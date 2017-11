DGAP-News: Bechtle mit Umsatz- und Ergebnissprung im dritten Quartal (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Bechtle":

Bechtle mit Umsatz- und Ergebnissprung im dritten Quartal

10.11.2017 / 07:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.





- Umsatz wächst um 19,7 %

- EBIT legt um 20,9 % zu

- Ausblick für Gesamtjahr angehoben

Neckarsulm, 10. November 2017 - Die Bechtle AG hat im dritten Quartal 2017 ihren Erfolgskurs eindrucksvoll fortgesetzt und die hohe Dynamik aus dem ersten Halbjahr weiter ausgebaut. Der Umsatz stieg von Juli bis September um 19,7 % auf 873,9 Mio. EUR. Das Betriebsergebnis (EBIT) erhöhte sich um 20,9 % auf 42,5 Mio. EUR. Das Vorsteuerergebnis konnte um 16,4 % zulegen und betrug 42,2 Mio. EUR. Die EBT-Marge liegt mit 4,8 % weiterhin auf einem hohen Niveau. Bechtle beschäftigte zum 30. September 2017 insgesamt 8.199 Mitarbeiter, das sind 554 Personen bzw. 7,2 % mehr als im Vorjahr.

"Die Geschäftsentwicklung von Bechtle im dritten Quartal ist beeindruckend. Unser zukunftsorientiertes IT-Lösungs- und Leistungsportfolio findet seitens unserer Kunden eine hohe Wahrnehmung. In Verbindung mit der sehr guten Wirtschaftslage hat uns das einen spürbaren Wachstumsschub gebracht", sagt Dr. Thomas Olemotz, Vorstandsvorsitzender der Bechtle AG.

Systemhaus & Managed Services steigert Marge Das Segment IT-Systemhaus & Managed Services erhöhte den Umsatz um 20,0 % auf 616,7 Mio. EUR. Das Wachstum war auf breiter Front getragen von einer stabilen Nachfrage der Kunden sowohl nach klassischen Systemhausdienstleistungen als auch dem Bezug von Managed und Cloud Services. Wachstumsimpulse hat Bechtle insbesondere mit der Architektur moderner IT-Arbeitsplatzkonzepte auf Basis von Collaboration-Technologien generiert. Das EBIT im Segment legte im dritten Quartal 2017 überdurchschnittlich um 22,2 % auf 29,4 Mio. EUR zu. Die EBIT-Marge beträgt 4,8 % (Vorjahr: 4,7 %).

E-Commerce wächst in Deutschland um 25 % Im Segment IT-E-Commerce stieg der Umsatz im Berichtszeitraum um 19,1 % auf 257,2 Mio. EUR. Besonders kräftig legten die inländischen Gesellschaften zu. Sie steigerten ihre Umsätze um 25,4 % auf 83,0 Mio. EUR. Im Ausland erhöhte sich der Umsatz um 16,3 % auf 174,1 Mio. EUR. Das EBIT kletterte um 18,0 % auf 13,1 Mio. EUR. Die Marge konnte auf dem hohen Niveau von 5,1 % gehalten werden.

Investitionen planmäßig vorangetrieben Die Investitionen zur Sicherstellung der zukünftigen Wettbewerbsfähigkeit wurden auch im dritten Quartal 2017 mit Nachdruck fortgeführt. Nach neun Monaten lag das Investitionsvolumen bei rund 50 Mio. EUR und damit bereits über dem Niveau des Geschäftsjahres 2016 (39,6 Mio. EUR). Die Finanzmittel flossen vor allem in strategische Projekte wie die Umsetzung eines modernen digitalen Auftritts von Bechtle, die Etablierung der Bechtle Clouds-Plattform und die umfangreiche Modernisierung des Rechenzentrums. Auch der Neubau eines Parkhauses am Stammsitz des Unternehmens in Neckarsulm konnte im dritten Quartal abgeschlossen werden. Für das Gesamtjahr werden in Summe Investitionen von rund 60 Mio. EUR erwartet.

