DGAP-News: Bechtle steigert Umsatz auf über 3 Milliarden Euro (deutsch)

03.02.2017





- Umsatz wächst um 9,3 %

- EBT klettert um etwa 12 %

Neckarsulm, 03.02.2017 - Die Bechtle AG verzeichnet nach vorläufigen Zahlen erneut ein wachstumsstarkes Geschäftsjahr. Erstmals hat das Unternehmen die 3-Milliarden-Euro-Marke überschritten und den Umsatz 2016 um 9,3 % von 2,8 Mrd. EUR auf rund 3,1 Mrd. EUR erhöht. Impulse kamen aus beiden Geschäftssegmenten, IT-Systemhaus & Managed Services sowie IT-E-Commerce. Insbesondere das inländische Systemhausgeschäft hat sich sehr gut entwickelt. Das Vorsteuerergebnis konnte Bechtle überproportional um etwa 12 % auf voraussichtlich rund 145 Mio. EUR steigern (Vorjahr: 129,4 Mio. EUR). Die EBT-Marge beläuft sich damit auf circa 4,7 %, gegenüber 4,6 % im Vorjahr.

"Das vergangene Geschäftsjahr hat einmal mehr bewiesen, welche Wachstumskraft in Bechtle steckt. Wir haben die wirtschaftliche Dynamik unvermindert hochgehalten und gleichzeitig mit zahlreichen Projekten in die Zukunft investiert. Bechtle unterstreicht mit diesen beeindruckenden Zahlen seine Position als eines der führenden deutschen IT-Unternehmen", so Dr. Thomas Olemotz, Vorstandsvorsitzender der Bechtle AG.

Die Bechtle AG wird die vollständigen und geprüften Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2016 am Donnerstag, 16. März 2017 veröffentlichen.

*** Über Bechtle. Die Bechtle AG ist mit rund 70 IT-Systemhäusern in Deutschland, Österreich und der Schweiz aktiv und zählt mit E-Commerce-Gesellschaften in 14 Ländern zu den führenden IT-Onlinehändlern in Europa. Das 1983 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in Neckarsulm beschäftigt derzeit rund 7.700 Mitarbeiter. Seinen mehr als 73.000 Kunden aus Industrie und Handel, öffentlichem Dienst sowie dem Finanzmarkt bietet Bechtle herstellerübergreifend ein lückenloses Angebot rund um IT-Infrastruktur und IT-Betrieb aus einer Hand. Bechtle ist im Technologieindex TecDAX notiert. 2016 lag der Umsatz bei rund 3,1 Mrd. EUR. Mehr unter: bechtle.com

Sprache: Deutsch Unternehmen: Bechtle AG Bechtle Platz 1 74172 Neckarsulm Deutschland Telefon: +49 7132 981-0 Fax: +49 7132 981-8000 E-Mail: ir@bechtle.com Internet: bechtle.com ISIN: DE0005158703 WKN: 515870 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

