DGAP-News: Bechtle legt starke Geschäftszahlen vor (deutsch)

Bechtle legt starke Geschäftszahlen vor

16.03.2017





- Umsatz steigt 2016 um 9,3 % auf 3.093,6 Mio. EUR

- EBT klettert um 12,1 % auf 145,1 Mio. EUR

- Dividendenerhöhung auf 1,50 EUR

- Positiver Ausblick für laufendes Jahr

Neckarsulm, 16. März 2017 - Die Bechtle AG ist im Geschäftsjahr 2016 wieder sehr dynamisch gewachsen. Der Umsatz stieg um 9,3% und hat mit 3.093,6 Mio. EUR erstmals die Marke von 3 Milliarden EUR überschritten. Bemerkenswert war dabei das Wachstumstempo im vierten Quartal: Trotz der hohen Vergleichsbasis des sehr guten Vorjahresquartals konnte Bechtle zum Jahresende den Umsatz um 11,8 % erhöhen. Das Vorsteuerergebnis (EBT) stieg im Gesamtjahr um über 12 % auf 145,1 Mio. EUR. Die EBT-Marge liegt damit bei sehr guten 4,7 %. Zum Jahresende waren 7.667 Mitarbeiter bei Bechtle beschäftigt. Das sind 6,4 % mehr als im Vorjahr. Die Dividende soll das siebte Jahr in Folge erhöht werden und auf 1,50 EUR (Vorjahr: 1,40 EUR) steigen.

"Bechtle ist 2016 erneut deutlich stärker gewachsen als der Markt. Eine beeindruckende Leistung unserer Mitarbeiter. Wir haben uns in allen Kundensegmenten als lösungsstarker und zuverlässiger Partner für IT-Projekte rund um technologische Zukunftsthemen wie Digitalisierung, Cloud, Mobility, IT Security und Sourcing erfolgreich positioniert", erläutert Dr. Thomas Olemotz, Vorstandsvorsitzender der Bechtle AG.

Hohe Lösungskompetenz beflügelt das Service-Geschäft Das Segment IT-Systemhaus & Managed Services war 2016 erneut Wachstumstreiber. Der Umsatz übertraf mit 2.089,7 Mio. EUR erstmals die 2-Milliarden-Euro-Marke. Das Wachstum liegt bei 10,6 %. Das umfassende Serviceangebot der Bechtle Systemhäuser hat in diesem Geschäftssegment für einen spürbaren Nachfrageimpuls gesorgt. Das EBIT wuchs aufgrund des gestiegenen Dienstleistungsanteils überproportional um 16,4 % auf 93,5 Mio. EUR. Die EBIT-Marge erhöhte sich von 4,2 % auf 4,5 %.

E-Commerce erstmals über 1 Milliarde EUR Das Segment IT-E-Commerce wuchs 2016 um 6,6 % auf 1.003,8 Mio. EUR. Besonders stark war das Wachstum im Inland mit einem Plus von 8,4 % auf 275,5 Mio. EUR. Auch das online-basierte Handelssegment zeigte einen bemerkenswerten Jahresendspurt. Im vierten Quartal kletterte der Umsatz um 9,0 %, im Inland legte er sogar um 14,7% zu. Das EBIT stieg 2016 um 1,4 Mio. EUR auf 50,6 Mio. EUR, das ist ein Plus von 2,9 %. Die EBIT-Marge liegt mit 5,0 % (Vorjahr: 5,2 %) nach wie vor auf einem sehr guten Niveau.

Ausbildung als Fundament erfolgreicher Personalarbeit Bechtle beschäftigte zum 31. Dezember 2016 insgesamt 7.667 Mitarbeiter. Gegenüber dem Vorjahr ist das ein Zuwachs von 462 Personen. Der Anstieg der Mitarbeiterzahl ist zum Großteil auf Neueinstellungen zurückzuführen und verteilt sich prozentual zu ungefähr gleichen Teilen auf die beiden Segmente. Ausbildung ist und bleibt ein wesentlicher Schwerpunkt der Personalarbeit bei Bechtle. Insgesamt bildete der Konzern zum Jahresende 500 junge Menschen aus. Die Ausbildungsquote in Deutschland ist aufgrund des starken Mitarbeiteraufbaus leicht gesunken, liegt aber immer noch bei guten 7,3 %. Am Stammsitz in Neckarsulm erreicht die Quote mit 9,5 % eine auch im Branchenvergleich beachtenswerte Höhe.