Jahresprognose angehoben In den ersten neun Monaten zeigte Bechtle sowohl beim Umsatz als auch beim Ergebnis zweistellige Zuwachsraten, was über den ursprünglichen Erwartungen liegt. Zwar geht der Vorstand davon aus, dass diese Dynamik im vierten Quartal - vor allem aufgrund des hohen Vergleichswerts aus dem Vorjahr - nachlassen wird. Gleichwohl erhöht Bechtle die Prognose für das Gesamtjahr 2017 und plant nunmehr ein sehr deutliches Wachstum bei Umsatz und Ergebnis. Die EBT-Marge soll - wie ursprünglich prognostiziert - ihr Vorjahresniveau zumindest halten. Voraussetzungen für die Prognoseerhöhung sind stabile konjunkturelle Rahmenbedingungen im vierten Quartal und eine hohe Lieferfähigkeit der Hersteller zum Jahresende. "Bechtle kann als einer der wenigen Komplettanbieter im Markt seine Kunden bei allen Fragen rund um die IT unterstützen und hat sich als präferierter Partner von Unternehmen und öffentlichen Auftraggebern profiliert. Ausgehend von dieser starken Wettbewerbsposition sehen wir einem weiteren erfolgreichen Geschäftsjahr zuversichtlich entgegen", so Dr. Thomas Olemotz.

Bechtle Kennzahlen 3. Quartal und 9 Monate 2017

Q3/2017 Q3/2016 +/- 9M/2017 9M/2016 +/- Umsatz Tsd. 873.925 730.027 +19,7- 2.499.252 2.158.325 +15,- EUR % 8% Inland Tsd. 630.449 519.632 +21,3- 1.757.565 1.506.253 +16,- EUR % 7% Ausland Tsd. 243.476 210.395 +15,7- 741.687 652.072 +13,- EUR % 7% IT-System- Tsd. 616.747 514.092 +20,0- 1.752.935 1.509.159 +16,- haus EUR % 2% IT-E-Com- Tsd. 257.178 215.935 +19,1- 746.317 649.166 +15,- merce EUR % 0% EBIT Tsd. 42.492 35.159 +20,9- 110.819 94.376 +17,- EUR % 4% IT-System- Tsd. 29.441 24.102 +22,2- 76.811 64.116 +19,- haus EUR % 8% IT-E-Com- Tsd. 13.051 11.057 +18,0- 34.008 30.260 +12,- merce EUR % 4% EBIT-Marge % 4,9 4,8 4,4 4,4 EBT Tsd. 42.204 36.266 +16,4- 109.909 95.276 +15,- EUR % 4% EBT-Marge % 4,8 5,0 4,4 4,4 EAT Tsd. 29.604 25.826 +14,6- 77.092 67.652 +14,- EUR % 0% EPS EUR 0,70 0,611 +14,6- 1,84 1,611 +14,- % 0% Operativer Tsd. 43.956 14.557 +202,- 20.673 20.397 +1,4- Cashflow EUR 2% % Mitarbei- 8.199 7.645 +7,2% ter (zum 30.09.) 30.09.17 30.09.16 +/- 30.09.17 31.12.- +/- 16 Liqui- Tsd. 103.950 148.323 -29,9- 103.950 162.78- -36,1- dität2 EUR % 1 % Eigenka- % 58,7 59,6 58,7 54,7 pitalquo- te 1 bereinigt um Gratisaktien 2 inkl. Geld- und Wertpapieranlagen ***

Die Zwischenmitteilung zum dritten Quartal 2017 steht unter bechtle.com/finanzberichte als Download für Sie bereit.

Über Bechtle: Die Bechtle AG ist mit rund 70 IT-Systemhäusern in Deutschland, Österreich und der Schweiz aktiv und zählt mit E-Commerce-Gesellschaften in 14 Ländern zu den führenden IT-Handelsunternehmen in Europa. Gegründet 1983, beschäftigt der Konzern mit Hauptsitz in Neckarsulm derzeit rund 8.000 Mitarbeiter. Seinen mehr als 70.000 Kunden aus Industrie und Handel, öffentlichem Dienst sowie dem Finanzmarkt bietet Bechtle herstellerübergreifend ein lückenloses Angebot rund um IT-Infrastruktur und IT-Betrieb aus einer Hand. Bechtle ist im Technologieindex TecDAX notiert. 2016 lag der Umsatz bei rund 3,1 Milliarden Euro. Mehr unter: bechtle.com.

