DGAP-News: Bechtle AG: Vertrag von Dr. Thomas Olemotz vorzeitig (deutsch)

Bechtle AG: Vertrag von Dr. Thomas Olemotz vorzeitig bis 2021 verlängert

- Vorstandsvorsitzender Dr. Thomas Olemotz verlängert Vertrag bis 31.12.2021 - Weiterhin Kontinuität in der Führung der Bechtle AG

Neckarsulm, 07.02.2017 - Der Aufsichtsrat der Bechtle AG hat den Vertrag mit dem Vorstandsvorsitzenden Dr. Thomas Olemotz vorzeitig um weitere fünf Jahre bis 31.12.2021 verlängert. "Unter der Führung von Herrn Dr. Olemotz hat sich die Bechtle AG hervorragend entwickelt. Seine erneute Bestellung zum Vorstandsvorsitzenden gibt der Unternehmensführung die notwendige Stabilität und Kontinuität, um weiterhin erfolgreich zu wachsen. Sie unterstreicht zugleich die uns wichtige Zukunftsorientierung von Bechtle als eines der führenden IT-Unternehmen in Deutschland und Europa", sagt Dr. Matthias Metz, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Bechtle AG.

Dr. Thomas Olemotz wurde 2007 in den Vorstand der Bechtle AG berufen; seit 2009 steht der 54-Jährige an der Spitze des Gremiums. In dieser Zeit hat sich der Wert der Bechtle AG um mehr als das Siebenfache erhöht. "Ich freue mich sehr über das Vertrauen des Aufsichtsrats und die Möglichkeit, zusammen mit meinen Vorstandskollegen an der kontinuierlichen Weiterentwicklung von Bechtle zu arbeiten. Gemeinsames Ziel ist es, das dynamische Wachstum der vergangenen Jahre nachhaltig fortzusetzen. Ich bin sehr stolz, auch in Zukunft Teil dieser außergewöhnlichen Unternehmensgeschichte zu sein", so Dr. Thomas Olemotz.

Profil von Dr. Thomas Olemotz. Als Vorstandsvorsitzender der Bechtle AG verantwortet Dr. Thomas Olemotz die Bereiche Finanzen, Controlling und Risikomanagement, Human Resources und Personalentwicklung, IT, Unternehmenskommunikation und Investor Relations, Mergers & Acquisitions, Recht und Compliance sowie Logistik & Service. Er ist Jahrgang 1962, verheiratet und hat zwei erwachsene Kinder. Der gebürtige Hesse startete seinen Berufsweg nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Gießen. Nach seiner Promotion war er zunächst Vorstandsassistent bei der Westdeutschen Landesbank und wechselte anschließend zur Deutschen Gesellschaft für Mittelstandsberatung, wo er als Geschäftsbereichsleiter das Mergers & Acquisitions-Geschäft verantwortete. Seine nächste berufliche Station führte ihn als Leiter der Unternehmensentwicklung zur Delton AG. In diesem Konzernverbund verantwortete Dr. Thomas Olemotz im Vorstand der Microlog Logistics AG die Ressorts Finanzen und Human Resources. Im März 2007 wechselte er als Finanzvorstand zur Bechtle AG. Ab Januar 2009 war er Vorstandssprecher - seit Juni 2010 Vorstandsvorsitzender.

***

Über Bechtle. Die Bechtle AG ist mit rund 70 IT-Systemhäusern in Deutschland, Österreich und der Schweiz aktiv und zählt mit E-Commerce-Gesellschaften in 14 Ländern zu den führenden IT-Onlinehändlern in Europa. Das 1983 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in Neckarsulm beschäftigt derzeit rund 7.700 Mitarbeiter. Seinen mehr als 73.000 Kunden aus Industrie und Handel, Öffentlichem Dienst sowie Finanzmarkt bietet Bechtle herstellerübergreifend ein lückenloses Angebot rund um IT-Infrastruktur und IT-Betrieb aus einer Hand. Bechtle ist im Technologieindex TecDAX notiert. 2015 lag der Umsatz bei rund 2,8 Milliarden Euro.

Mehr unter: bechtle.com

Sprache: Deutsch Unternehmen: Bechtle AG Bechtle Platz 1 74172 Neckarsulm Deutschland