Investitionen für künftiges Wachstum Der Vorstand erwartet 2017 ein gutes Jahr. Umsatz und Ergebnis sollen wiederum deutlich steigen. "Auch im laufenden Jahr investiert Bechtle in die Zukunft. Unser Portfolio ergänzen wir ab Mitte 2017 mit Bechtle Clouds, einem Angebot, das unsere Cloud Services zusammenfasst, professionalisiert und erweitert. Außerdem arbeiten wir derzeit mit Hochdruck an der Entwicklung eines umfassenden digitalen Bechtle Marktplatzes. Ziel ist es, Bechtle zu einem europaweit führenden digitalen IT-Lösungsanbieter zu machen", so Dr. Thomas Olemotz.

Bechtle Kennzahlen 2016

2016 2015 +/- Umsatz Tsd. EUR 3.093.579 2.831.303 +9,3% Inland Tsd. EUR 2.171.691 1.957.610 +10,9% Ausland Tsd. EUR 921.888 873.693 +5,5% IT-Systemhaus Tsd. EUR 2.089.749 1.889.494 +10,6% IT-E-Commerce Tsd. EUR 1.003.830 941.809 +6,6% EBIT Tsd. EUR 144.083 129.484 +11,3% IT-Systemhaus Tsd. EUR 93.459 80.293 +16,4% IT-E-Commerce Tsd. EUR 50.624 49.191 +2,9% EBIT-Marge % 4,7 4,6 EBT Tsd. EUR 145.100 129.404 +12,1% EBT-Marge % 4,7 4,6 Ergebnis nach Steuern Tsd. EUR 103.371 92.877 +11,3% Ergebnis je Aktie EUR 4,92 4,42 +11,3% Mitarbeiter (Durchschnitt) 7.428 6.924 +7,3% 31.12.2016 31.12.2015 +/- Operativer Cashflow Tsd. EUR 53.363 115.945 -54,0% Liquidität1 Tsd. EUR 162.781 206.660 -21,2% Eigenkapitalquote % 54,7 53,9 Mitarbeiter 7.667 7.205 +6,4% 1 inkl. Geld- und Wertpapieranlagen ***

Der Geschäftsbericht 2016 steht unter bechtle.com/finanzberichte als Download für Sie bereit. Zeitgleich veröffentlichen wir unter bechtle.com/nachhaltigkeit einen Nachhaltigkeitsbericht.

Über Bechtle. Die Bechtle AG ist mit rund 70 IT-Systemhäusern in Deutschland, Österreich und der Schweiz aktiv und zählt mit E-Commerce-Gesellschaften in 14 Ländern zu den führenden IT-Onlinehändlern in Europa. Das 1983 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in Neckarsulm beschäftigt derzeit rund 7.700 Mitarbeiter. Seinen mehr als 73.000 Kunden aus Industrie und Handel, Öffentlichem Dienst sowie Finanzmarkt bietet Bechtle herstellerübergreifend ein lückenloses Angebot rund um IT-Infrastruktur und IT-Betrieb aus einer Hand. Bechtle ist im Technologieindex TecDAX notiert. 2016 lag der Umsatz bei rund 3,1 Milliarden Euro. Mehr unter: bechtle.com

Kontakt Bechtle AG Bechtle Platz 1 74172 Neckarsulm

Investor Relations Unternehmenskommunikation/Presse Martin Link Sabine Brand martin.link@bechtle.com sabine.brand@bechtle.com Fon: +49 7132 981-4149 Fon: +49 7132 981-4115

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Bechtle AG
Bechtle Platz 1
74172 Neckarsulm
Deutschland

