt, dass Produkte mit CR-7 für den menschlichen Verzehr

unbedenklich sind. Im Gegensatz zu vielen chemischen Pestiziden ist es nicht

erforderlich, Pflanzen auf restliches CR-7 zu testen, wodurch das Risiko des

Erzeugers, dass Pflanzen abgelehnt werden, insbesondere auf Exportmärkten,

beseitigt wird. Dies ist ein bedeutender Wettbewerbsvorteil für Erzeuger,

die CR-7-Produkte verwenden.

"BVT hat sich erfolgreich auf dem Erdbeeren- und Blaubeermarkt etabliert.

Cranberrys sind unsere nächste große Möglichkeit bei Kulturpflanzen in

Amerika, wo wir die EPA-Zulassung für den kommerziellen Betrieb haben", sagt

Ashish Malik, CEO von Bee Vectoring Technologies Die an diesen Versuchen

beteiligte Genossenschaft ist besonders an den Ergebnissen interessiert, da

das BVT-System mit ihrem Engagement für eine nachhaltige Landwirtschaft gut

in Einklang steht."

BVTs natürliches Präzisionslandwirtschaftssystem liefert die biologische

Pestizidalternative CR-7 mittels kommerziell gezüchteter Bienen direkt in

die Blüten der Kulturpflanzen. Dies bedeutet, dass die Erzeuger einen

Bruchteil des Pflanzenschutzmittels verwenden, das für herkömmliche

Sprühanwendungen erforderlich ist. Der Wasserverbrauch und die Verwendung

fossiler Brennstoffe werden ebenfalls erheblich reduziert.

(1) (3) (4) Quelle: 2016 und 2017. USDA National Agricultural Statistics

Service

(2) Quelle: Fruit & Vegetable (Obst & Gemüse),

https://www.fruitandveggie.com/stats-canada-reports-growing-blueberry-cranberry-and-field-vegetable-acres-20130/

Über Bee Vectoring Technologies International Inc.

BVT, ein Agrartechnologieunternehmen, ist ein bahnbrechendes Unternehmen am

Markt mit einer bedeutenden globalen Marktchance auf dem

240-Milliarden-Dollar-Markt für Pflanzenschutz- und Düngemittel. BVT hat ein

natürliches Präzisionsagrikultursystem entwickelt. Dieses System ersetzt

chemische Pestizide und die verschwenderischen Sprühanwendungen von

Pflanzenschutzmitteln durch die Anwendung biologischer Pestizid-Alternativen

für Nutzpflanzen mittels kommerziell gezüchteter Bienen. BVTs preisgekrönte

Technologie, Precision Vectoring, ist für Bienen völlig harmlos und

ermöglicht die direkte Abgabe winziger Mengen natürlich gewonnener Pestizide

(so genannte Biologicals) an Blüten. Dies bietet einen verbesserten

Pflanzenschutz und bessere Ertragsergebnisse als herkömmliche chemische

Pestizide - und verbessert die Gesundheit des Bodens, des Mikrobioms und der

Umwelt. Gegenwärtig hat BVT über 65 erteilte Patente. Mehr als 35 Patente

sind weltweit in allen wichtigen Agrarländern angemeldet. Das Unternehmen

hat die US EPA-Zulassung seines VECTORITE(TM) mit CR-7

(EPA-Registrierungsnummer 90641-2) zum Verkauf als zugelassenes biologisches

Fungizid zur Verwendung an den gekennzeichneten Kulturpflanzen.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens unter

www.beevt.com. Abonnieren Sie den Newsletter unter www.beevt.com/newsletter,

um regelmäßig Updates vom Unternehmen zu erhalten.

Kontakt:

Ashish Malik, President & CEO

info@beevt.com

Babak Pedram, Investor Relations

Virtus Advisory Group

Tel: 416-995-8651

bpedram@virtusadvisory.com

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung.

Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine

Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

